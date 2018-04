Mit dem freien Schreiben, bei dem sie ihre Gedanken einfach fließen lässt, verbindet die Autorin und promovierte Sozialwissenschaftlerin aus Schwachhausen eine Tradition, die ihr einen kleinen Fahrplan für den Tag gibt. „Manchmal ist es ein Traum, der einem noch im Nacken sitzt. Manchmal hat man auch andere Sorgen, wo es guttut, diese auf das Papier zu bringen“, erzählt Schreiber, die kürzlich ihr Buch „Schreiben zur Selbsthilfe - Worte finden, Glück erleben, gesund sein“ im Springer-Verlag veröffentlicht hat. In der Stadtbibliothek, Am Wall 201, wird sie am Dienstag, 23. Mai, ab 18 Uhr den Ratgeber vorstellen und kleine Übungen daraus zeigen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Das Buch beruht auf über 15 Jahren Erfahrung als Biografieforscherin und Schreibdozentin mit Weiterbildung in Poesietherapie am Fritz-Perls-Institut sowie in Journal Writing, für das sich Schreiber gerade in Denver zertifizieren ließ. Zudem verfasst die Journalistin Artikel für die Zeitschrift „Psychologie Heute“ und ist Seminarleiterin und Schreibcoach mit eigenem Schreibstudio. Auf 145 Seiten gibt die Autorin Anregungen für die ersten Schreibversuche, erläutert Strategien des heilsamen Schreibens und zeigt mit Beispielen auf, welche positiven Wirkungen sich daraus für Seele und Körper ergeben können. Ebenso findet man im Buch bewährte amerikanische Schreibmethoden und Erklärungen zu Begriffen wie Neue Autobiografie, Journal Writing und Free Writing. „Ich habe versucht, Menschen auf unaufdringliche Weise zum Schreiben zu verlocken“, erklärt Schreiber, die den Aufbau des Buches als „Haus des Schreibens“ bezeichnet, in dem der Leser für jede Lebensphase, jedes Problem und jedes Bedürfnis einen passenden Schreibraum finden kann. „Meine Hoffnung ist, dass man die magischen Wirkstoffe des Schreibens kennenlernt und im Schreiben vielleicht einen treuen Freund, eine zuverlässige Beraterin oder einen Coach für jede Lebenslage findet.“ „Schreiben ist, sich selbst auf die Spur kommen“, habe einmal eine Teilnehmerin in einem Workshop formuliert. Eine Aussage, die Schreiber mit dem Satz „Wenn Sie nicht jeden Tag schreiben, sammelt sich das Gift der Wirklichkeit in Ihnen“, aus „Zen in der Kunst des Schreibens“ von Ray Bradbury verbindet.

„Schreiben ist heilsam, es kann vorbeugend wirken, gegen Burnout wappnen oder eine Therapie begleiten. Es steigert den Selbstwert, erhöht kommunikative Kompetenzen und macht unabhängig von Experten“, betont die Schreibexpertin und fügt hinzu, dass man für dieses Heilmittel keine Vorkenntnisse braucht und der Vorteil darin liege, dass es überall praktizierbar ist. Sie selbst hat stets einen Stift und kleine Karteikarten dabei, um bei Bedarf Dinge, die sie beobachtet, oder Gedanken, die sie beschäftigen, notieren zu können.

Schreibräume schaffen

„Ich bin so etwas wie eine Wortesammlerin. Ich mag schöne Begriffe und manchmal kann ich sie verwenden“, gibt Schreiber mit einem Lächeln zu verstehen. Für sie sei das Schreiben eine Begegnung mit sich selbst. Ganz bewusst schafft sich die gebürtige Ostfriesin dafür Raum, den sie zeitlich begrenzt. Wenige Minuten seien ihrer Ansicht nach schon ausreichend, um die Gedanken zu sortieren. „Wenn ich es vertiefen möchte, mache ich mir eine Kerze an und höre Barockmusik“, verrät Schreiber, die es als sehr angenehm empfindet, zu Melodien von Vivaldi auf der Tastatur zu tippen. Sich einen Schreibraum zu schaffen, würde Freiheit und Halt zugleich bieten. Dabei sei es nicht so wichtig, dass man täglich schreibt, sondern regelmäßig. In ihrem „Schreibsalon“ bietet sie monatliche Treffen an, bei denen verschiedene Themen erarbeitet werden. Regelmäßig veranstaltet Schreiber auf Wangerooge Workshops, in denen sich die Teilnehmer in wertschätzender Atmosphäre mit ihrer Lebensgeschichte auseinandersetzen und in Textform bringen. Der nächste Termin für das Seminar „Neue Autobiografie“ ist vom 1. bis zum 3. September. Informationen gibt es im Netz unter www.schreibercoaching.de.