Jasper von Legat wurde im Viertel geboren und kehrt nun wieder zurück. (Roland Scheitz)

„Das ist der Schlüssel: dass man Kirche nicht als Gebäude mit hohen Mauern sieht, sondern als offenes Haus“, sagt Jasper von Legat, der am 15. August seinen Dienst als Pastor in der Friedensgemeinde in der Humboldtstraße antreten wird.

Der 1988 im Viertel geborene und die ersten Jahre in der Alwinenstraße aufgewachsene von Legat kam bereits früh in Kontakt mit der Friedensgemeinde: Dort wurde er getauft, dort ging er zum Kindergottesdienst. Und in der Gemeinde Unser Lieben Frauen sang er jahrelang im Kirchenchor.

Doch seine Laufbahn als Pastor war durch die frühen Begegnungen mit der Kirche nicht vorherbestimmt: „Ich wollte Medizin studieren, doch dafür war meine Abinote zu durchschnittlich. Ich habe dann am Klinikum Mitte eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger begonnen, um die Wartesemester zu überbrücken“, erinnert er sich. „Ein naiver Plan für einen 19-jährigen“, meint er heute, und nach einem Jahr hat er die Ausbildung im September 2009 abgebrochen. „Das war überhaupt nichts für mich. Das System ,Krankenhaus´ und wie dort mit Patienten und Bediensteten umgegangen wurde, hat mir nicht zugesagt.“

Regelmäßig habe er auf die personelle Unterbesetzung hingewiesen, sagt er. „Das hat Einfluss darauf, wie man arbeitet und wie man miteinander umgeht. Und die wenigsten haben gerne gearbeitet.“ Dass die Krankenhäuser Gewinne erwirtschaften sollen, sei für ihn vollkommen fehl am Platz. Weil man dann merke, worum es geht. "Geht es um Geld oder Gesundheit?“, fragt von Legat.

Reisen zur Bruderschaft

Danach sei er erst einmal ratlos gewesen. Seine Mutter habe dann gesagt: „Du kannst alles anfangen und abbrechen, was du möchtest, aber nichts machst du auch nicht.“ Und so kam es, dass er innerhalb von zwei Wochen nach Göttingen gezogen ist, um das Studium der Theologie aufzunehmen. „Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe mir vorgenommen, mir das ein bis zwei Semester anzuschauen und dann zu entscheiden, ob das Studium das Richtige für mich ist.“

Die Religiosität habe er aber bereits zuvor für sich entdeckt: „Ich bin häufig nach Taizé gefahren“, erzählt er. Diese Reisen zur christlichen Bruderschaft in das im Südburgund gelegene Dorf Taizé, das von der Deutschen Bischofskonferenz auch als „Symbol der ökumenischen Bewegung“ gesehen wird, sei für Jasper von Legat sehr wichtig gewesen: „Das war der größte Ausdruck meiner Religiosität im Teenageralter.“

Im Studium habe hingegen das Religiöse keine große Rolle gespielt: „Gefesselt hat mich das Hebräische, die alten Texte. Aber auch das Wissenschaftliche: Wissenschaftliche Theologie zu betreiben fand ich sehr gut.“ Nach dem in der Regelstudienzeit abgeschlossenen Studium ging es dann im März 2015 mit dem Vikariat weiter. Im ersten Jahr war Jasper von Legat in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Bremen-Blumenthal tätig, das zweite Jahr ging es in die Evangelische Gemeinde nach Horn. Anschließend folgte ein Praktikum im Diakonischen Werk.

Nach dem zweiten Examen im September 2017 wurde Jasper von Legat dann eingesegnet. Als vollwertiger Pastor war er anschließend im Entsendungsdienst acht Monate in der St. Ansgarii-Gemeinde tätig, danach war er fünf Monate in Elternzeit. Seit November 2018 ist er nun in der Christuskirche Woltmershausen.

Aufgrund des Umstands, dass Pastoren mindestens ein Jahr im Entsendungsdienst tätig sein müssen, bevor sie sich frei bewerben können, wäre Jasper von Legat beinahe nicht zur Friedensgemeinde gekommen. „Die Stelle war im Januar 2019 ausgeschrieben, da durfte ich mich aber noch nicht bewerben. Die Friedensgemeinde hat dann aber die Ausschreibungsfrist verlängert.“ Insgesamt habe es drei Bewerber gegeben, die alle die Möglichkeit erhalten sollten, sich zu bewerben. „Das war ein interessantes Auswahlverfahren“, erinnert er sich. Ein Verfahren, dass Anfang April mit seiner Wahl im Gemeindekonvent endete.

Eine halbe Stelle besetzt Japser von Legat ab Mitte August, wobei die Friedensgemeinde eine der wenigen Gemeinden sei, die noch wachse. „Und das wird sie auch noch mehr durch das Neue Hulsberg-Viertel.“ Eine wachsende Kirchengemeinde? Unlängst vermeldete der WESER-KURIER, dass sowohl evangelische als auch katholische Kirchen im Jahr 2018 inklusive Sterbefälle mehr als 7000 Gemeindemitglieder verloren haben. Die Friedensgemeinde tut sich dabei positiv hervor und Jasper von Legat hat dafür auch eine Erklärung: „Wenn man erlebt, dass in der Gemeinde das pralle Leben eines Stadtteils stattfindet, dann wenden sich die Menschen auch nicht ab.“ Die Kirchengemeinde müsse als offenes Haus verstanden werden, „und das muss man den Menschen klar machen.“

Neueinweihung voraus

Zunächst wird Jasper von Legat hauptsächlich den Kindergottesdienst und die Arbeit im Kindergarten betreuen. Eine gewisse Einarbeitungsphase werde erst einmal auf ihn zukommen, schätzt er. „Die Friedensgemeinde hat aber in vielen Bereichen ganz tolle Konzepte, die möchte ich mit meinen Ideen bereichern.“ Doch zunächst freue er sich darauf, am großen Projekt „150 Jahre Friedensgemeinde“ mitzuwirken. „Das geht im September los und im Advent folgt dann der Höhepunkt, die Neueinweihung der Kirche.“ Gleich nach den Ferien könne man schon mal anfangen, die nächsten Projekte zu überlegen. Die neue Wohnbebauung im entstehenden Hulsberg-Viertel beispielsweise, „dass dort eine schöne Willkommenskultur entsteht und die Menschen dort einen Raum und eine Heimat finden.“

Und auch ein Thema: Die ganze Gemeinde barrierefrei zu gestalten. „Auch im Gottesdienst und in der Liturgie. Strukturen aufbrechen und weglassen, eine Sprache finden, die nicht fremd erscheint, aber auch mehr Poesie zulassen.“

Jasper von Legat ist sich sicher: „Mit meinen Vorstellungen glaube ich, in der Friedensgemeinde einen tollen Ort gefunden zu haben, um dort zu arbeiten.“