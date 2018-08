Will Bremen auf einem experimentellen Streifzug entdecken: Glasgower Künstlerin Rosana Cade. (Rosie Healey)

Buntentor. Wohl eine der verlockendsten, gesellschaftlichen Utopien im Sinne des 68er-Slogans "Make love, not war" haben die Beatles mit dem Song "I want to hold your hand" formuliert. Wer sich an der Hand hält, wird sich nicht bekriegen. Insofern verspricht der von der Glasgower Künstlerin Rosana Cade entwickelte, performative Stadtspaziergang "Walking Holding" wohl eine der schönsten und empathischsten Produktionen zu werden, die die Künstlerbühne Schwankhalle in der Spielzeit 2018/19 zu bieten hat. Das Programm wurde jetzt vorgestellt. In diesem feinsinnigen, experimentellen Streifzug durch Bremen, Hand in Hand mit Unbekannten, geht es um Berührung, Intimität und Identität, unerwartete Begegnungen und ungeahnte Gefühle inklusive.

Mit "How to greet like a Jamaican: Step 1" verspricht der jamaikanische Choreograf Zwoisy Mears-Clarke mit seinem tänzerischen Versuch, Fremde als Familie zu behandeln, ein Gefühl der Verborgenheit zu vermitteln. Sich in andere und ihre Lebenswelt einfühlen zu können, ist vielleicht das beste Gegenmittel, um Vorurteilen und der Spaltung der Gesellschaft zu begegnen. Deshalb setzt die Schwankhalle gleich zum Saison-Auftakt einen Schwerpunkt zum Thema Islam. Dass es Zeit für einen Crashkurs "Islam für Christen" ist, finden die Performance-Künstlerinnen Antje Schupp & Beatrice Fleischlin. Sie bieten am Donnerstag, 13. und Freitag, 14. September in der Schwankhalle ihre Crashkurse an, bei denen, wie sie betonen, keine Arabisch-Kenntnisse erforderlich sind. Ihre Intention: Was wissen wir tatsächlich über die Religion des Islam? Sind seine Werte wirklich so unvereinbar mit denen einer christlich geprägten Gesellschaft? Aber sie stellen sich auch die Frage, inwieweit sich ihr eigener Freiheitsbegriff mit dem islamischen Credo "Die Freiheit, die ich mit der Unterwerfung unter Gott erhalte, ist mit keiner Freiheit zu vergleichen" vereinbar ist.

Das Theaterkollektiv Markus & Markus wird sich in einem weiteren Abend unter dem Titel "Zwischen den Säulen" am Donnerstag, 13. September, mit dem Islam auseinandersetzen. Dokumentiert wird die Reise in eine abrahamitische Religion: den Islam. Das Hildesheimer Theaterkollektiv ist Stammgast in der Schwankhalle und hat sich dort bereits mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Demenz und Suizid künstlerisch auseinandergesetzt.

Ausdruck der gestiegenen Akzeptanz der Schwankhalle und ihres "ausgesprochen attraktiven Programmes" seien nicht nur die Besucherzahlen, sondern auch, dass die Waldemar-Koch-Stiftung einen erheblichen Betrag zur Erneuerung des 15 Jahre alten, technischen Equipments gespendet habe, so Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz. "Die künstlerische Vielfalt bestimmt die Farbe einer Stadt und spiegelt den Zeitgeist sowie die Entwicklungen der Gesellschaft", betonte sie.

Die Zahlen sprechen für sich. Die Auslastung der Schwankhalle in der Spielzeit 2017/18 lag mit 67 Prozent nur zwei Prozent unter der der Saison 2016/17. 8343 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten 140 Veranstaltungen. Besonderer Beliebtheit habe sich der queer-feministische Themenschwerpunkt "Queens & Butches" erfreut, so die Theaterleitung. "Wir wussten schon immer, dass Bremen eine Stadt der Frauen ist. Also wollen wir diesen Schwerpunkt auch beibehalten", betonte Intendantin Pirkko Husemann.

In der gesamten Spielzeit werden immer einmal wieder englischsprachige Akzente gesetzt. Zu erleben sind unter anderem Produktionen aus Wien, Berlin und New York. Zu Gast ist am Sonnabend, 17. und Sonntag, 18. November, die angesagte, US-amerikanischen Stand-up-Comedy-Künstlerin Adrienne Truscott mit einem radikal-feministischen Kommentar zur äußerst heiklen, gerade im Zuge der "Me too"-Debatte, in die auch US-Präsident Donald Trump verwickelt ist, sehr präsenten Thema Vergewaltigung. "Ich hasse Comedy und Vergewaltigungen, aber ich liebe dieses Stück, das mit Pop-Musik untermalt, so bitterböse und komisch zugleich ist", so Hausherrin Pirkko Husemann.

Amerika-kritisch geht es am Donnerstag, 13. und Freitag, 15. Dezember mit dem Performerinnen-Duo Katrin Bretschneider & Manuela Weichenrieder weiter. In "Great again" wagen sie den natürlich nicht ganz ernst gemeinten Versuch einer Neuauflage von Buffalo Bill's berühmter Wild West Show. Dabei stellen sie so unbequeme Fragen wie: Auf wessen Kosten entsteht Greatness? Was ist das für eine Stimmung, die gerade weltweit nach einfachen Lösungen und Cowboy-Politik verlangt?

Was noch? Dazu wird in der Schwankhalle wie immer eine Serie von Konzerten geboten sowie ein noch vielfältigeres Angebot für Kinder und Jugendliche. Das Performancekollektiv Chicks lädt in Kooperation mit den Gewitterziegen Bremen und der Wilhelm-Kaisen-Oberschule am Sonnabend, 1. September von 12 bis 17 Uhr junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren in den GlotzClub ein, um als Jung-Kritiker Theater-produktionen kritisch unter dei Lupe zu nehmen. Der Club residiert in einem umgewandelten Bauwagen. Im Mai 2019 soll die Schwankhalle dann sogar besetzt werden.

Erstmals wird in der Schwankhalle das Festival "Spotlight auf die Freien Darstellenden Künste in Bremen" von Mittwoch, 26. September, bis Sonntag, 21. Oktober, veranstaltet. In dem vielfältigen Gastspiel-Monat ist die ganze Bandbreite von Improtheater, Tanz und Schauspiel inklusive dazugehöriger Workshops zu erleben, dazu Performances, Showing, Hörspiel-Installationen sowie Comedy. Und auch ein Austausch mit Kulturdeputierten über die prekäre finanzielle Lage freischaffender Künstlerinnen und Künstler soll stattfinden, wie die freischaffende Dramaturgin Dany Handschuh ankündigt. Die Mit-Organisatorin bezeichnete die Schwankhalle als gutes, warmes Nest für die Freien, um dort ihre kreativen Ideen ausbrüten zu können.

Zumindest sollen die altruistischen Verdienste der freischaffenden Künstler am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr mit der glamourösen Comedy-Gala "Die Verleihung des fabelhafen Bremer Schlüssels" gewürdigt werden. Der Gastspielmonat endet am Sonntag, 21. Oktober um 19 Uhr mit der Voraufführung von Martin Leßmanns Schauspiel "Ein Tag mit Herrn Jules" nach Diane Broeckhoven. Das Programm des in der Schwankhalle ansässigen "Steptext Dance Project" werden wir in der nächsten Stadtteil-Ausgabe gesondert vorstellen.

Zur Sache

Ausgewählte Termine

Glotz Club: Sonnabend, 1. September, 12 bis 17 Uhr

Teilnahme kostenfrei

„Islam für Christen“: Donnerstag, 13. September, um 16.49 und 21.37 Uhr sowie Freitag, 14. September, um 16.48 und 21.37 Uhr. Anmeldung unter ticket@schwankhalle.de.

„Zwischen den Säulen“: Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr

„Die Verleihung des fabelhafen Bremer Schlüssels“ (im Rahmen von Spotlight): Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr

„Walking Holding“: Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Oktober ab 18 Uhr und Sonnabend, 20. Oktober und Sonntag, 21. Oktober ab 12 Uhr. Anmeldung unter ticket@schwankhalle.de.

„Ein Tag mit Herrn Jules“: Sonntag, 21. Oktober um 19 Uhr