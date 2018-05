Vincent (von links) und Thomas jammen mit Andreas Kurowski, der die Zwischennutzung des Presseclubs leitet. (Cornelia Aping)

An den Fenstern steht: „Bremer Presseclub im Umbruch“. Und darunter: „Bar – Bühne – Baustelle“. Drinnen erkennt man den Presseclub nicht wieder. Es ist alles ausgeräumt, was an bürgerliche Gediegenheit erinnert. Wo früher die Bar hinter einem polierten Tresen war, stehen heute zwei große Kühlschränke mit Getränken. Davor ist ein Brett aufgebaut, das als Tresen dient. Die Decke ist nicht länger abgehängt, der Blick trifft auf die Unterkonstruktion. In der Senke, in der früher oft der Rundfunktisch stand, um den wichtige Menschen herumsaßen und wichtige Fragen diskutierten, die dann live gesendet wurden, stehen jetzt Mikrofonständer, ein paar Sitzgelegenheiten und Verstärkertechnik.

Ein Soundcheck läuft. Das Licht ist sparsam eingesetzt. Gäste sitzen auf Limonadekisten, die mit dünnen Sitzkissen bequemisiert wurden, trinken Bier und Limonade aus Flaschen. Es herrscht eine gewisse Betriebsamkeit, die auf ein bevorstehendes musikalisches Ereignis hinweist. Es geht um eine Jam Session.

Im Vorstand hat eine neue, jüngere Generation die Arbeit übernommen. Folglich entwickeln sich in dieser Runde auch neue Ideen. Zum Beispiel die Idee von der Zwischennutzung der Räume, solang noch gebaut wird. Ende des Jahres soll der Club in neuem Glanz erstrahlen. Bis dahin gibt es Jam Sessions, andere Musikveranstaltungen, Lesungen und dergleichen mehr.

Spontaner Bier-Song

Der Vorstand hat die Leitung der Zwischennutzung Andreas Kurowski übertragen. Er studiert Bauingenieurswesen an der Hochschule Bremen, hat schon andere Zwischennutzungsprojekte betreut und gilt in der Bremer Kulturszene als gut vernetzt. Die Jam Session hat er mit Freunden organisiert, die solche Sessions normalerweis in der Neustadt machen. Er selbst macht auch Musik und zwar als Perkussionist. Er spielt in dieser Session das Cajón (die Kistentrommel) und ein High Hat. Weitere Musiker spielen Klavier oder Gitarre, einer spielt einen elektrischen Kontrabass, andere singen.

Bei einer Jam Session kommen Menschen, die sich oft nicht oder kaum kennen, zusammen und musizieren. Es wird viel improvisiert, und wenn das Verständnis zwischen den Musikern funktioniert, dann können dabei sehr hörbare Dinge herauskommen. Im Falle der Session im Presseclub haben sich die Musiker sehr schnell gefunden und einen Sound produziert, der eine konzertante Qualität hat. Gern haben sie auf einem unterliegenden Reggae-Rhythmus gespielt. Das klang alles sehr professionell. Es kamen auch jazzige Strukturen dabei heraus, swingende Musik und Rockelemente haben sie mitreißend vorgetragen.

Eine Gruppe von fünf festen Musikern bildet den Kern der Session. Dann kommen immer neue Leute dazu, die einfach mitspielen. Diesmal war zum Beispiel ein brillanter Sänger dabei, der die Session eine Zeitlang dominierte. Auf die Frage, wie heißt denn der Sänger, sagt Andreas Kurowski: „Keine Ahnung, den hat einer mitgebracht. Würde ihn aber gerne mal kennenlernen.“ Der Sänger selbst ist aber durchaus auskunftsfreudig.

Er heißt Reda Zorkot, wohnt in Delmenhorst und ist ein gebürtiger Wilhelmshavener libanesischer Abstammung. Wo hat er so gut singen gelernt? „Ich singe seit meiner Kindheit“, sagt er. „Und dann hat sich das eben so entwickelt.“ In einem Moment entdeckt er durchs Fenster Leute, die Eis essen. Er beginnt sofort, einen Icecream-Song zu improvisieren. Mitreißend. Später scheint er Durst zu bekommen. Er singt einen Bier-Song. Etwa: Ich hätt so gern, ich hätt so gern, ich hätt so gehehern ein Bier – ein Bier, ein Bier. Ich hätt so geeeeern – ich glaub, er hört mich nicht, ich hätt so gern. Und er singt so weiter, bis ihm jemand unter dem Applaus der Zuhörer ein Bier bringt.

Irgendwann kommt jemand mit einer eigenen Gitarre und darf spielen. Die Rhythmus-Leute unterstützen ihn dabei. Ein zweiter Sänger kommt dazu und übernimmt die Führung. Reda Zorkot unterstützt ihn. Das geht alles mit ganz kleinen Zeichen, mit denen die Musiker ausmachen, wer führt oder wer wann die Führung übernehmen darf.

Einer fordert das Publikum auf, sich einzubringen. „Auch wenn es gerade nicht klingt wie eine Jam Session“, sagt er. „Es ist eine. Und da soll sich jeder einbringen können.“ Erst einmal aber traut sich keiner. Das musikalische Niveau der Kerngruppe ist einfach sehr hoch.

Einer nimmt schließlich doch eine Melodica, einer anderer schlägt zaghaft auf eine Kuhglocke, wieder andere klopfen auf Bongos oder rasseln mit Rasseln. Die Atmosphäre ist entspannt, die Musik ist gut, es ist ein schöner Abend.

Am Anfang hielt sich die Zahl von Musikern und Zuhörern etwa die Waage. Im Laufe des Abends kamen aber immer mehr Menschen dazu, bis es richtig voll wurde.

Bei der offiziellen Eröffnung der Baustellenbühne am Sonnabend, 5. Mai, spielt um 20 Uhr Atlantic Puffin, eine Bremer Indie-Folk-Gruppe. Eintritt frei, Spenden erbeten. Am Donnerstag, 10. Mai, folgen um 20 Uhr Hélène Freyburger (Querflöte) und Amandine Carbuccia (Harfe). Dann kostet der Eintritt fünf Euro. Außerdem sind Lesungen mit Musik und eine Kurzfilmnacht geplant. Näheres www.bremerpresseclub.de.

Weitere Informationen

