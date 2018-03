März, um 18 Uhr nach ihrem Ich, das zwischen den Welten verloren gegangenen ist. Die Veranstaltung ist eine Koproduktion mit dem Theater Bremen. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro, inklusive eines Getränks. Anmeldung per E-Mail an anmeldung@uebersee-museum.de oder Telefon 16 03 81 71.

Um 19.30 Uhr liest Yoko Tawada in der Buchhandlung Storm, Langenstraße 11, aus „Schwager in Bordeaux“. Besucher der „Übersee-Zungen“ zahlen mit Nachweis fünf Euro, alle anderen Teilnehmenden zahlen zehn Euro. „Konichiwa! Japan entdecken“ heißt es bei der Familienaktion am Sonntag, 4. März, um 12 Uhr im Übersee-Museum. In einer kindgerechten Führung durch die Sonderausstellung „Cool Japan – Trend und Tradition“ erfahren die Familien mehr über die Welt der Samurai, über Mangas und das Kirschblütenfest. Im Anschluss an die Führung gestalten die Familien thematisch passend zu Japan farbenfrohe Origamitiere. Der Eintritt kostet 2,50 Euro zuzüglich des Museumseintritts.

In einer öffentlichen Führung am gleichen Tag um 15 Uhr bekommen die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die gegenwärtige und traditionelle japanische Populärkultur. Die Teilnahme kostet zwei Euro zuzüglich des Eintritts.