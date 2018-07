Zeigt, was Sache ist: Kurator Ronald Philipps, Betreiber des "Ausspann" im Schnoor, stellt 50 Werke der im April verstorbenen Künstlerin aus. (Roland Scheitz)

Altstadt. Der „Ausspann“ ist ein Projekt des Künstlers Ronald Philipps, der das Haus aus dem Jahre 1562 vor drei Jahren übernommen hat, um ein Künstlerhaus daraus zu machen. Das Haus verfügt über Gast-Ateliers, über Ausstellungs- und Veranstaltungsräume und Gastronomie. Inzwischen sind im Ausspann Flüchtlings-, Kultur- und Kursangebote entstanden. Ronald Philipps möchte, dass das Haus offen, gemeinsam und integrativ auftritt.

Arbeit mit Geflüchteten

Die Arbeit mit Geflüchteten liegt ihm besonders am Herzen. Mit rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern wurden zahlreiche Angebote entwickelt, die von etwa 400 Geflüchteten genutzt werden. Das reicht von Fußballspielen über Trommeln, Kochen, die bunte Jugendgruppe, Gruppen für Sprachförderung und deutsche Kultur.

Ab August wird es freitags ein Beratungsangebot geben, das gemeinsam mit dem Kulturverein Gambia durchgeführt wird. So kam es zur Berührung mit Doris Lenkeit. Die Künstlerin hat sich ebenfalls intensiv mit Geflüchteten beschäftigt. Ihre Nachbarin gehört zu jenen Menschen, die sich im Ausspann engagieren.

Doris Lenkeit wurde 1947 als Kind einer Arbeiterfamilie in Bremen geboren. 1956 zog sie mit ihrer Familie ins Ruhrgebiet. Sie absolvierte eine Fotografenlehre in einem Düsseldorfer Portraitatelier und bei einem Duisburger Industriefotografen. Sie studierte Textilgestaltung in Krefeld, später Malerei und freie Grafik an Kunstakademie Düsseldorf und der Hochschule für Gestaltung Bremen. Im April 2018 verlor sie ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs endgültig. Sie hinterlässt rund 500 Werke, deren Erlös sie nach ihrem Tod für die Flüchtlingshilfe verwendet sehen wollte. So kamen die Bilder in den Ausspann.

Doris Lenkeit war zeit ihres Lebens eine linke, politisch engagierte Künstlerin. Ab 1988 wollte sie sich der Industriemalerei widmen. Über den Betriebsrat bekam sie Kontakt zur damaligen Klöckner-Hütte in Bremen. Man gab ihr Räume auf dem Hüttengelände, in denen sie sich ein Atelier einrichten konnte. In gut drei Jahren entstand unter anderem ein Zyklus von elf Arbeiten über den Hafen in Bremen und eine Anzahl sehr kraftvoller Industriebilder.

Die Bilder sind teilweise im Stil des sozialistischen Realismus gemalt worden. Sie genoss bei der Belegschaft der Hütte großes Ansehen. Ein ehemaliger Betriebsrat zeigt sich nach wie vor begeistert über den Kontrast zwischen den Menschen und den riesigen Anlagen der Hütte. Die spannungsreiche Beziehung zwischen Mensch und Maschine, Industrie und Natur faszinierte sie. Diesem Thema widmete sie zahlreiche Arbeiten: Stahlplastiken und Bilder in Öl-, Acryl- und Aquarelltechnik und Bleistiftzeichnungen. Der Ausspann kann nicht alle Arbeiten von Doris Lenkeit zeigen, dazu reichen selbst die ausgedehnten Räumlichkeiten des ehemaligen Speichers nicht aus. Die getroffene Auswahl von 50 Werken zeigt allerdings das breite Spektrum ihres Schaffens und ihre außergewöhnliche, handwerkliche Perfektion.

Um 2012 entstand eine Reihe von zwölf Portraits mit dem Titel „Faces.“ Diese Bilder sind in den Blaumeier-Ateliers entstanden. Sie sind sehr nah und präzise aufgefasste Darstellungen, die die Persönlichkeiten der Portraitierten bei aller Schärfe und Genauigkeit sehr einfühlsam darstellen.

In ihren späten Jahren hat sie sich vom sozialistischen Realismus ab- und der Natur zugewandt. Eine der Techniken, die sie für Bilder von Pflanzen, von Bäumen und dergleichen benutzt hat, ist der Farbholzschnitt. Der Ausspann zeigt auch aus dieser Schaffensphase einen sorgfältig ausgewählten Querschnitt.

Einzelne der eindrucksvollen Bilder kann man sich gegen eine Spende für die Flüchtlingsarbeit ausleihen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Der künstlerische Nachlass von Doris Lenkeit“ läuft noch bis 1. August 2018. Ort: „Ausspann“, Schnoor 1-2, 28195 Bremen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 – 22.00 Uhr (meist auch länger). Montags ist Ruhetag. www.ausspann-bremen.de