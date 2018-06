Will für das noch immer anzutreffende Phänomen Sklaverei und Menschenhandel sensibilisieren: Petra Wulf-Lengner, Leiterin des Beratungszentrums der Inneren Mission. (Roland Scheitz)

Altstadt. Was nach einem Relikt aus einer vergangenen Zeit klingt, ist nach wie vor ein lukratives, weltweites Geschäft: Menschen werden auch im 21. Jahrhundert noch wie Ware gehandelt. Dabei heißt es in Artikel 4 der am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen beschlossenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.“ Doch die Realität sieht – auch in Bremen – anders aus, wie Petra Wulf-Lengner nur zu gut weiß.

Die Bremen-Norderin leitet das Beratungszentrum der Inneren Mission am Brill. Dazu gehört die Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution, kurz BBMez, die sie mit aufgebaut hat. Ein Thema, das ihr am Herzen liegt und dem sie mit ihrem Vortrag zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen möchte: Am 19. Juni spricht sie über Artikel 4, der Titel lautet „Sklaverei und Menschenhandel – mitten unter uns“. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Bremen – Stadt der Menschenrechte 2018“ und wird vom Freundeskreis „Garten der Menschenrechte“ organisiert. Noch bis zum Jubiläum der UN-Menschenrechtscharta im Dezember gibt es jeden Monat einen Vortrag zu einem der 30 Artikel.

Eines der schwersten Verbrechen

„Menschenhandel und die damit zusammenhängende Versklavung von Individuen ist eines der schwersten und neben dem Drogen- und Waffenhandel leider auch lukrativsten Verbrechen der Welt,“ sagt Petra Wulf-Lengner. „Seine Erscheinungsformen sind unterschiedlich, doch die Mechanismen sind stets dieselben. Die Betroffenen werden aus ihrem vertrauten sozialen oder kulturellen Umfeld herausgelöst. Dann werden sie unter Einsatz von Zwang, Täuschung oder der Ausnutzung einer Machtposition gezwungen, unter ausbeuterischen bis hin zu sklavereiähnlichen Bedingungen zu arbeiten oder zu leben.“

Es könne Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder ethnischen Herkunft betreffen. Die Arten der Arbeit und Bereiche, in denen Ausbeutung sich vollziehe, seien vielfältig, fasst die Diakonin zusammen. Neben der Prostitution finde Menschenhandel in der Gastronomie, Landwirtschaft, Fischerei, haushaltsnahen Dienstleistungen, Bauindustrie, Pflege sowie anderen Niedriglohnbereichen und ebenso in Privathaushalten statt. Seit ein paar Jahren nehme außerdem der Organhandel vermehrt größere Dimensionen an.

In der Beratungsstelle der Inneren Mission kümmern sich die Mitarbeiter seit 2002 um Betroffene. Andere Bereiche wie die Beratung von Schwangeren, Schuldnern oder Neu-EU-zugewanderten gehören schon länger zum Angebot. „Vom Menschenhandel Betroffene sind manchmal Täter und Opfer zugleich. Das macht für sie eine Aussage zusätzlich so schwer. Zwar besteht die Möglichkeit, dass sie im Falle einer Aussagebereitschaft straffrei bleiben, dafür muss man aber jeden Fall einzeln betrachten. Wir beraten unsere Klientinnen und Klienten so umfassend wie möglich, sodass sie am Ende die für sie richtige Entscheidung fällen können. Denn oft hängt nicht nur das eigene Leben von der Aussage ab“, gibt Wulf-Lengner zu bedenken. „Die Täter wissen genau, wo sie ansetzen müssen und drohen beispielsweise damit, Kindern oder anderen Familienangehörigen etwas anzutun.“

In ihrem Vortrag beleuchtet sie das große Spektrum an Erscheinungsformen, erläutert die Wege, über die Betroffene in eine Abhängigkeitssituation und schließlich in die Sklaverei geraten, und veranschaulicht das Thema mit Beispielen aus ihrer Beratungsarbeit. „Menschenhandel im Kontext mit Flucht spielt eine immer stärkere Rolle. Die Globalisierung macht es den Tätern immer leichter. Sie sind in vielschichtiger Weise auf der ganzen Welt vernetzt.“ Am häufigsten sei dabei in Europa die sexuelle Ausbeutung. 69 Prozent der Opfer fielen darunter gegenüber 19 Prozent in der Arbeitsausnutzung. Erschreckend hoch werde zudem die Dunkelziffer geschätzt. Man gehe von fast 45 Millionen nicht identifizierten Betroffenen weltweit aus.

Im Kampf gegen den Menschenhandel sieht Petra Wulf-Lengner die Politik, aber ebenso die Öffentlichkeit stark gefordert. „Wir bekommen das zum einen nur mit einer engen nationalen und internationalen Zusammenarbeit in den Griff“, ist sie überzeugt. „Zum anderen gehört das Thema in die Öffentlichkeit, damit es stärker wahrgenommen wird.“ Es sei wichtig, dass alle mit offenen Augen durch die Welt gehen und kritisch nachfragen, wenn der Eindruck entsteht, jemand mache eine Arbeit nicht freiwillig. „Die Verbrechen finden ja oft im Verborgenen statt, da ist es umso wichtiger, genauer hinzuschauen.“ Den Artikel 4 der Menschenrechte sieht sie als gute Grundlage, auf die jeder Bezug nehmen könne, deren Aussage aber auch immer wieder eingefordert werden müsse.

Vortragsreihe „Bremen – Stadt der Menschenrechte“: Petra Wulf-Lengner spricht zu „Sklaverei und Menschenhandel – mitten unter uns!“ am Dienstag, 19. Juni, 18 Uhr, im Haus der Wissenschaft (Kleiner Saal) Sandstraße 4/5. Einlass 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.