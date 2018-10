Der Müll in der und um die Helenenstraße ist nach wie vor ein Problem. (Christina Kuhaupt)

„Den Raum ,Helenenstraße’ einzugliedern in das Netz der öffentlichen Straßen, das sollte das Ziel sein“, erläuterte Marion Skerra, Stadtplanerin Region Mitte im Bauressort, die Pläne zur Umgestaltung der Straße. In der Sitzung des Beirates Östliche Vorstadt im Bürgerhaus Weserterrassen stellte sie die Ergebnisse des Runden Tisches, bestehend aus Vertretern der Stadtreinigung, Inneres, Amt für Straßen und Verkehr, Wirtschafts-, Bau- und Sozialressort, des Vereins „Nitribitt“ sowie einem Eigentümer, zur Umgestaltung des Eingangsbereiches der Helenenstraße vor. Unumstritten ist dieser Entwurf jedoch nicht: Rainer Stadtwald, langjähriges Beiratsmitglied, präsentierte auf der Sitzung ein eigenes Modell zur Neugestaltung.

Dass dort etwas passieren muss, ist allen Beteiligten klar, das weiß auch Beiratsmitglied Anke Kozlowski (SPD): „Das ist dort eine unübersichtliche Situation“, sagte sie anlässlich der gestiegenen Kriminalität auf der Straße und im Viertel, der illegalen Müllablagerung, die die Stadt monatlich nahezu 4000 Euro kostet und der Befindlichkeiten der Besucher aus anderen Stadtteilen und Städten, die sich in diesem Bereich unwohl fühlen.

Der Beirat wollte daher die Interessen der dort arbeitenden Frauen, des Ziegenmarktes und der umliegenden Gewerbetreibenden beleuchten und auf dieser Grundlage mit dem Runden Tisch eine Lösung erarbeiten. Wobei die vorgestellte Lösung erst einmal nur ein Zwischenschritt sei, sagte sie: „Dieser Bereich wird langfristig entwickelt, in 15 bis 20 Jahren wird es dort anders aussehen.“ 30 000 Euro seien für die Umgestaltung hinterlegt, sagte Anke Kozlowski.

Die Helenenstraße sei von der Nutzung her ein ganz spezifischer Bereich, sagte dann Marion Skerra: „Der Ziegenmarkt ist ein sehr schöner trapezförmiger Raum, und die Helenenstraße ist eine Anknüpfung an diesen Raum“, stellte sie einen Aspekt stadtplanerischer Überlegungen dar.

Das neue Konzept sieht vor, dass die alte Mauer im Eingangsbereich abgebrochen wird und ein neues Urinal errichtet werden soll. Zudem sollen, weit genug vom Urinal entfernt, an fünf Fahrradbügeln zukünftig bis zu zehn Fahrräder stehen können. Der geplante Stand soll zwei Urinale aufweisen, überdacht und mit einem Sichtschutz am Eingang aus Streckmetall oder Glas versehen sein. Auch eine künstlerische Bearbeitung der Wände ist geplant. Ganz wesentliches Element des Konzepts ist das Thema „Licht“: Neue Lichtmasten sollen errichtet und bestehende Lichtquellen verbessert werden. Der Verlauf der zuvor entfernten Mauer soll mit in das Pflaster eingelassenem hellen Granit gekennzeichnet werden. Eine Tafel mit historischen Fotos und Erklärungen könnte erläuternd angebracht werden.

Bereits vor geraumer Zeit ist eine der beiden Sichtschutzwände in der Helenenstraße abgebaut und eingelagert worden. „Der Wunsch war aber, dass ein gewisser Sichtschutz gewahrt bleibt“, führte Marion Skerra aus. „Der Plan sieht nun ein teiltransparentes Sichtschutzelement vor.“

Sabine Bolz vom Verein „Nitribitt“ betonte die gute Zusammenarbeit am Runden Tisch: „Wir unterstützen den Vorschlag zu 100 Prozent“, sagte sie. Bei einer Umfrage unter den in der Helenenstraße tätigen Frauen sei herausgekommen, dass diese eine Öffnung der Straße ganz gut fänden. Sie sagte aber auch: „Doch die derzeitige Öffentlichkeit ist vielleicht noch nicht soweit.“

Rose Pfister, Referentin für Kunst und Kunstförderung beim Kultursenator und zuständig für Kunst im öffentlichen Raum, mochte zwar zur künstlerischen Gestaltung nichts sagen („Das sollen die Künstler machen und nicht ich.“), betonte aber auch: „Der vorgestellte Entwurf kann die Grundlage für eine künstlerische Gestaltung und Wandmalerei sein.“ Sie warte nun auf grünes Licht vom Beirat, dann werde ein Wettbewerb ausgeschrieben. „Das ist über das Jahr 2019 möglich.“

Im Laufe des Jahres 2019 soll auch das Problem des Urinals gelöst werden, sagte Bettina Hohmann von der Bremer Stadteinigung. Sie stellte fest: „Es ist zwar keine Lösung für Behinderte und Frauen, aber eine Lösung für das derzeitige Problem.“ 60 000 Euro habe sie dafür eingeworben: „Wir wollen nicht am falschen Ende sparen. Wenn wir es machen, dann richtig.“ Ohne Wasseranschluss und ohne Strom tätig zu werden, könne weder im Interesse der Bremer Stadtreinigung noch der Anwohner sein.

Dass die Mauer weg soll, findet nicht jeder gut. Rainer Stadtwald möchte die historische Mauer erhalten. „Nach 160 Jahren sollte sie erhalten bleiben, als eine Art Denkort, wo eine Auseinandersetzung stattfinden kann.“ Die Mauer war ursprünglich Teil einer Polizeiwache, die im 19. Jahrhundert am Anfang der Straße stand. Die Straße selbst sollte damals Ort für eine selbstverwaltete Prostitution ohne Zuhälter sein. „Ich habe die Unterstützung der Landesdenkmalpflege, dass die Mauer ein wichtiger Bestandteil des Stadtteils ist“, sagte Stadtwald.

Drei Probleme sehe er, so Rainer Stadtwald weiter: Vermüllung, Kriminalität und die Beleuchtung. „Die Vermüllung ist nur zu lösen, indem man mit denen in Kontakt tritt, die sie verursachen. Ein Umbau ohne Kontakt wird dazu führen, dass die Vermüllung weitergeht.“ Zudem sehe er im Eingangsbereich der Helenenstraße Rückzugs- und Angsträume. Die Beleuchtung sollte hell, aber nicht übermäßig sichtbar sein.

Bei dem Entwurf des Runden Tisches habe er die Befürchtung, dass man lediglich ein hell ausgeleuchtetes Pissoir und einen Fahrradständer sehen wird. „Das reicht einfach nicht.“ Rainer Stadtwald fragte schließlich: „Wird das gute Bürgertum dort seine Fahrräder hinstellen? Ich glaube nicht. Außerdem würden dort schnell hell ausgeleuchtete Müllfahrräder stehen.“

Der Entwurf von Rainer Stadtwald sieht vor, dass es keine toten Ecken im Eingangsbereich der Helenenstraße geben soll. Die historische Mauer bleibt erhalten, wird jedoch durch eine weitere Mauer ergänzt, die sich in Richtung Helenenstraße hinein verjüngt und vor dem Garagentor auf der linken Seite endet. Durch diese sich verjüngende Wand sollen Räume entstehen, etwa für eine behindertengerechte Toilette. Er könne sich aber auch eine Vermietung der neuen Räumlichkeiten vorstellen und die zu erwartenden Mieteinnahmen könnten zum Erhalt oder zur Reparatur des Eingangsbereiches verwendet werden.

Die neue Wand soll mit kleinen LEDs bestückt werden, die eine Tageslichtatmosphäre erzeugen sollen. Eine eventuelle Installation von Kunst in diesem Bereich sah Stadtwald kritisch: „Kunst sollte nicht dazu missbraucht werden, um einen unwirtlichen Ort angenehmer zu machen.“

In der anschließenden Beschlussfassung sprach sich der Beirat Östliche Vorstadt mit elf Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung für den Entwurf des Runden Tisches aus, der Entwurf Rainer Stadtwalds fand keine Zustimmung.