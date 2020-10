Geh- und Radweg sind teilweise ziemlich schmal. Das aufgesetzte Parken in Teilen der Straße Sielwall zu verbieten, sei kurzfristig realisierbar, informiert das ASV. (Walter Gerbracht)

Der Sielwall gilt seit Langem als einer der problematischsten Brennpunkte im innerstädtischen Verkehr. Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt haben in leidenschaftlichen Debatten immer wieder versucht, Lösungsansätze zu finden. Denn am Sielwall kommen sich immer wieder Auto- und Lkw-Verkehr sowie Fahrradfahrer und Fußgänger ins Gehege.

Jetzt kamen die Fachausschüsse für Bau, Mobilität und Verkehr des Beirates Mitte und Mobilität und Klima des Beirates Östliche Vorstadt zu einer gut besuchten, digitalen Sondersitzung zusammen. Inzwischen sind von beiden Beiräten ganze Maßnahmenkataloge erarbeitet worden, die den Gästen der Sitzung, Sebastian Mannl, dem neuen Leiter des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) sowie Gunnar Polzin und Robert Bartsch von der Verkehrsbehörde, Abteilung drei, mit auf den Weg gegeben wurden.

Vorausgegangen war eine kontroverse Diskussion um einzelne Punkte. Schlussendlich konnten sich die Fachausschüsse nicht darauf einigen, einstimmig einen gemeinsamen Antrag zur Neuordnung des Sielwalls zu beschließen. Der Katalog mit den Wünschen der Beiratsmitglieder soll nun bis Weihnachten von den Behördenvertretern abgearbeitet werden.

Pünktlich zur Sondersitzung wurde von den SPD-Fraktionen der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt ein weiterer Antrag eingereicht. Der Titel bringt es auf den Punkt: „Fuß- und Radverkehr durch Neuordnung des Sielwalls sicherer machen“. Darin wird an die Behörde appelliert, bis Ende dieses Jahres für den Sielwall zu prüfen, den Radverkehr auf markierten Schutzstreifen auf die Fahrbahn zu verlegen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die gesamte Strecke auf 30 Stundenkilometer einzuführen. Das setze allerdings voraus, dass der Sielwall für den Kfz-Verkehr zur Einbahnstraße umgewidmet werde, nach dem angedachten Modellversuch in der Humboldtstraße. Jens Schabacher (Grüne) identifizierte Falschparker und Poser als größte Probleme, die dem entgegenstünden.

Perspektivisch wünscht sich die SPD sogar, dass der Sielwall zu einer Fahrradstraße umgewidmet wird. Weshalb das eigentlich nicht unverzüglich in die Tat umgesetzt werden könne, wollte Karin Steiger von der Anwohnerinitiative Leben im Viertel wissen. Klein-Klein-Geschichten brächten doch wohl nichts, meinte sie. Sollte diese Lösung kommen, müssten sich Autos dann allerdings auf Anliegerverkehre beschränken. Auch Liefer- und Handwerker-Verkehre sollten weiterhin möglich sein, so die Vorstellung.

Durchgehender Konsens in den beiden Fachausschüssen bestand darin, dass ja 2016 bereits gute Erfahrungen mit der temporären Umwidmung des Sielwalls zu einer Einbahnstraße gesammelt worden wären. Damals war es wegen einer Baustelle zu einer mehrmonatigen Sperrung gekommen. Behördenvertreter Gunnar Polzin betonte, dass er eine kurzfristige Realisierung des Einbahnstraßen-Vorhabens nicht sehe. Bis es soweit komme, müssten zunächst die Verkehrs-Verdrängungs-Effekte auf die umliegenden Straßen wie die St. Jürgen- und die Lüneburger Straße, aber auch auf die Georg-Bitter- und die Stader-Straße geprüft werden. Und Daten zu erheben, das dauere nun mal lange. Die Umsetzung solcher Maßnahmen müsste schon gerichtsbeständig sein. Bis dahin schlug er die Realisierung eines Stufenplanes vor. Mit solchen Verfahren seien allerdings schon unbefriedigende Erfahrungen gemacht worden, betonte Joachim Musch (Grüne), Sprecher des Fachausschusses Mobilität, Verkehr und Bau des Beirates Mitte.

Auch die Sprecherinnen ihrer Fraktionen im Beirat Östliche Vorstadt, Anke Kozlowski (SPD) und Sona Terlohr (Grüne) zeigten sich ungeduldig in Sachen Sielwall. Terlohr hatte schon im März einen entsprechenden Antrag mit Verbesserungsvorschlägen im Ausschuss vorgestellt. Beide Politikerinnen forderten eine zügige Lösung für das Nadelöhr. „Wir haben keine Zeit bis 2025 zu warten. Wenn wir nichts machen, bleibt das Chaos für alle Verkehrsteilnehmer“, so ihr Tenor, der von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung noch einmal bekräftigt wurde.

Später könne dann ja auch eine größere Lösung angegangen werden. Kurzfristig zu stemmen sei hingegen ein Verbot des aufgesetzten Parkens an der Ecke Sielwall auf der Ostseite zwischen Im Krummen Arm und Vor dem Steintor, räumte Polzin ein. So könnten dort Poller aufgestellt werden. Besonders an dieser Stelle sind Rad- und Gehwege viel zu schmal. Eine solche Maßnahme fordern als ersten, kleinen Schritt auch die Bündnisse Verkehrswende und Bremenize, wie Sprecherin Bettina Wupperman betonte. Die Stadtteilparlamentarier begrüßen das ebenfalls als ersten Schritt auf dem Weg hin zu mehr Sicherheit für den Rad- und Fußgänger-Verkehr. Anwohnerparken könnte hier eine alternative Lösung sein.

Joachim Musch ließ ferner nicht locker, als es um die Sicherung des Schulweges der Kinder ging, die in Höhe Auwigstraße eine schlecht einsehbare Ampel überqueren müssen. Hier plädierte er weiterhin dafür, einen Ampel-Ausleger über der Straße und zwei sogenannte Nasen auf der Fahrbahn zwecks Verlangsamung des Verkehrs anbringen zu lassen. Weshalb sein Antrag vom ASV abschlägig beschieden worden sei, könne er nicht nachvollziehen. Zumal der Beirat signalisiert hat, dafür Geld locker machen zu wollen. Generell ist den beiden Beiräten die Absicherung der Schulwege, die über den Sielwall hin zur Schule Schmidtstraße und Schule Brokstraße führen, wichtig.