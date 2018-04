Joachim Steinbrück 2016 bei einem Rundgang durchs Forum am Wall. Die Baumhaustreppe wird zum Hindernis. Jetzt soll nachgebessert werden. (Roland Scheitz)

Zu einer gütlichen Einigung ist es im Rechtsstreit zwischen dem Verein Selbstbestimmt Leben, der Stadtgemeinde, vertreten durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, und der Profond Immobilien Office Retail AG/Zürich gekommen. Es wird an einigen Stellen nachgebessert im umgebauten Forum am Wall. Bereits 2016 hatte der Stadtteil-Kurier über Stolperfallen und andere Hindernisse in der gastronomisch genutzten Halle berichtet.

Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück hatte moniert, dass bei der Planung dieses stark frequentierten, öffentlichen, als "Sonderbau" eingestuften Ortes nicht an Barrierefreiheit gedacht worden war. Und der Verein Selbstbestimmt Leben hatte als Zusammenschluss von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen beim Verwaltungsgericht Rechtsmittel gegen die 2015 erteilte Baugenehmigung für den Umbau des Forums am Wall eingelegt. Unterstützt wurde die Klage von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen und dem Blinden- und Sehbehindertenverein.

Die Baugenehmigung hat nun in ihrer ursprünglichen Form Bestand. Während der Güteverhandlung am Verwaltungsgericht hat der Verein nun seine Klage zurückgezogen, weil es im Mediationsverfahren eine gütliche Einigung gegeben hat. Dabei sollen Verbesserungen für die Barrierefreiheit und für die Besucher der Stadtbibliothek und die Gäste der gastronomischen Betriebe im Forum am Wall erzielt worden sein. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadtgemeinde Bremen, des Bauträgers und von Selbstbestimmt Leben heißt es: „Die Profond Immobilien Office Retail AG sichert ohne Anerkennung einer Rechtspflicht mit Blick auf die bestehenden Kundenbedürfnisse und die Barrierefreiheit zu, ein taktiles Leitsystem im Forum am Wall zu installieren.“ Das Leitsystem soll zwei Wege zum Eingang der Stadtbibliothek umfassen.

Außerdem verpflichtet sich die Profond Immobilien Retail AG, bei dem in den Weg hineinragenden Pfeiler des Baumhauses ein sogenanntes "Aufmerksamkeitsfeld" anzubringen. Sie verpflichtet sich außerdem, an den Stufen gegenüber den Stühlen und Tischen des Cafés von „Maitre Stefan“ rechts und links Handläufe anzubringen. Außerdem wird der Zwischenraum zwischen den Blumenkübeln unter der Treppe des Baumhauses geschlossen.

„Die Beteiligten sind sich darüber hinaus einig, dass zukünftig die Kommunikation in baurechtlichen Genehmigungsverfahren im Hinblick auf die Barrierefreiheit verbessert werden soll", betont Wilhelm Winkelmeier von Selbstbestimmt Leben. "Darüber hinaus wurde angeregt, die Belange der Barrierefreiheit bei der Stadtgemeinde Bremen institutionell besser abzusichern.“