Produktdesignerin Laura Wolfram hat ihre Arbeiten im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf dem Bremer Keramikmarkt in den Wallanlagen gegenüber der Kunsthalle angeboten und gehört nun zum Organisationsteam. In ihrem Eckladen in der Neustadt hat sie eine offene Werkstatt, in der fertigt sie ihr Porzellan im Schlicker-Verfahren an. (Roland Scheitz)

In den Wallanlagen auf der grünen Wiese gegenüber der Kunsthalle findet alljährlich am dritten Juniwochenende der Bremer Keramikmarkt statt. Die besondere Atmosphäre dort unter freiem Himmel ist seit 2009 Kult für Kunsthandwerker und Liebhaber von hochwertigem Keramikgeschirr und Unikaten aus Ton oder Porzellan. Das soll unbedingt auch in diesem Sommer so sein, allerdings unter den schwierigen Bedingungen der aktuellen Corona-Situation. Für das geplante Markt-Wochenende am 27. und 28. Juni haben sich wieder 46 Werkstätten angemeldet. Keramiker aus Bremen, Thüringen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein werden ihre Arbeiten präsentieren. Sogar aus den Niederlanden und Belgien wollen Aussteller kommen. „Unser Markt hat in der Keramik-Szene ein gewisses Renommee, sehr individuell und lebendig“, sagt Jutta Klein vom Organisationsteam, das diesen Markt stets in Eigenregie als „Kultur-Initiative“ auf die Beine stellt.

Weil der Markt auf der großen Wiese tatsächlich sehr freie Gestaltungsmöglichkeiten hat, um den erforderlichen Mindestabstand für Teilnehmer und Besucher einzuhalten, hoffen die Organisatoren dringend auf eine Genehmigung seitens des Stadtamtes. Auf einer Sitzung am 4. Mai soll dort die offizielle Entscheidung fallen. „Wir haben viele Ideen, die Verkaufsstände als bunte Freiluft-Galerie weiträumig anzuordnen, damit so kein Gedränge entstehen kann“, erklärt Jutta Klein.

Seit drei Jahrzehnten Tradition

Die Keramikerin aus Nordwohlde fertigt in ihrer Werkstatt mit Drehscheibe und Brennofen handgemachte Keramik. Bekannt sind ihre Serien in Pastelltönen: türkis, hellgrün und hellblau gemusterte Tassen, Vasen und Schüsseln. Gemeinsam mit ihrem Mann Roland und befreundeten Kunsthandwerkern hat sie den Bremer Keramikmarkt vor drei Jahrzehnten gegründet. „Von 1990-93 gab es zunächst einen kleinen Markt vor dem Theater am Goetheplatz, danach auf dem Grasplatz neben dem Rathaus in der Innenstadt und später hinter der Kunsthalle,“ erzählt Jutta Klein, für die im Sommer immer Marktzeit ist. Oft sind es jedes Jahr acht bis zehn Töpfer-Märkte, wo sie deutschlandweit ihr Kunsthandwerk verkauft. Das gehört für die meisten Keramikateliers neben den eigenen Produzentengalerien zum Geschäft und zur Existenzsicherung. Aufgrund der Corona-Pandemie werden nun zahlreiche Märkte im Norden abgesagt, unter anderem weil in den Städten die Platzverhältnisse zu beengt sind.

Von abgesagten Märkten berichtet auch Frauke Alber aus dem Bremer Steintor, die im Hinterhof-Atelier in der Schweizerstraße ihre Porzellanarbeiten anfertigt. „Ich hoffe fest darauf, mit meinem Verkaufsstand wieder auf den Bremer Keramikmarkt zu gehen“, sagt die professionelle Keramikerin, die in dem Handwerk auch ausbildet. Frauke Alber bietet edle Tassen, Becher, Teekannen und Gefäße in Weiß, Minze oder Schwarz an, die für den täglichen Gebrauch gedacht sind. Die Stücke werden bei sehr hoher Hitze gebrannt und im letzten Schritt teilweise mit flüssigem Gold oder Platin bemalt und nochmals eingebrannt. Für den Marktverkauf in dieser Saison sind ihre Regale schon gut gefüllt.

Auch Regina Jensen aus dem Ostertor will unbedingt wieder bei dem „kleinen aber sehr feinen“ Marktgeschehen in den Wallanlagen dabei sein. Die Keramikmeisterin engagiert sich seit vielen Jahren aktiv beim Bremer Keramikmarkt und ist bekannt für Vasen und Schalen, die feine Reliefs durch den Abdruck von Spitzenstoffen zeigen. In ihrer Werkstatt im Atelierhof an der Alexanderstraße verarbeitet sie Porzellan aus der französischen Stadt Limoges zu pastelliger Gebrauchskeramik wie Tassen, Becher, Essgeschirr und Servierplatten.

Zur neuen Generation der Organisatoren des Bremer Keramikmarktes gehört die junge Designerin Laura Wolfram aus der Bremer Neustadt. Vergangenen Sommer hatte sie erstmals einen kleinen Stand auf dem Markt und war mit Begeisterung dabei. „Gleich zu Beginn meiner Studienzeit an der Bauhaus-Universität Weimar kam ich mit dem Werkstoff Porzellan in Berührung. Dort erlernte ich auch das dazugehörige Handwerk. Die Themen Tischkultur und Porzellanarbeiten prägten mich während des gesamten Design-Studiums“, erzählt Laura Wolfram. Nach ihrem Masterabschluss an der Bremer Hochschule für Künste eröffnete sie im Dezember 2018 ihr Porzellanstudio Plöttjegood in einem Eckladen an der Kornstraße.

Leidenschaft für Porzellan

„Der Name ist der plattdeutsche Begriff für ‚Porzellan‘ oder auch ‚Keramik‘“, erklärt Laura Wolfram. Denn „Plöttje“ bedeute so viel wie „Scherben“ und „good“ sei das Adjektiv für „gut“. Auch ihre Tassen tragen liebevolle plattdeutsche Bezeichnungen wie „De Bloom“ (Blume) oder „De Mooigkeit“ (Schönheit).

Neben dem Verkaufsraum mit zwei Schaufenstern ist die offene Werkstatt zu sehen. Dort zeigt die Produktdesignerin ihre Leidenschaft für Porzellan und sie möchte damit auch ein Wertverständnis für das Handwerk vermitteln. Eigene Entwürfe stellt sie als Kleinserien mit dem traditionellen Schlickerguss-Verfahren her und nicht an der Töpferscheibe. Als „Schlicker“ bezeichnet man die flüssige Gießmasse, die in Gips-Formen gefüllt wird.

Zum Bremer Keramikmarkt bringt jede Werkstatt individuelle Ergebnisse mit, in denen sich die Erfahrung mit keramischem Material widerspiegelt. So lautet das Konzept der Organisatoren für den Markt. Besucher sollen Gebrauchsgeschirr entdecken oder dekorative Einzelstücke für Wohnung, Haus, Balkon oder Garten. „Es steht aber nicht nur die Funktion im Vordergrund, das Design und die Idee zum Außergewöhnlichen bekommen Raum auf unserem Markt“, betont Veranstalterin Jutta Klein.

Und es gibt auch wieder ein Sonderthema, zu dem die Werkstätten auf dem Bremer Keramikmarkt ein künstlerisches Produkt zeigen sollen. Dieses Jahr lautet das Thema „Dosen“ oder auch „Pott mit Deckel“. Vor allem freuen sich schon alle Beteiligten auf den persönlichen Austausch mit den Berufskollegen. Gerade jetzt wo es eine wochenlange Stilllegung des öffentlichen Lebens gab und der Verkauf bei den Kunsthandwerkern nahe Null lag. Einnahmen seien nur mühevoll durch Bestellungen über Telefon und Internet per Einzelversand möglich und mit finanziellen Einbußen verbunden gewesen, berichten die Keramikerinnen. Die Keramik-Ateliers haben nun wieder geöffnet, die Inhaber sind dankbar über jeden Besucher und hoffen auf einen erfolgreichen Bremer Keramikmarkt am 27. und 28. Juni.

Weitere Informationen

Unter www.bremer-keramik-markt.de kann im Internet noch bis Freitag, 1. Mai, die Petition „Corona-Hilfe für Kunsthandwerker“ unterzeichnet werden. Sie ist gerichtet an die Bundesregierung und hat bereits 96 Prozent der erforderlichen 300 000 Unterschriften erreicht.