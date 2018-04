Teehaus unter Kirschblüten, ein Foto aus dem historischen Bildarchiv des Übersee-Museums. (Übersee-Museum)

Für traditionell empfindende Japanerinnen und Japaner ist das Kirschblütenfest einer der Höhepunkte des Jahres. Auch im Übersee-Museum am Bahnhofsplatz wird Hanami gefeiert. Am Sonnabend, 21. April, läuft von 13 bis 18 Uhr ein Programm mit japanischer Musik, Teeverkostung, Workshops und Führungen durch die Sonderausstellung „Cool Japan – Trend und Tradition“.

Kinder können am Sonnabend um 15 Uhr auf eine Wissensreise ins 22. Jahrhundert gehen. „Eine japanische Roboterkatze“ heißt das Abenteuer mit „Doraemon“. Die Japanischlehrerin Kazuko Kraehe erklärt Sieben- bis Zwölfjährigen, was es damit auf sich hat. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene 2,50 Euro plus Eintritt. Anmeldung unter kinderclub@uebersee-museum.de und 16 03 81 71.

Anmelden sollte man sich auch für den Vortrag am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr von Professor Wolfram Manzenreiter aus Wien: „Uncool Japan? Vom Leben auf dem Land“. Die Teilnahme kostet vier Euro.