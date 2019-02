Eric Decker (von links) vom Alex-von-Humboldt-Gymnasium und Lea Riebl von der St.-Johannis-Schule gewannen das Finale des Regionalwettbewerbs „Jugend debattiert“ in ihrer Altersgruppe gegen Carla Oberg vom Gymnasium an der Hamburger Straße und Lotta Wolf von der Oberschule Findorff. (Roland Scheitz)

Schülerinnen und Schüler von der Albert-Einstein-Oberschule, der St.-Johannis-Schule, die Oberschule Rockwinkel, des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, der Europaschule Schulzentrum Utbremen sowie dem Gymnasium an der Hamburger Straße traten dort in zwei Altersgruppen gegen einander an.

Zuvor hatten sich die besten Schülerinnen und Schüler an den jeweiligen Schulen für den Regionalwettbewerb qualifiziert. Die zentralen Themen der Debatten waren aktuelle schulische und politische Themen, wie zum Beispiel das Zeigen von nicht-synchronisierten fremdsprachigen Filmen oder auch ein möglicher Elektrobetrieb des öffentlichen Busverkehrs.

In der ersten Vorrunde der Altersgruppe eins fanden gleichzeitig drei Debatten statt. In der Aula des Gymnasiums diskutierten Carla Oberg (Gymnasium an der Hamburger Straße) und Adelina Dervishaj (Albert-Einstein-Oberschule) auf der Pro-Seite und Lea Riebl (St.-Johannis-Schule) und Lotta Wolf (Oberschule Findorff) auf der Kontra-Seite über die Frage, ob grundsätzlich auch Nicht-Pädagogen in der Schule unterrichten sollen.

Während die Pro-Seite mit Oberg und Dervishaj der Meinung war, dass der Einsatz von Nicht-Pädagogen ein Mittel gegen den Unterrichtsausfall sein kann, hielt die Kontra-Seite mit Argumenten wie „den Nicht-Pädagogen fehlt der pädagogische Hintergrund zum Unterrichten und es sei eine komplexe Ausbildung notwendig“ dagegen. Riebel betonte auf der Kontra-Seite ebenfalls, dass Lehrer eine erziehende Aufgabe hätten und diese notwendig sei, um auf Probleme bei einzelnen Schülern aufmerksam zu machen.

Gründe dafür und dagegen

Die Pro-Seite hingegen hielt es für möglich, den Nicht-Pädagogen im Vorfeld einen Kurs zu geben, welcher diese auf den Umgang mit den Schülern vorbereitet. Zudem sollten die arbeitslosen Akademiker lediglich Fächer wie Darstellendes Spiel, Kunst oder Musik ­vertreten.

Wolff wies auf der Kontra-Seite abschließend noch daraufhin, dass, wenn alle Stellen mit Quereinsteigern besetzt werde würden, 2022 neue Lehrer keine Arbeitsplätze mehr hätten.

Bundesweit nehmen rund 200 000 Schülerinnen und Schüler von 1200 Schulen an dem Wettbewerb teil. Das Ziel des Projektes ist es, sprachliche und politische Bildung sowie Meinungs- und Persönlichkeitsbildung zu fördern. Ab der fünften Klasse beginnt das Projekt mit einer Unterrichtsreihe. Ab Klasse acht haben die Schülerinnen und Schüler dann die Möglichkeit, am bundesweiten Wettbewerb teilzunehmen, welcher in zwei Altersgruppen ausgetragen wird. Während der Jugend-debattiert-Wettbewerb zunächst auf Schul-, Regional-, und Landesebene veranstaltet wird, findet der Höhepunkt – das Bundesfinale, bei dem die besten Debattierer aus ganz Deutschland aufeinander treffen – in Berlin statt. In Bremen nehmen 31 Schulen mit 103 Lehrern und 3811 Schülern teil.

Carla Oberg diskutierte am Donnerstag, neben der Frage nach dem Einsatz von Nicht-Pädagogen an Schulen, auch die Frage, ob das Reparieren von defekten Elektrogeräten ein Unterrichtsfach werden soll. Hier stand sie auf der Kontra-Seite. Auf die Debatten hat sie sich im Vorfeld gut vorbereitet.

Für Wettbewerb gut vorbereitet

„Bevor ich an dem Wettbewerb teilgenommen habe, habe ich viel im Internet zu den Themen recherchiert und verschiedene Quellen genutzt“, erzählt die 15-jährige Schülerin. Auch führte sie Gespräche mit ihren Freundinnen und der Familie, um sich deren Meinungen anzuhören. Als Vorbereitung diente ihr auch der Deutschunterricht, in dem das Debattieren eine Unterrichtseinheit war. „Die Teilnahme an dem Wettbewerb war eingeplant, wenn man denn Lust dazu hatte.“ Und das hatte die Neuntklässlerin offensichtlich.

Ihre Eröffnungsrede zu den jeweiligen Themen schrieb sie im Vorfeld. Alles andere erfolgte mehr oder weniger spontan.

Für den Sieg reichte es für Oberg nicht. Sie schaffte es zwar ins Finale und diskutierte dort die Frage, ob der öffentliche Busverkehr in Bremen auf Elektrobetrieb umgestellt werden soll, musste sich aber gegen Lea Riebl von der St.-Johannis-Schule und Eric Decker von dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium geschlagen geben.

Das Finale in der zweiten Altersgruppe gewannen Nils Malte Kiele und Veron Lehmann, beide von der Europaschule SZ Utbremen. Sie diskutierten, ob Bürger per Losverfahren zur Mitarbeit im Gemeinderat verpflichtet werden sollen.