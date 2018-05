Verstanden sich bestens: Autor Hartwig Struckmeyer und Akkordeonspielerin Ortrud Staude. (CHRISTIANE MESTER)

Altstadt. Der Bremer Autor Hartwig Struckmeyer hält Alltagsbegegnungen mit anderen Menschen fest. Wo er geht und wo er steht. Die Protagonisten seiner literarischen Momentaufnahmen trifft er auf der Straße, in der Bahn oder im Taxi. Der 84-Jährige ist offenbar ständig unterwegs und beobachtet dabei fortwährend sich selbst und andere. Am vergangenen Mittwoch machte er für einen Abend Halt in der Franz Leuwer Buchhandlung und stellte dort sein neues Buch „Das sind so Geschichten“ vor.

Eigentlich jeder, der Hartwig Struckmeyer mehr oder weniger zufällig über den Weg läuft, könnte eine Rolle in einer seiner Anekdoten spielen. Die alte Dame mit dem Rollator, die nachtaktiven Bewohner eines Mietshauses, der Taxifahrer. Nichts und niemand ist davor gefeit und sei es eine Fliege, die ihn des Abends an seinem Schreibtisch besucht. Diese Geschichte heißt „Besuch“ und indem er ihren geflügelten Tanz um einen hingeschütteten Tropfen Wein beschreibt, offenbart der Autor einen wachen Blick für die Details am Rande des Geschehens. Irgendetwas passiert immer.

Mal sind es Menschen und Tiere, dann wieder Orte und Dinge, um die sich seine Gedanken und Geschichten spinnen. Die kurzweiligen Augenblicke und die kleinen Begebenheiten beschäftigen Hartwig Struckmeyer. Tagein tagaus erlebt, fast immer im Vorübergehen eingefangen und beim Schreiben auf den Punkt gebracht, macht er sie zu etwas Großem. Besonders häufig zeigen sich dem aufmerksamen Beobachter die Underdogs, so scheint es – und wohl auch die der Bremer Stadtgesellschaft, denn der Autor hat seinen Lebensmittelpunkt im Ostertor.

Obdachlose, Verwirrte und Süchtige nehmen einen festen Platz in seinem neuen Sammelband ein. Wer anders, als er es tut, eilig vorübergeht und sich noch dazu nichts merkt, der weiß auch nicht, dass die Bettlerin in Wahrheit eine Millionärin ist. „Warum bettelt sie?“, fragt Struckmeyer seinen Leser und sich selbst in „Wie viel braucht der Mensch“. Hat sie doch ein Haus und einen Laden in der Bremer Innenstadt. Die engelsgleiche Alterslose mit den hellen Haaren – so beschreibt er sie – spricht er selbst nicht an. Hartwig Struckmeyer nimmt die Begegnung lieber gedanklich mit nach Hause und dort, beim Nachdenken, stellt er sich viele Fragen.

„Ich lebe in Geschichten. Alles, was mich umgibt, erzählt mir seine Geschichte“, sagt der Bremer Autor über sich selbst und gibt damit auch Auskunft über seine persönliche Einstellung zum Leben. Was den 84-Jährigen bis zum heutigen Tage umgetrieben hat, zählt Buchhändlerin Angelika Pflückebaum bei der Buchpremiere Am Wall auf: „Hartwig Struckmeyer war Deutschlehrer, Bildungsplaner, rief 1983 den Bremer Literaturpreis für Kinder ins Leben, leitete die Poetische Werkstatt an der Hochschule für Künste, er war Mitbegründer von Theatergruppen für Kinder und Jugendliche und und und.“ Den Bremern sei er kein Unbekannter geblieben, sagt sie.

Ganz nebenbei hat Hartwig Struckmeyer im Borgfelder Donat Verlag nun sein elftes Buch veröffentlicht. „Das sind so Geschichten“ ist nach „Jacke wie Hose“ und „Alltagsbegegnungen“ schon sein dritter Geschichtenband. Sein Freund und Autorenkollege Siegfried Marquardt, hält die Laudatio bei der Premiere in der Leuwer-Buchhandlung. „Hartwig Struckmeyer gehört zu der immer seltener werdenden Spezies des Homo sapienes sapiens, der sich noch eigener Sinne bedient und sich ihrer auf ungewöhnliche Weise bewusst ist“, sagt er und ergänzt im Weiteren: Sein Freund sei eben „keiner von diesen sedierten, bannstarren Smartwandler.“ – Siegfried Marquardt nutzt die Gelegenheit zur Kritik am modernen Menschen, so wie er ihn sieht. Zeit darüber nachzudenken hat das Premieren-Publikum an diesem Abend beim improvisierten Akkordeonspiel von Ortrud Staude. Sie vertont die Geschichten, die Hartwig Struckmeyer vorträgt. Und zwar so, wie er sie erlebt: spontan, aber mit Nachklang.

„Das sind so Geschichten“ von Hartwig Struckmeyer ist im Donat Verlag erschienen, umfasst 48 Seiten und kostet 7,50 Euro. Die nächste Lesung findet am Mittwoch, den 6. Juni statt. Ab 19 Uhr liest der Autor Reinhard Sturm aus seinem Bremer Kriminalroman „Reine Rache“ in der Franz Leuwer Buchhandlung, Am Wall 171, 28195 Bremen. Der Eintritt ist kostenlos.