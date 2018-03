Treffpunkt ist um 9 Uhr die zentrale Aktionsfläche im Cafeteria-Bereich der Mensa.

Informationen über die Fakultäten, ein moderiertes Bühnenprogramm sowie ein breites Beratungsangebot bieten einen ersten Überblick über die vielfältigen Studienmöglichkeiten an der Hochschule. Scouts begleiten die Besuchergruppen zu den gesonderten Aktionszonen der fünf Fakultäten in den benachbarten Gebäuden. Ein Farbleitsystem hilft bei der Orientierung. Geboten werden Präsentationen, individuelle Informations- und Beratungsgespräche über Studieninhalte und Studienverlauf. Außerdem gibt es Führungen, Aktionen und Labor-Workshops. Die Termine werden im Vorfeld in der Cafeteria angekündigt. Die Hochschule bietet an den drei Standorten in der Bremer Neustadt 66 Bachelor-, Master- und duale Studiengänge, der Großteil ist international.