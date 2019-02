Selbst für Menschen mit Friedhofsphobie ein idyllisches Plätzchen: der Hastedter Friedhof. Dessen Leiter Gerit Melloh spricht von einer "kleinen Oase". (PETRA STUBBE)

Die Vögel zwitschern an diesem Vor-Frühlingstag auf dem Hastedter Friedhof. Selbst für Menschen mit einer ausgeprägten Friedhofs-Phobie ein idyllisches Plätzchen. Kein Wunder, dass einige Passanten nur mal so über den Friedhof spazieren, um sich zwischendurch eine kleine Auszeit zu nehmen, den Luxus der Ruhe zu genießen und den Blick über die großen, alten Bäume schweifen zu lassen.

"Eine kleine Oase"

„Das passiert öfter. Das ist hier eine kleine Oase“, betont Friedhofsleiter Gerit Melloh und grüßt freundlich nickend eine Großmutter, die mit ihrem Enkel im Kinderwagen die Wege entlang rollt. Der Hasteder Friedhof ist im besten Sinne urban, quasi eingebettet in das pulsierende Leben. Von den angrenzenden Wohngebieten wehen Kinderstimmen herüber, vor dem Friedhofs-Tor rauscht die Straßenbahnlinie 3 vorüber.

Der Hasteder Friedhof, der um 1900 angelegt wurde, ist gerade mal vier Hektar klein, genauso wie die Friedhöfe in Hemelingen und Mahndorf, die gemeinsam mit dem Osterholzer Friedhof den Verwaltungsbezirk drei bilden, den Gerit Melloh seit 2013 leitet. Anders als in Hastedt gibt es in Mahndorf auch Baumgräber, die mit kleinen Liegeplatten mit Namensnennung oder auch nur mit einem Symbol versehen werden können. Die Platten werden vom Umweltbetrieb Bremen zur Verfügung gestellt. Diese Bestattungsmöglichkeit für die Asche von Verstorbenen, die allerdings teurer als ein Urnengrab sei, werde auch in Hemelingen angeboten, dort aber nicht so gut angenommen, sagt Melloh. Weitere Friedwälder existieren in Blumenthal und Bremen-Nord als Waldfriedhof sowie im Bremer Umland, in Hude Hasbruch oder auch in Löhnhorst.

Keine Sperrfelder in Hastedt

Das parkähnliche Gelände des Osterholzer Friedhofes mit seinen 80 Hektar wurde seit 1909 geplant, 1916 fertig gestellt, aber wegen des Ersten Weltkriegs erfolgte dort die erste Bestattung erst im Mai 1920. Anders als auf dem Osterholzer Friedhof gibt es auf dem Hasteder Friedhof keine sogenannten Sperrfelder. Darunter sind die Felder eines Friedhofes zu verstehen, auf denen die Nutzungszeit von Gräbern abgelaufen ist und nicht wieder verlängert wurde. „Dann verkaufen wir die benachbarten Gräberfelder nicht noch einmal neu“, erläutert Melloh. In Osterholz würden auf diese Weise Felder verdichtet. Wie die freigewordenen Flächen genutzt werden sollen, sei allerdings noch unklar.

Hohe Belegungsdichte

Davon sei allerdings der Hasteder Friedhof weit entfernt. „Wir haben hier eine hohe Belegungsdichte und eine große Nachfrage“, unterstreicht Gerit Melloh, der seit 1995 Friedhofsleiter aus Leidenschaft ist, das ließe sich ohne Übertreibung sagen. Einen finanziellen Engpass gibt es dadurch auf dem Hastedter Friedhof nicht. Seine erste Meisterstelle trat er damals in Aumund in Bremen-Nord an. 2010 folgte dann seine nächste Stelle auf dem Friedhof Huckelriede. Die Bestattungsart hätte sich allerdings im Laufe der Jahre deutlich verändert: „Heute haben wir hier nur noch rund ein Viertel Erdbestattungen, dafür aber Dreiviertel Urnenbestattungen. Zuvor waren es ein Drittel Erdbestattungen“, erläutert Melloh.

Den Grund für diesen gravierenden Wandel in der Bestattungskultur sieht er ganz pragmatisch: Urnengräber sind eben im Vergleich deutlich preiswerter. Aber es mögen auch emotionale Gründe für den Wunsch nach der Einäscherung eines Leichnams eine Rolle spielen. Schon von dem berühmten dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen war bekannt, dass er eine panische Angst davor hatte, versehentlich lebendig begraben zu werden. Auf einem relativ kleinen Grab können bis zu sechs Urnen bestattet werden. Aber natürlich können Urnen auch auf einem Erdbestattungsgrab beigesetzt werden. Auf dem Osterholzer Friedhof gebe es dagegen immer noch mehr Erdbestattungen als auf anderen Friedhöfen, so Melloh weiter. Erdbestattungen seien besonders bei Muslimen und Russland-Deutschen Usus.

Penibel gepflegte Reihen-Urnengräber

Unser Weg führt uns an sogenannten Reihen-Urnengräbern vorbei, alle penibel gepflegt und liebevoll individuell geschmückt. Die Urnengräber, die dicht an dicht ohne einen trennenden Rasenstreifen nebeneinander aufgereiht sind, kosten naturgemäß noch einmal weniger. „Die Probleme beginnen allerdings, wenn Sie Ärger mit dem Nachbarn haben und das Grab, das neben einer anderen Grabstelle liegt, nicht richtig gepflegt wird“, sagt der Friedhofsleiter und der Anflug eines Schmunzelns umspielt seine Mundwinkel. Das sei eben wie im richtigen Leben auch, wenn etwa zwei Reihenhäuser nebeneinander stünden. „Es gibt ja nichts Schlimmeres als ungepflegte Gräber“, findet Gerit Melloh. Da kenne die zuständige Behörde, Umweltbetrieb Bremen, kein Pardon. Zuerst würden die Nutzer angeschrieben, wenn das nichts bringe werde die Nummer der Grabstelle öffentlich ausgehängt oder in der Zeitung publik gemacht.

Flachgelegte Grabsteine

Zuweilen kämen dann Reaktionen von Nutzern, die sagen, dass sie sich nicht mehr um das Grab kümmern könnten. Auf deren Wunsch wird dann der Grabstein flach gelegt. Der bleibe natürlich im Besitz des Eigentümers. Das geht dann so, bis die Nutzungszeit abgelaufen ist. Ein ähnliches Verfahren werde eingeleitet, sobald die Grabstelle abgelaufen und der Nutzungsberechtigte nicht zu erreichen sei, so der Friedhofsleiter. Um ein Feld, das ausschließlich aus Urnengräbern besteht, die jeweils von einem Stückchen Rasen gesäumt sind, blühen bereits violette Krokusse fröhlich vor sich hin. Gerit Melloh steht an diesem Vorfrühlings-Tag auf einem „seiner“ Friedhöfe und sieht es mit Wohlgefallen. Er ist eben Friedhofsleiter aus Leidenschaft.