Harald Schröder betreut wohnungslose Menschen. (frank thomas koch)

„Das lässt uns nicht kalt!“ – so lautet der Titel der Winterhilfsaktion des Vereins für Innere Mission, der wohnungslose Menschen mit Sach- und Geldspenden unterstützen will. Dafür werden regendichte, gut erhaltene Schlafsäcke, Isomatten sowie bevorzugt Herren-Winterjacken und -Schuhe gesucht.

In Bremen leben nach Schätzungen der Inneren Mission 500 bis 600 wohnungslose Menschen. Zu ihrem Leben gehören gerade im Herbst und Winter kühle Nächte, Dunkelheit, die Gefahr bestohlen oder verletzt zu werden sowie wenig menschliche Wärme. Die Innere Mission bietet verschiedene Hilfsangebote an, zu denen unter anderem Notunterkünfte, Beratungen und Tagestreffpunkte gehören.

Besonders wichtig ist die Arbeit der Streetworker. Einer von ihnen ist Harald Schröder, der in Bremen im Auftrag des Vereins für ­Innere Mission wohnungslose Menschen ­betreut. Ausgerüstet mit Heißgetränken und Hilfsmitteln sucht er Betroffene zu Fuß oder mit dem Auto an den bekannten Aufent­halts- und Schlafquartieren der Wohnungslosen auf. Auch feste Szenetreffpunkte wie in Vegesack oder am Grünzug West in Gröpelingen sowie am Hauptbahnhof und Lucie-Flechtmann-Platz betreut er zusammen mit vier weiteren Streetworkern.

„Gut im Blick haben müssen wir außerdem diejenigen Menschen, die sich aufgrund des Sicherheitskonzeptes am Bremer Hauptbahnhof in neue Quartiere zurückziehen, beispielsweise in bislang weniger frequentierte Grünanlagen wie in Horn“, meint Bertold Reetz, Bereichsleiter Wohnungslosenhilfe bei der Inneren Mission. „Hier müssen wir die Versorgung der Menschen ebenfalls sicherstellen und freuen uns deshalb, wenn wir mit Hilfe von Geld- und Sachspenden unbürokratisch Hilfe leisten können“, so lautet sein Appell.

Sachspenden wie Schlafsäcke, Isomatten und Bekleidung nimmt der „Anziehungspunkt“ entgegen, der in der Blumenthalstraße 10 zu finden ist. Die Spendenannahmezeiten sind montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr sowie freitags in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr. Außerdem bittet der Verein um Geldspenden, um wohnungslose Menschen im Bedarfsfall schnell und unkompliziert mit Hilfsmitteln ausstatten zu können. „Wir benötigen beispielsweise immer wieder Geld für Fahrkarten, Taschenlampen, Thermounterwäsche, Schuhe in Übergrößen oder auch Camping-Gaskocher und Kochgeschirr“, listet Streetworker Harald Schröder auf. Geldspenden können an den Verein für Innere Mission in Bremen, Sparkasse Bremen, IBAN: DE22 2905 0101 0001 0777 00 unter dem Betreff „Das lässt uns nicht kalt“ überwiesen werden.

Weitere Informationen zur Winterhilfsaktion sind unter www.inneremission-bremen.de zu finden.