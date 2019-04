Mit Öl- , Acryl- oder Aquarellfarben gibt sich Anja Scheer schon lange nicht mehr, für ihre Arbeiten bedient sie sich im Baumarkt. (PETRA STUBBE)

Vor den grauen Hallen des Parkhauses An der Weide geht es mit dem Fahrstuhl hinauf in den dritten Stock. Der Besucher durchschreitet einen langen weißen Flur, grell angestrahlt von kalten, blauen Lichtern, und dann betritt er den großen Raum der Eventagentur „Park 34“, in dem es in vielen Farben flimmert und leuchtet: Strahler an Metallschienen werfen wechselnde Lichter in den Raum. Sie treffen auf grelle Bilder, die in die dritte Dimension springen. Grüne Glasmurmeln in verschiedenen Größen kleben auf gerasterten Hintergründen und werfen mal runde, mal lang gestreckte Schatten. Die ersten Gäste treffen ein, holen sich Sektgläser und können mit Taschenlampen selbst die Licht- und Schatteneffekte erproben: bewegliche Muster aus Kugelschatten über kleinen Hohlräumen, die in Reihen im Rechteck angeordnet sind.

Kunstgenuss mit Party-Atmosphäre

„Du kannst so toll malen, warum machst Du nicht in meinen Räumen eine Ausstellung deiner Werke?“, fragte Frank Koopmann die Künstlerin Anja Scheer. In den Räumen der Agentur Park 34 stellt sie 52 ihrer Werke aus. Frank Koopmann, DJ-Komponist und Eventmanager, vermietet den 150 Quadratmeter großen Raum für Feiern, aber auch für Seminare, Vorträge oder Flohmärkte. Der Raum verfügt über Lichttechnik, Scheinwerfer, Beamer und ein DJ-Pult. Frank Koopmann arbeitet seit über 20 Jahren in der Musikbranche als DJ-Komponist und Eventveranstalter in ganz Deutschland. Unter dem Firmenportal Park 34 hat er DJs, Musiker und Künstler zusammengefasst.

Koopmann hat die Vision, Kunstgenuss mit Party-Atmosphäre zu verkoppeln und lädt anlässlich der Ausstellung von Anja Scheer zu einer „Parkvision“ ein, bei der sich ästhetischer Genuss mit Tanz und Geselligkeit trifft. „Ich möchte in diesem Raum zwei bis drei Mal pro Jahr Künstlern die Gelegenheit geben, ihre Werke zu zeigen“, sagt Koopmann, und Anja Scheer macht den Anfang.

Die Künstlerin gibt dem gängigen Klischée von Frauen, die am liebsten Shoppen gehen, sofort Kontra: „Ich gehe lieber in Baumärkte als in Schuhgeschäfte“, sagt sie, „denn dort hole ich mir die Untergründe für meine Werke.“ Und dabei handelt es sich vor allem um Dämmplatten, die mit halbkugeligen Vertiefungen versehen sind und die von ihr bemalt werden. In diese Hintergründe klebt sie Murmeln verschiedener Größen. Doch außer diesen dreidimensionalen Bildern sind im großen, bunten Raum auch großformatige Werke auf normaler Leinwand zu sehen, die es mit ihren schleier- und schlierenartigen Strichen an Dynamik und Farbigkeit nicht fehlen lassen.

Seit über 30 Jahren arbeitet Anja Scheer in der Objektgestaltung und -beratung, sie kommt bei Aufträgen den Wünschen ihrer Kunden entgegen, doch diese können auch ihre Werke betrachten und sich von ihnen inspirieren lassen. Neben den Rasterbildern aus halbkugeligen Hohlräumen mit Murmeln finden sich auch dendritenartig verzweigte Gebilde in zartem Rosa, die an Nervengeflechte oder dichtes Gestrüpp erinnern. Neben den abstrakten Objekten sieht man jedoch auch Figuratives: ein Porträt, in dem das Gesicht von rundem Scheinwerferlicht in verschiedenen Farben angestrahlt wird und wie ein Vollmond leuchtet.

Anregungen aus der Natur sind verzichtbar

Anregungen von außen, aus der Natur oder von Werken anderer Künstler braucht Anja Scheer eigentlich nicht: „Meine Ideen entstehen im Kopf, mein Anliegen ist es, immer wieder zu überraschen, indem zum Beispiel die Beleuchtung wechselt. Ich mag einfach nicht die Steifigkeit von Gemälden an den Wänden, die immer bleiben, wie sie sind“, sagt Anja Scheer, die 1966 in Ansberg geboren wurde und seit 1990 in Bremen lebt. Seitdem hat sie als Schauwerbegestalterin in den Bereichen Business, Präsentationen auf Messen und Events, aber auch als Stylistin in der Werbefotografie und Einrichtungsberatung gearbeitet.

Die Bilder, die im weiten Feld zwischen Pop Art und Minimalismus anzusiedeln sind, wehren sich gegen jede statische Auffassung: Durch die wechselnden Beleuchtungen treten Farben mal dominant in den Vordergrund, ein andermal treten sie dezent zurück – so erzeugen die Werke Räume voller Dynamik aus Farben, Licht und Schatten.

Den klassischen Weg der Arbeit mit Öl-, Aquarell- und Acrylfarben hat Anja Scheer längst verlassen: „Seit zehn Jahren verwende ich andere Materialien, und meine wichtigste Quelle sind die Baumärkte.“

Die Ausstellung mit Bildern und Objekten von Anja Scheer ist bis Donnerstag, 4. Juli, täglich von 10 bis 18 Uhr, An der Weide 50a, im dritten Stock, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen über Werke von Anja Scheer finden sich im Internet unter www.visionart.de.