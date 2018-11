Am Mittwoch kommt Thea Rosenbaum in den Presse-Club.

Beide arbeiteten als ARD-Korrespondenten in Washington mit Rosenbaum zusammen, wo die Journalistin mehr als drei Jahrzehnte lang als Senior Producer tätig war. Am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr berichtet Thea Rosenbaum im Bremer Presse-Club, Schnoor 27/28, über ihr bewegtes Leben und liest aus ihrer Autobiografie „No Place for a Lady“.

Geboren 1940 in Berlin, erlebte Rosenbaum als junges Mädchen das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihre Karriere begann, als sie Deutschlands erste Börsenmaklerin wurde. Kurz danach ging sie nach Vietnam und wurde die einzige Frau, die für die Deutsche Presse-Agentur von dort als Kriegsreporterin berichteten konnte. Sie sprang aus Flugzeugen, lief durch Minenfelder und erlebte Bombardierungen. „This is no place for a lady!”, bekam sie dabei häufig zu hören. Es folgte ihr Traumjob in den USA, wo sie auch Menschen begegnete wie Michail Gorbatschow, Muhammad Ali und Michael Jackson. Nebenbei schlug sie „Playboy“-Gründer Hugh Hefner noch beim Poker. Mittlerweile lebt Rosenbaum, die auch in Bremen Verwandtschaft hat, als US-amerikanische Staatsbürgerin in Florida.

Justus Wilhelm vom Presse-Club moderiert das Gespräch mit Thea Rosenbaum. Der Eintritt ist kostenfrei.