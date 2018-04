Das Stück ist eine Mischung aus Figurentheater und Schauspiel. (Daniel Kurzfeld)

Willkürliche Verhaftungen gibt es in vielen Ländern der Welt. Da reicht ein Blick in die Berichte von Amnesty International. Warum aber ist Josef K. am Morgen seines 30. Geburtstages in Polizeigewahrsam gekommen? Das ist die Frage aller Fragen in dem Romanfragment "Der Prozess" von Franz Kafka. "Mensch, Puppe!" in der Schildstraße bringt den Stoff als Mischung aus Figurentheater und Schauspiel am Sonnabend, 21. April, und Freitag, 27. April, um 20 Uhr erneut auf die Bühne.

Karten für 16,50 Euro, ermäßigt 12,50 Euro, sind unter 794 782 92 erhältlich. Es spielen Jeannette Luft (links), Leo Mosler und Claudia Spörri. Philip Stemann führt Regie, Anna Siegrot hat das Stück ausgestattet, Matthias Entrup die Musik geschrieben.