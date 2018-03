„Drei Schritte vor und zwei zurück.“ Ein ewiger Tanz, wenn es um den politischen Einfluss von Frauen geht. Erst nach dem Ersten Weltkrieg erhielten die Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht. Das Kaiserreich kannte weder Wählerinnen noch Parlamentarierinnen, obwohl Frauen in der Friedens-, der Bildungs- und Sozialpolitik mitmischten und für ihre ureigenen Rechte auf die Straße gingen. 1918 hatten sie eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht, doch schon 1933 verschwanden die Frauen aus dem Reichstag. Weil sich auch heute manche Partei damit schwertut, Posten fair zu verteilen, wird die Reihe zum 8. März, dem Internationalen Frauentag, im Jubiläumsjahr zum Diskurs über Demokratie.

„Drei Schritte vor und zwei zurück“ ist der Titel einer der zentralen Veranstaltungen. In der Bürgerschaft sprechen auf Einladung der Fraktion der Linken am Donnerstag, 1. März, um 17 Uhr die Bürgerschaftsabgeordnete Claudia Bernhard und Uta Kletzing, die Direktorin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF), darüber, ob Frauen und Männer heute in Parteien und Parlamenten gleichberechtigt sind. Wie die Bremer Revolutionäre sich 1918 in der Frage des Frauenwahlrechts verhalten haben, schildert die Linke am Freitag, 16. März, um 18 Uhr in ihrem Landesbüro, Doventorstraße 4.

Aktuelle Bezüge

In der Bürgerschaft spricht Christine Holzner-Rabe am Dienstag, 6. März, um 16 Uhr unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht – der Weg zur demokratischen Gesellschaft“ über den Kampf um das Frauenwahlrecht und erinnert an den 12. November 1918, den Tag, an dem im noch jungen Frieden eine politische Bastion gefallen ist. Der Kaiser hatte abgedankt, Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht hatten die Republik ausgerufen. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte konnten sich alle Erwachsenen zur Wahl stellen oder wählen gehen, unabhängig von Geschlecht, Beruf und Besitz. Das Frauenbildungszentrum Belladonna und die Bremische Bürgerschaft laden gemeinsam zu diesem Vortrag ein. Der Eintritt ist frei.

Um „die göttliche Ordnung“ geht es am Mittwoch, 7. März, um 18 Uhr in einem Drama im Kommunalkino City 46, Birkenstraße 1. Die Karten kosten acht Euro, ermäßigt 5,50 Euro, für Kino-Mitglieder vier Euro. Der in der Schweiz gedrehte Film von Petra Biondina Volpe aus dem Jahr 1971 zeigt, wie es damals um Frauenrechte bestellt war und warum Appenzeller auch später noch in deutschen Studenten-WGs „Chauvi-Käse“ hieß. Nora braucht – wie deutsche Frauen bis 1972 – die Erlaubnis ihres Mannes, wenn sie Geld verdienen will. Erst 1990 durften auch Appenzellerinnen wählen. Und damit waren sie nicht die letzten auf der Welt. 2015 veröffentlichte der WESER-KURIER eine Karikatur von Harm Bengen, auf der vermutlich ein Saudi und seine verschleierte Frau Zeitung lesen. „Man weiß nicht, was schlimmer ist“, sagt der Mann. „Das Klimaschutzabkommen oder das Frauenwahlrecht.“

Am eigentlichen Frauentag, Donnerstag, 8. März, startet eine Demo vom Ziegenmarkt im Steintor zum Domshof. Die Stadtfrauenkonferenz ruft zur Teilnahme auf: „Wir wollen gemeinsam unsere Forderungen auf die Straße tragen, denn nur so können wir gewinnen: eine lebenswerte Zukunft!“ Um 17 Uhr beginnt dann in der Bürgerschaft die Diskussion an fünf Thementischen, können Frauen das Gespräch mit anderen Frauen suchen und sich austauschen, etwa über Frauenwahlrecht, über Forderungen von jungen Frauen an die Politik, über soziale Sicherung, aktuelle Lebensentwürfe und die Frage, wie die Vorkämpferinnen der Frauenrechte öffentlich sichtbar gemacht werden können. Im Plenarsaal wird dann um 18 Uhr ein Geheimnis gelüftet: Wer ist die Bremer Frau des Jahres? Frauensenatorin Anja Stahmann kürt die Bremerin, die sich nach Ansicht des Bremer Frauenausschusses dafür qualifiziert hat.

Grundsätzlich und generationsübergreifend wird die Diskussion am Sonntag, 11. März, von 15 bis 18 Uhr in den Räumen von Belladonna, Sonnenstraße 8, im Ostertor. „100 Jahre Frauenwahlrecht – reicht das?“, fragen Maren Bock und ihr Team. Maria Spieker wird die offene Diskussionsrunde mit Frauen unterschiedlichen Alters moderieren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Im Gewerkschaftshaus am Bahnhof können sich Bremerinnen, die tiefer einsteigen möchten, vom 12. bis 16. März eine Woche lang mit Frauen in Politik und Parlament befassen. „Warum ist der Frauenanteil im neuen Deutschen Bundestag auf 31 Prozent gesunken“, wird da zum Beispiel gefragt. Von Montag bis Freitag trifft sich die Gruppe von 9 bis 16 Uhr, um Fakten zu sammeln und die parlamentarische Arbeit kennenzulernen. Die Teilnahme kostet 75 Euro, für Gewerkschaftsmitglieder 70 Euro, und für alle, die Transferleistungen bekommen, 30 Euro. Das Seminar gehört zu den wenigen Veranstaltungen der Reihe „8. März“ mit Anmeldung. Kontakt unter Telefon 96 08 90.

Weil auch im Musiksalon von Ellen Terwey, Rutenstraße 7, nicht unbegrenzt Platz ist, wird für das „Damen-Emanzipations-Kränzchen“ am Sonnabend, 31. März, um 15.30 Uhr ebenfalls um Anmeldung gebeten. Reservierungen sind per E-Mail an ellenterwey@gmx.net möglich. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ein Getränk ist inklusive. Ellen Terwey nähert sich dem geschichtlichen, stets aktuellen Thema musikalisch – mit satirischen, selbstkritischen und den Alltag beschreibenden Stücken aus ihrer Frauenliedersammlung „Gestritten Gehofft Getanzt“.

„Damenwahl – zwischen Frauenwahlrecht und Equal Pay Day“ ist das Partymotto am Freitag, 16. März, um 20 Uhr in der Etage, Herdentorsteinweg 37. Gülbahar Kültür legt Musik aus aller Welt auf. Der Eintritt kostet fünf Euro, und der Erlös der Feier geht ans Frauenhaus. Solidarität wird angemahnt, wie bei einem Vortrag der katholischen Nonne Lea Ackermann am Montag, 19. März, um 19 Uhr im Willehadsaal in der Alten Post an der Domsheide. Die Geistliche hat vor 33 Jahren in Kenia den Verein „Solidarity with Women in Distress“ (Solwodi) gegründet, der Zwangsprostituierten beisteht.

Hedwig Dohm hat gerade noch die Einführung des Frauenwahlrechts miterlebt, für das sie 45 Jahre lang gestritten hatte. Trotzdem droht die brillante Schriftstellerin in Vergessenheit zu geraten. Am Sonntag, 18. März, um 11 Uhr aber erinnern Romina Schmitter und Renate Meyer-Braun vom Bremer Frauenmuseum in der Villa Sponte, Osterdeich 59b, an die Frauenrechtlerin aus der Kaiserzeit und an die Juristin Elisabeth Selbert, eine der „Mütter des Grundgesetzes“. Die Kasseler Sozialdemokratin hat nicht geruht, bevor in Artikel 3 ausdrücklich stand, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. So kurz nach der NS-Zeit waren das drei große Schritte nach vorn.

Bremer Vorreiterinnen

In der Reihe zum 8. März wird auch einiger Bremerinnen gedacht, die sich anders verhalten haben, als es von Frauen ihrer Zeit erwartet wurde. Bremerinnen wie Margarete von Post, Betty Gleim, Ottilie Hoffmann, Anna Lühring oder Lissy Susemihl Gildemeister. Als Kämpferinnen für Frauenrechte oder gegen Alkoholismus und seine sozialen Folgen, als Künstlerinnen oder als Streiterinnen für Mädchenbildung haben sie und andere Bremerinnen Spuren hinterlassen. Die Geschichtswissenschaftlerin Raymonde Decker und Museumspädagogin Helmi Siebert-Reible leiten den einwöchigen Volkshochschulkursus „Außergewöhnliche Frauen in Bremen“, der als Bildungsurlaub gebucht werden kann. Von Montag bis Freitag, 5. bis 9. März trifft sich die Gruppe täglich von 9 bis 14 Uhr im Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240. Die Teilnahme kostet 79 Euro, ermäßigt 53 Euro, plus sechs Euro für Material. Anmeldungen sind bei der Volkshochschule unter 361-123 45 möglich.