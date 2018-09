Kassandra Ruhm aus Findorff bemängelt die zu wenigen und schlecht erreichbaren Rollstuhlfahrerplätze in der Glocke. (Roland Scheitz)

„Man bekommt die billigen Plätze“, fassen es Kassandra Ruhm und Benjamin Tannert zusammen, denn als Rollstuhlfahrer sehen sie sich insbesondere in der Glocke an der Domsheide sprichwörtlich an den Rand gedrängt. Seit Anfang 2015 versucht Kassandra Ruhm bereits, bessere Sitzmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer in dem Konzerthaus zu erreichen.

Derzeit gibt es in der Glocke drei Plätze in Nischen an der linken Seite des Hauses, die außerdem drei Klappsessel bereithalten, sowie zwei Plätze unter dem Mittelbalkon. Die drei Seitenplätze seien dabei erst vor kurzem eingerichtet worden, zuvor sei nur eine Nische ganz vorne für Rollstuhlfahrer reserviert gewesen. „Da habe ich mal versucht, mich neben meine Begleitung zu setzen, die in der Reihe saß, doch der Platzanweiser wollte, dass ich mich in die Nische setze“, erzählt Ruhm. Und obwohl sie es vorher beim Kartenkauf abgemacht habe, sei es ihr nicht gestattet worden, neben ihrer Begleitung zu sitzen – aus Sicherheitsgründen. „Das war ein ganz grauenhaftes Ereignis.“

Alleine auf dem Behindertenplatz

Auch Benjamin Tannert kann sich an eine solche Situation erinnern: „Bei der Kartenbestellung habe ich extra gefragt, wo die Rollstuhlplätze sind. Ich wollte, dass meine Frau ganz außen sitzt, um neben ihr Platz nehmen zu können.“ Doch als es soweit war, habe ihn der Platzanweiser aus „versicherungstechnischen Gründen“ in die Nische gesetzt. „Mich mit meiner Frau zu unterhalten, war dann nicht mehr möglich“, sagt er. Nur weil er im Rollstuhl sitze, heiße es ja nicht, dass er keine Frau und keine Freunde habe, findet er. „Das möchte man doch gemeinsam erleben, das Gefühl möchte man doch zusammen haben.“

Die besagte „Nische“ mit dem Behindertenplatz und den Klappsitzen gehe im Übrigen nur 30 Zentimeter in die Tiefe, kann Kassandra Ruhm berichten, der Gang sei 1,24 Meter breit. „Meine Frau kann dann zwar auf dem Klappsitz neben mir sitzen, doch eigentlich sitzt man auf dem Gang“, sagt Tannert. Für Ruhm ist zudem die rechtliche Lage eindeutig: „Ein Prozent der Plätze müssen nach der Norm DIN 18040 barrierefrei sein. Bei 1400 Plätzen im Großen Saal entspricht das 14. Tatsächlioch gibt es dort nur fünf Rollstuhlplätze.“ Zwei davon seien auch noch im Türbereich, sodass man immer angerempelt werde.

Richtige barrierefreie Plätze müssten jedoch nach der DIN-Norm 18040 90 Zentimeter breit und 150 Zentimeter tief sein. Wenn die Plätze in der ersten oder zweiten Reihe sein sollten ist es zudem vorgeschrieben, vor oder hinter dem Rollstuhl 150 Zentimeter Rangierfläche frei zu lassen, bei seitlichen Rollstuhlplätzen 90 Zentimeter daneben. Und auch die Sitzplätze für die Begleitung müssten direkt neben dem Rollstuhlplatz sein. Für Ruhm steht fest: „Die Plätze dürfen nicht im Durchgang sein. Die Leute kommen rein und man ist im Weg.“ Es wäre besser, wenn sich Rollstuhlfahrer aussuchen könnten, ob sie in der ersten Reihe sitzen wollen oder aber am Rand.“

„Wir verstehen die Bedürfnisse und Argumente, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir so weit gehen können, Plätze auszubauen oder freizuhalten“, sagt Carsten Preisler, Pressesprecher der Glocke. Die derzeitigen Plätze für Rollstuhlfahrer böten einen unverstellten Blick auf die Bühne, außerdem gebe es zwei Preiskategorien, die gewählt werden könnten. „Und dann sind die Plätze auch noch an den Türen und das ist vorteilhaft beim Rein- und Rausfahren.“ Es sei vorgesehen, dass die Rollstuhlfahrer leicht schräg stehen, dann stünden sie auch nicht auf dem Gang, ergänzt Benedikt Klocke, zuständig für Konzertplanung und Marketing. „Das ist natürlich bei bestimmten Rollstuhlmodellen anders“, räumt er ein. „Und wir wissen auch, dass der Rangierradius nicht optimal ist, doch in der Praxis klappt das gut.“ Im Notfall sollten die Rollstuhlfahrer als Erste wegkommen, „Doch bei 1,50 Meter langen Rollstühlen kommen wir ehrlicherweise an unsere Grenzen.“

Und auch die zwei Plätze unter dem Mittelbalkon mit den Begleitplätzen dahinter böten im Prinzip ausreichend Platz für Rollstühle. „Es wäre natürlich schöner, wenn die Besucher nebeneinander sitzen könnten, aber wenigstens stehen die Rollstuhlfahrer nicht auf dem Gang“, sagt Preisler. Angesichts des Alters des Gebäudes und dem Bestansschutz der Einrichtung sieht er die Glocke in Sachen Barrierefreiheit gut aufgestellt.“ Die Auslastung der Rollstuhlplätze habe in den zurückligenden Jahren bei durchschnittlich 50 Prozent gelegen. „Dass alle fünf Plätze in Anspruch genommen werden, ist die Ausnahme.“

Insgesamt treibe das Thema die verantwortlichen der Glocke aber um, sagt Preisler. „Wir waren schon glücklich darüber, dass wir die drei Plätze an der Seite einrichten konnten“, sagt er. Ein weiterer Umbau käme kurzfristig nicht in Betracht: „Wir sind zu zehn Prozent Eigenveranstalter, die übrigen 90 Prozent sind Fremdveranstalter. Die Plätze sind dann bereits bis circa 2020 belegt. Das müsste mit allen Veranstaltern abgesprochen werden.“ Auch deshalb habe man die bereits seit 2015 diskutierte Änderung der Situation erst kürzlich umsetzen können. Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück bewertet die Situation in den Nischenplätzen gleichwohl als schwierig für Rollstuhlfahrer. „Sie müssen dauernd den Hals drehen und das ist schon für Menschen ohne Behinderungen schwierig.“ Insbesondere die Bewegungsflächen entsprächen noch immer nicht der Norm.

„Mein Vorschlag war, in den ersten ein bis zwei Reihen jeweils zwei bis drei Plätze inklusive Rangierfläche zu schaffen, das wäre eine Verbesserung,“ sagt er und weist noch darauf hin, dass der Denkmalschutz nicht die Barrierefreiheit austicht. Der Vorschlag Steinbrücks, einen externen Experten hinzuzuziehen, um weitere normgerechte Plätze zu schaffen, wurde von der Glocke abgelehnt, weil keine Mittel vorhanden seien. "Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz war der Auffassung, dass der derzeitige Status Quo ausreichend ist“ sagt Steinbrück: „Im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich nicht weitergekommen.“ Er wünsche sich jedoch, dass die Glocke sich des Themas beherzt und mit fachlicher Expertise annimmt. „Dass dann andere Plätze wegfallen, ist nicht zu vermeiden.“