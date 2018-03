Der Pastor, Pianist und Publizist spielt unter dem Titel „Klavierklänge dänischer Komponisten“ Werke von Niels W. Gade, Carl Nielsen, Johann Peter Emilius Hartmann, Ludvig Schytte, Leopold Rosenfeld und Victor Bendix und gibt dazu Erklärungen. Joachim Liß-Walther hat Theologie und Philosophie in Tübingen, Berlin, Hamburg und Wuppertal studiert. Ab 1991 hat er unter anderem als Pastor in Kiel gearbeitet, und er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.