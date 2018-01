Die Schrägseilbrücke mit Blickrichtung nach Arsten. (WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA, pb+, BPR, FR)

Die Anfang Januar veröffentlichte Machbarkeitsstudie zu Brückenneubauten über die Weser lässt auch in Hemelingen die Hoffnungen nach einer weiteren Weserquerung für Radfahrer und Fußgänger steigen. Ortsteilpolitiker halten das Projekt für sinnvoll – trotz leerer Kassen.

Die Vorteile einer Brücke nördlich der Autobahnbrücke liegen auf der Hand: Nicht nur würde diese Brücke helfen, Umwege auf dem Radfernwanderweg „Grüner Ring“ zu vermeiden, sondern vor allem Berufspendlern aus den Gemeinden Weyhe und Syke auf dem Weg nach Hemelingen eine echte Alternative bieten. Bisher müssen Pendler aus der Umgebung, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, das Weserwehr nutzen – ein erheblicher Umweg.

Beirat begrüßt Fahrradbrücke

Auf Hemelinger Seite ist die Ecke Zum Schlut/Am Weserhof als ein möglicher Anknüpfungspunkt für die Brücke vorgesehen. Sie würde sich von dort über die Weser zur Korbinsel und auf dem westlichen Ende südlich des Wassersportvereins Hanse-Kogge anschließen. Die Planer kommen auf eine Gesamtlänge von knapp 700 Meter für die gesamte Brückenkonstruktion aus Vorlandbrücke und Strombrücke. Die Vorlandbrücke könnte dabei in einem Bogen auf die Strombrücke führen und sich so optisch besser in die Landschaft einfügen. Da es sich bis jetzt nur um eine Machbarkeitsstudie handelt, gibt es noch keine Festlegung auf einen bestimmten Brückentyp. Die Studie stellt aber verschiedene Varianten vor, so zum Beispiel eine Bogenbrücke oder eine Schrägseilbrücke.

In Hemelingen würde eine Radfahrerbrücke jedenfalls begrüßt werden. „Der Beirat hat sich ja schon vor Jahren eindeutig positioniert, wir wollten schon immer eine Brücke haben“, sagt Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD). Diese sei sinnvoll, weil entlang der Autobahn A1 auch immer mehr Gewerbeflächen erschlossen würden. „Und wenn die erschlossen werden, dann bitte auch richtig mit Radwegen.“ Er sieht aber auch über Hemelingen hinaus Anknüpfungspunkte für den Radverkehr. „Es entstehen auch Neubaugebiete auf der Galopprennbahn, auf dem Coca-Cola-Gelände und dem Ellener Hof, und auf der anderen Weserseite gibt es Naherholung in Reinkultur.“ Uwe Jahn sieht außerdem Vorteile für Pendler auf der westlichen Weserseite, die beispielsweise bei Mercedes arbeiten.

Auf der anderen Weserseite beobachtet man aufmerksam die Bremer Ideen. „Grundsätzlich ist alles zu begrüßen, was die Mobilität erleichtert“, sagt Andreas Bovenschulte, Bürgermeister der Gemeinde Weyhe und Vorsitzender des Kommunalverbandes. „Ich glaube, für die Region und die Entwicklung ist es am sinnvollsten, wenn man nicht sinnlos im Stau steht.“ Verbesserungen im Personennahverkehr und Radverkehr kämen auch immer denjenigen zugute, die auf das Auto angewiesen seien.

Kosten bis zu zehn Millionen Euro

Günstig würde eine Brücke für Rad- und Fußgänger über die Weser allerdings nicht werden. Die Machbarkeitsstudie geht von Kosten von bis zu zehn Millionen Euro aus. Wäre das Geld nicht sinnvoller in Schulen und Kitas investiert? „Das eine kann man dem anderen nicht gegenüber stellen“, sagt Uwe Jahn. Geld, das dem Verkehrsressort für Investitionen zur Verfügung steht, würde nicht in das Bildungsressort umgeleitet.

Eine große Finanzierungshilfe könnte vom Bund kommen. Das Förderprogramm Klimaschutzinitiative unterstützt Kommunen mit bis zu 70, finanzschwache Kommunen sogar mit bis 90 Prozent, der Kosten für Projekte, die Treibhausgase reduzieren. Allerdings: Der sogenannte Zuwendungsbetrag, also das Geld, das zugeschossen wird, soll fünf Millionen Euro nicht überschreiten. Bei diese Fördervariante blieben also mindestens fünf Millionen Euro Kosten von Bremen zu tragen.

Für den absehbaren Dauerstau, der sich mit der angekündigten Asphaltsanierung auf der A1 und dem Neubau der Ochtum-Brücke abzeichnet, kann die Brückenidee noch keine Entlastung bringen. Die Planungs- und Bauzeit gibt das beauftragte Büro mit knapp sechs Jahren an. Immerhin: Sollte es tatsächlich zu dem Neubau kommen, könnte sie für Pendler, die von Weyhe nach Bremen-Hemelingen müssen, eine echte Erleichterung bringen: Etwa zu diesem Zeitpunkt muss mit einem Neubau der Autobahnbrücke begonnen werden, denn die 1963 erbaute und 1977 auf sechs Fahrstreifen ausgebaute Brücke ist schon marode und konnte nur notdürftig für die nächsten Jahre verstärkt werden. Da böte sich für die Radfahrer auf der dann nagelneuen Fuß- und Radfahrerbrücke ein interessanter Blick auf Dauerbaustelle samt Dauerstau.