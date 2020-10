Bereiten das Programm vor: Luise Buchenau (l.) und Rosa Schubert. (Roland Scheitz)

In der ersten Ferienwoche geht es um das große Ganze: Das Klimaschutzprojekt „Grüne Oase“ organisiert ein Herbstferienprogramm für Jugendliche zu Klimagerechtigkeit. Wer ist für den Klimawandel verantwortlich? Wer leidet am meisten unter den Folgen? Welcher Umgang wäre gerecht? Diesen und anderen Fragen wollen die Mitarbeiterinnen des Projektes gemeinsam mit Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren nachgehen.

Komplizierte Zusammenhänge auf den Punkt bringen und dabei trotzdem keine Ferienschule sein – das will Rosa Schubert. Sie ist eine der Mitarbeiterinnen bei der „Grünen Oase“, ein Klimaschutzprojekt des Mädchenkulturhauses (MKH) und des BUND Bremen. Das Projekt läuft seit Ende des vergangenen Jahres und wird im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums für zwei Jahre gefördert.

Neben inhaltlicher Auseinandersetzung baut das Projekt einen Gemeinschaftsgarten, Hochbeete und einen Lehmofen, will Kochtreffs und Flohmärkte veranstalten. „Beim Ferienprogramm geht es uns darum, für Jugendliche ein inhaltliches Angebot zu machen. Sonst machen wir viel zum Basteln und Bauen. Wir wollen diesmal eine Auseinandersetzung anbieten: Was hat es für Auswirkungen, wenn ich hier ein T-Shirt, ein Smartphone oder Schokolade kaufe? Wie sind die globalen Zusammenhänge?“, sagt Schubert. Die großen globalen Verbindungen wollen die Mitarbeiterinnen thematisieren, aber auch Bremer Bezüge herstellen. Dazu wird die Gruppe eine Stadtführung zum Thema Hafen und Handel besuchen.

Weitere Orte wie das Überseemuseum, die Baumwollbörse oder das Kolonialdenkmal kämen in Frage. „Wir sind offen für das, was aus der Gruppe kommt“, sagt Schubert. Denn Mitbestimmen über das Ferienprogramm und eigene Interessen einbringen, das dürfen die Jugendlichen. Zunächst sollen grundlegende Begriffe geklärt werden, bevor es raus in die Stadt geht. Klimawandel und Gerechtigkeit, Globalisierung, Kolonialismus, Feminismus – verschiedene Aspekte könnten in den Vordergrund gerückt werden, erklärt Schubert. Das Seminar über wird eine junge Aktivistin des Bremer Ablegers von Fridays for Future dabei sein.

Weitere Informationen

Das Ferienprogramm findet vom 12. - 16.10.2020, jeweils von 11-16 Uhr in der Grünen Oase im Mädchen_kulturhaus in der Heinrichstraße 21 statt. Anmelden können sich Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren aller Geschlechter. Das Projekt ist zu erreichen unter gruene.oase@bdp.org und über soziale Netzwerke. Es wird ein Hygienekonzept und begrenzte Teilnehmerzahlen geben.