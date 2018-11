Die Blaumeiers ganz in ihrem Element: Die Produktion "Ein Fuß im Saxofon 2" geht am 23. November in der Schaulust erstmals über die Bühne. (Roland Scheitz)

Dorothee Burhop beherrscht mit ihrer Präsenz die Szene in der Schaulust am Güterbahnhof. Cool wie ein Cowboy schwingt sie ein dickes Seil wie ein Lasso über dem Kopf. Dann wieder drischt sie kräftig auf den Bühnenboden ein, um gleich darauf sich selbst und eines der schwarzen Podeste darin einzuwickeln. Mit dieser Aktion könne sie ihre ganzen Emotionen herauslassen, sagt sie und betont mit Nachdruck: „Das befreit ungemein!“ Und der Saxofonist Bruno Travert von der französischen Straßentheater-Truppe „Les Grooms“ reagiert in Sekunden blitzschnell auf den Bewegungsablauf der Akteurin und intoniert eine orientalische Schlangenbeschwörer-Melodie.

„Naja, so ganz ungefährlich ist das ja für die erste Reihe nicht“, grinst Mateng Pollkläsener, das Multitalent, das den Blaumeiers seit Anfangstagen verbunden ist. „Da war doch richtig Dynamik drin!“ lobt Imke Burma aus dem Gete-Viertel, eine der Regisseurinnen. „Du kannst mit dem Seil ja unglaublich viel ausdrücken: Traurigkeit, Wut und Enttäuschung. Das hast Du ganz toll gemacht!“

Im zweiten Teil der Impro-Show „Ein Fuß im Saxophon“, die am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr in der Schaulust am Güterbahnhof 9 Premiere hat, sucht sich jede Akteurin und jeder Akteur des Blaumeier-Ateliers einen Lieblingsgegenstand, um mit ihm zu improvisieren. Bei Aladdin Detlefsen aus Findorff, der schon seit 16 Jahren im Blaumeier-Atelier als kreative Begabung arbeitet, ist das eine Spiegel-Attrappe, deren Rückseite sich vortrefflich als Tennisschläger nutzen lässt. Ihn reizt das Schneewittchen-Spiel „Spieglein, Spieglein an der Wand“.

„Aber, vielleicht ist ja Schneewittchen auch ein Tennisstar gewesen“, stellt Imke Burma laut eine Überlegung an. Sie setzt den zweiten Teil der Impro-Revue, die an diesem ­bitterkalten November-Probentag so fabelhaft gute Laune verbreitet, gemeinsam mit ihrer Co-Regisseurin Barbara Wester in Szene. „Ein Fuß im Saxophon“ ist als „work in progress“ angelegt und soll im April sein Finale furioso feiern, kündigen die Regisseurinnen an. Mateng Pollkläsener charakterisiert die Spielweise so: „Das ist ein bisschen wie in einem Laboratorium, in dem es in vielen kleinen Reagenzgläschen blubbert. Ich experimentiere mit mir selbst und mit den Kollegen. Mit diesen großen Könnern hat das fast schon etwas von großer Oper“, betont er. Und Viktoria Tesar ergänzt: „Die Objekte, die wir uns ausgesucht haben, ergreifen von uns Besitz. Das ist ein bisschen so wie eine Forschungsreise“.

Und Saxofonist Bruno Travert formuliert es poetisch so: „Es ist schon etwas ganz Besonderes, gemeinsam etwas nur für einen Augenblick zu kreieren, den es später so nicht mehr geben wird. Das gibt es nur hier. Die Arbeit mit den Blaumeiers ist für mich eine unglaubliche Bereicherung“. Pollkläsener betont, dass das durchaus ein Wagnis sei, sich völlig leer auf die Bühne zu begeben und sich inspirieren zu lassen. „Das muss man schon aushalten, in diese Stille hineinzulauschen“, sagt Imke Burma.

Wie groß die Liebe zwischen den französischen Musikern und den Blaumeier-Akteuren ist, beweist Dorothee Burhop mit einige Brocken Französisch, die sie bereits gelernt hat: „ça va, bonjour, au revoir, das kann ich schon“, strahlt sie. Einige der Blaumeiers sind nämlich im Sommer mit „Les Grooms“ durch verschiedene Städte wie Kaiserslautern, Wismar und Mainz getourt und haben das Straßentheaterstück „La baronade“ aufgeführt. Der Überraschungsauftritt der Blaumeiers inklusive kleiner Interaktionen mit dem Publikum sorgte für Begeisterung und Aufsehen. „Es war sehr gut gelungen. Das ist eine ganz neue Erfahrung für uns gewesen“, erzählt Melanie Socher aus Hemelingen, die als Blaumeier-Carmen unvergessen ist.

Weitere Informationen

Die Premiere von „Ein Fuß im Saxophon 2“ geht am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr über die Bühne der Schaulust am Güterbahnhof, Beim Handelsmuseum 9. Die nächsten Vorstellungen: Sonnabend, 24. November, und Sonntag, 25. November. Tickets zum Preis von 18, ermäßigt neun Euro, gibt es bei Nordwest-Ticket unter Telefon 36 36 36 und in den Nordwest-Vorverkaufsstellen, aber auch beim Blaumeier-Atelier unter der Telefonnummer 8 35 06 66.