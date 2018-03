Konzentration ist angesagt. Denn am Sonntag, 4. März, ist Premiere des Tanzabends unter dem Titel „Kinderleicht“. Damit es dann auch so aussieht wie es der Titel verheißt, müssen die rund 80 Tänzerinnen und Tänzer Choreografien üben, unter der Leitung der beiden Tanzpädagoginnen Sabine Bünger und Marion Amschwand. Das Thema haben die Gruppen gemeinsam interpretiert und ausgearbeitet. Inge Deppert, Gründerin des gemeinnützigen Vereins Impuls, hatte die Idee. Ein Einblick in die Proben.