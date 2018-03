Die Theaterfreunde laden dazu ein. Die Teilnahme kostet fünf Euro für Nichtmitglieder.

Die gebürtige Baselerin Gina Haller, Jahrgang 1987, hat in Paris und Bern studiert und ist am Theater Bremen in „Die Ratten“ und in „Michael Kohlhaas“ zu sehen. Mirjam Rast stammt aus Winterthur, hat als Stuntfrau gearbeitet, bevor sie ihre Tanz- und Schauspielausbildung absolvierte. Als Mitglied des Bremer Ensembles steht sie in „You Want It Darker“, „Ödipus / Antigone“ und „Die Ratten“ auf der Bühne.