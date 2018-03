Die Feier beginnt am Sonnabend, 31. März, um 20.30 Uhr in der Kirche an der Seewenjestraße 98a. Die Teilnehmer werden die Nacht durchwachen, gemeinsam singen, beten, Fragen stellen. Um 6 Uhr gibt es einen Frühgottesdienst und ein Osterfrühstück. Bei der Osterfeier sollen die Kreuzwegstationen in Erinnerung an den Leidensweg Jesu zum Nachdenken über persönliche Themen anregen. Die Jugendkirche orientiert sich in diesem Jahr an dem ökumenischen Jugendkreuzweg. Dessen Motto für die Fastenzeit ist „#beimir“.