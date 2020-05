Im Altarraum gibt es nun ein Blumenbeet und täglich ist zwischen 14 und 16 Uhr für eine stille Andacht geöffnet. (Roland Scheitz)

Die Sonnenstrahlen fallen durch die Manessier-Fenster. Ein buntes Prisma aus Licht bedeckt das Beet im Altarraum der Liebfrauenkirche. In der Erde blüht, wächst und gedeiht die Hoffnung. „Noch ist sie ein zartes, zerbrechliches Pflänzchen, das bis zum Herbst voll erblühen wird“, ist sich Pastor Stephan Kreutz sicher. In der Liebfrauenkirche grünt also, frei nach Goethes „Osterspaziergang“, Hoffnungsglück. Die Idee für das meditative Projekt „Hoffnung wächst“, stammt von Julia Frohn, seit Dezember 2019 Vikarin in der Liebfrauenkirche. In der vergangenen Woche hat sie gemeinsam mit fünf Ehrenamtlichen mit Schubkarren eineinhalb Kubikmeter Erde in das Gotteshaus transportiert. Aufgeschüttet wurde sie in einem mit Plastikplane ausgelegten Holzrahmen. Dann wurden Begonien in den Landesfarben rot und weiß gepflanzt.

Ein echter Hingucker auch für die Besucherinnen und Besucher des ersten Gottesdienstes am Muttertag nach vielen Wochen coronabedingter Abstinenz. Da die Liebfrauenkirche doch ziemlich groß sei, dürften 72 Menschen die jetzt wieder jeden Sonntag stattfindenden Gottesdienste besuchen. Der notwendige Abstand zwischen den Plätze sei feinsäuberlich mit roten Punkten markiert worden, erzählen Frohn und Kreutz. Ab diesem Montag hat das Gotteshaus zudem wieder zwischen 14 und 16 Uhr für eine stille Andacht geöffnet. Nun seien auch wieder, immer unter Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln, persönliche Begegnungen möglich, die Hoffnung wachsen lassen, sagt Kreutz. Und genau dieses Gefühl von Gemeinschaft habe er in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hätten die Zeit der Entschleunigung, das plötzliche Stillstehen der Welt, aber auch spirituell genutzt. Es bliebe die Sorge um die Menschen, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gerade essenziell trifft.

Noch einen weiteren Sonntag, den 17. Mai, wird es parallel einen virtuellen Gottesdienst, ergänzend zum jetzt wieder möglichen Präsenz-Gottesdienst geben. „Die Nachfrage danach ist stark gestiegen. Wir hatten mehr Klicks als normalerweise Gottesdienstbesucher. Viele, jüngere Menschen sind dazu gekommen. Wir sind auch lockerer im Umgang mit dem Digitalen geworden“, erzählt Kreutz. Besonders berührend sei die Erfahrung in der Osternacht gewesen, die gemeinsam mit der St.-Ansgarii-Gemeinde virtuell zelebriert worden sei. Darauf habe es eine unglaublich positive Resonanz gegeben, erzählt Julia Frohn. Die Klickzahlen seien durch die Decke gegangen. „Die Kirche wird als Stimme, die in der Krise bei aller Ungewissheit Hoffnung macht, als unglaublich wichtig wahrgenommen“, sagt die Vikarin. „Eben die Gewissheit, dass Gott in dieser Krise an unserer Seite steht“, fügt Kreutz hinzu.