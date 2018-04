Die Bilder waren beliebte Souvenirs der Fernostreisenden in den vergangenen zwei Jahrhunderten. Sie wurden eigens für das westliche Publikum inszeniert, von Hand koloriert und ermöglichen einen faszinierenden Blick auf Japan an der Schwelle zur Moderne. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro, inklusive Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag, 11. Juni, geht es im Übersee-Museum in der Familienaktion um 12 Uhr um „Lieblingstiere – Ekeltiere“. Im Anschluss basteln die Kinder aus Ton und anderem Material Insekten und Spinnen. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro plus Museumseintritt. Anmeldung jeweils unter 16 03 80 und auf www.uebersee-museum.de.