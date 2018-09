Burkhard Mehl hat das Sozialpädiatrische Institut jahrelang geleitet. Nun ist er auch an den Planungen für ein Erwachsenenzentrum beteiligt. (Frank Thomas Koch)

Angefangen haben die Mitarbeiter des Sozialpädiatrischen Instituts (SPI) vor 40 Jahren, damals im Gebäude der heutigen Krankenhaus-Apotheke. Das Team war überschaubar: Zwei Kinderärzte, eine Krankengymnastin, ein Sozialarbeiter, ein Psychologe und zwei Kinderkrankenschwestern wurden eingestellt. Heute beschäftigt das Kinderzentrum 37 Mitarbeiter. Spezialisierte Kinderärzte arbeiten Hand in Hand mit Psychologen, Pädagogen und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen. Der Experte für Neurologie ist hier ebenso anzutreffen wie der Musiktherapeut oder die Logopädin.

„1978 war das Sozialpädiatrische Institut eines der ersten Kinderzentren in Deutschland“, erinnert sich Burkhard Mehl. Über viele Jahre hat der Mediziner das Zentrum am Klinikum Mitte geleitet. Der 40. Geburtstag war den Verantwortlichen nun Grund genug für eine kleine Feierstunde und naturgemäß einen Rückblick.

Die Schwerpunkte der medizinisch-therapeutischen Arbeit im SPI haben sich in vier Jahrzehnten kaum verändert: Es geht um Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Auffälligkeiten der körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Entwicklung. Aber als die ersten Mitarbeiter vor 40 Jahren die Arbeit aufnahmen, betraten sie Neuland. „Früher mussten Eltern und Kinder viele Wege gehen, um von einem Facharzt zum nächsten zu laufen“, sagt Mehl. Die Mitarbeiter der ersten Stunde wollten das ändern.

„Viele Eltern erfahren hier erstmals, dass ihr Kind eine bleibende Behinderung hat“, sagt Mehl. Auch werdende Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten, lassen sich hier noch vor der Geburt beraten. Die Früherkennungsstelle gibt es seit 2012 am SPI. Die Patienten, die im Kinderzentrum behandelt werden, sind Kinder und Jugendliche im Alter bis 21 Jahre. „Alle Kinder, die in ihrer Entwicklung auffällig sind, können hierher überwiesen werden“, erklärt der ehemalige Leiter.

Amtsübergabe in 2017

Über 20 Jahre lang war Mehl als Kinderarzt am SPI beschäftigt, bis er 2007 die ärztliche Leitung des Instituts übernahm. Nach zehn Jahren in dieser Funktion übergab er den Posten im vergangenen Jahr an seinen Nachfolger, Peter Borusiak. Der ehemaliger Leiter ist nun Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, der 2012 ins Leben gerufen wurde. Unter dem Vorsitz von Hermann Schulte-Sasse, Bremens ehemaligem Gesundheitssenator, sammelt der Verein Spenden für die Ausstattung des Kinderzentrums und unterstützt patienten- und angehörigenorientierte Projekte. So zum Beispiel einen Kursus, in dem Eltern schwerstbehinderter Jugendlicher das rückenschonende Tragen erlernten. Als das SPI vor vier Jahrzehnten gegründet wurde, lagen solch alltagsorientierte Angebote für Familien noch in weiter Ferne.

Seither wurden im Kinderzentrum etwa 25 000 Patienten behandelt. „Aktuell sind es 4000 Kinder im Jahr“, sagt Mehl. Etwa die Hälfte davon kommt aus Niedersachsen. Meist ist es der niedergelassene Kinderarzt, der für die Patienten als Wegweiser fungiert. Dann folgt bald der erste Termin im Gebäude gegenüber der Prof.-Hess-Kinderklinik und im Anschluss an die Diagnose wird ein Therapieplan aufgestellt. Stationär aufgenommen werden die Patienten nicht, das SPI ist ein ambulantes Kompetenz- und Behandlungszentrum, in dem vieles unter einem Dach organisiert ist.

„Das interdisziplinäre Arbeiten im multiprofessionellen Team ist das Kernstück der Arbeit“, erklärt Zentrums-Leiter Borusiak. Bundesweit gibt es mehr als 150 solcher Zentren. Kennzeichnend für diese Einrichtungen ist, dass ein ganzheitliches Konzept verfolgt wird, das über die rein medizinische Betrachtung hinaus geht. „Die Patienten werden nicht nur behandelt, sondern es erfolgt immer die Einbeziehung des familiären und sozialen Rahmens“, sagt Borusiak.

Das heutige Angebot des Kinderzentrums haben die Patienten maßgeblich mitgeprägt, sagt Mehl. Sowohl die Zusammensetzung der verschiedenen Teams als auch die Arbeitsweise der Mitarbeiter seien das Ergebnis eines Lernprozesses. Heute gibt es verschiedene Spezialsprechstunden, beispielsweise für Frühgeborene oder Kinder und Jugendliche mit Autismus oder Epilepsien.

Mit den Jahren hat sich aber nicht nur das Bremer Institut gewandelt, sondern auch das Leitbild der Sozialpädiatrie in Deutschland. „Anfänglich war der Anspruch, das Kind soll alles können, wozu die anderen in seiner Altersgruppe in der Lage sind“, erklärt Mehl. Dieser Blickwinkel habe sich geändert. Heutzutage werde bei der Behandlung vom Patienten von seiner individuellen Situation ausgegangen. Vorrangiges Ziel sei es, ihm zu ermöglichen, in seiner Umwelt klarzukommen. „Kinder, die schlecht laufen und spät sprechen, können womöglich anschließen, wenn sie gezielt gefördert werden“, sagt Mehl. In allen anderen Fällen ginge es nicht um Heilung, sondern vor allem um Teilhabe und eine Verbesserung der Lebensqualität.

Ein neues Zentrum

„Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen oftmals über Jahre, bis sie dann 18 oder 21 Jahre alt sind“, sagt Mehl. Mit Erreichen der Volljährigkeit endet die Zuständigkeit des Kinderzentrums und das bedeute für die Patienten einen erheblichen Einschnitt. Die Unterstützung fällt weg. Als Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins will der ehemalige Leiter darum die Gründung eines vergleichbaren Zentrums für Erwachsene vorantreiben. Das neue Zentrum soll auch eine Anlaufstelle für Menschen sein, die erst im Erwachsenenalter mit einer Behinderung konfrontiert werden – durch einen Unfall oder als Folge einer schweren Krankheit. Dass es im Januar eröffnen soll, wie Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) bei der Jubiläumsfeier des Kinderzentrums sagte, hält Mehl allerdings für optimistisch. Bislang sei nicht klar, wo die Behandlung der erwachsenen Patienten stattfinden solle, sagt er und lässt wissen: „Wir haben noch 63 Punkte abzuarbeiten und die räumliche Frage ist Nummer 64.“