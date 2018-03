Kirsten Wiese regte an, nach den Sommerferien diesem komplexen Thema eine Beiratssitzung zu widmen. Tenor: „Wo steht das Viertel in Sachen Inklusion?“

Es gelte, die Öffentlichkeit für das Thema weiterhin zu sensibilisieren und sich zu vernetzen, lautete eine Anregung. Die Eltern hätten ein Anrecht darauf, dass Kinder, die im Einzugsbereich wohnen, die jeweilige Grundschule besuchen. So biete beispielsweise die Grundschule Stader Straße jahrgangsübergreifend für Kinder mit Förderbedarf bei der Wahrnehmung und Entwicklung Unterricht an.

Auch auf die vorige Sitzung des Bildungsausschusses kamen die Stadtteilpolitiker zu sprechen. Christa Sanders-Terhorst empfand es als unglücklich, dass im Gespräch mit Andrea Herrmann, der Inklusionsspezialistin der Bildungssenatorin, der Eindruck vermittelt worden sei, dass die Inklusion in Bremen großflächig funktioniere. Denn das sei definitiv nicht der Fall. Noch immer gebe es zu wenig entsprechend geschulte Lehrkräfte an Bremer Schulen. „Und deswegen fand ich die Sitzung schlecht! Schließlich wollten wir auch erfahren, wo die Inklusion eben nicht so funktioniert und weshalb das so ist“, sagte Sanders-Terhorst. Und Birgit Menz bekräftigte: „Jahrgangsübergreifender Unterricht ersetzt eben nicht Fachunterricht!“ Die Vorreiterrolle, die Bremen in Sachen Inklusion habe, stehe auf dem Spiel. Es dürfe nicht ins Negative umschlagen. Deshalb sei es so wichtig, dass das Thema Inklusion ordentlich umgesetzt werde.

„Inklusives Lernen bringt alle weiter!“, sagte der SPD-Politiker Ali Kaya. „Ich würde mir wünschen, dass es in Sachen Inklusion an noch mehr Schulen so vorbildlich liefe wie an der Gesamtschule Mitte!“ Das sei zumindest seine persönliche Erfahrung.