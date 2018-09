Stefan Berthold, der Kopf hinter dem Miniaturen-Festival. (Roland Scheitz)

Miniaturen – das sind kleine, aber feine Petitessen aus nahezu allen künstlerischen Sparten – werden am Freitag, 28., und Sonnabend, 29. September, zum neunten Mal im Kontorhaus in der Schildstraße 21 serviert. 34 Künstlerinnen und Künstler wollen dafür sorgen, dass der Tisch auch diese Mal wieder reichlich gedeckt ist mit Tanz, Theater, Figurenspiel, Musik, Videokunst, Installationen und Ausstellungen.

Gespielt wird vom Dachboden bis in den Keller. Und zwar unter dem Motto: „Aus dem Verborgenen in eine neue Heimat.“ So gelte es, liebgewonnene, ganz private Dinge aus der Vergangenheit in einen neuen Kontext zu stellen, ihnen eine neue Öffentlichkeit, eine neue Heimat zu geben oder eine neue Übersetzung für sie zu finden, sagt Stefan Berthold, Mastermind des Festivals. Und das habe verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es könne aber durchaus auch für etwas Immaterielles wie einen betörenden Duft gelten. Oder wie in der bildenden Kunst ein Gedanke, umgesetzt in eine Skizze, sein. „Dem öffentlichen Diskurs darüber wollen wir einen Raum geben“, sagt der Theatermacher.

Apropos Literaturkeller, der von Benedikt Vermeer und seiner Frau Gala Z. aus der Neustadt betrieben wird: „Er ist damals nach unserem ersten Miniaturen-Festival zu einer Dauereinrichtung geworden“, erzählt Stefan Berthold. Inzwischen ist der Literaturkeller zu einer Erfolgsgeschichte avanciert. Benedikt Vermeer wird um 19, 20 und 21 Uhr jeweils zehn Minuten lang literarische Kostproben beispielsweise von Busch, Heine und Kästner vortragen.

Thema Demenz

Hausherr Stefan Berthold sowie Tobias Pflug vom Schlachthof-Theater und der aus Italien stammende, zeitgenössische Komponist Riccardo Castagnola, der mit seinen Projekten schon in der Weserburg und im Kleinen Haus des Theaters Bremen präsent war, wollen sich beim Miniaturen-Festival auf einfühlsame Weise dem Thema Demenz mit einer künstlerischen Betrachtung widmen. Ein ernstes Thema, das immer mehr Relevanz bekommt. Castagnola und Berthold lernten sich in der Weserburg während der „Farbenrausch“-Ausstellung des kek-Kindermuseums kennen, in deren Rahmen Castagnola eine Sound-Installation kreierte und Berthold große Farb-Kuben reinszenierte.

Mit dabei beim Festival sind aber unter anderem auch bildende Künstlerinnen wie Marietta Armena und Brigitte Tüttelmann sowie die Schwestern Franca und Carolina Burandt, deren Liebe sowohl dem Tanz als auch der Literatur gilt. Nicht zu vergessen Bertholds Bruder Gunter, der Musiker, Literat und Autor ist. Trotz des schmalen Budgets sei das Miniaturen-Festival, das von der Sparkasse, der Waldemar-Koch-Stiftung und der Karin- und-Uwe-Hollweg-Stiftung gefördert wird, eine Win-win-Situation für die freie Theaterszene und ihr Publikum, betont Stefan Berthold.

Bei der achten Ausgabe des Festivals war Erinnerung das Motto. Damals riefen die Theatermacher dazu auf, Schränke zu spenden. Das Miniaturen-Festival wollte er immer auch als Einladung verstanden wissen, dass sich das Publikum für einen Abend der Informations- und Datenflut entziehen und den Blick auf das Wesentliche lenken könne, betont Berthold. „Dieses Festival ist so wichtig, weil es ganz andere Präsentationsformen bietet. Das Verlangen der freien Künstlerschaft ist groß danach“, betont der Theatermacher, der inzwischen im Theaterkontor in der Schildstraße jeden dritten Donnerstag im Monat von 17.30 Uhr bis open end einen regelmäßigen Künstler-Club für die freie Szene etabliert hat. Von dem Austauschformat wird reger Gebrauch gemacht.

Weitere Informationen

Das Miniaturen-Festival wird im Theaterkontor in der Schildstraße 21 am Freitag, 28., und Sonnabend, 29. September, von 19 Uhr bis Mitternacht veranstaltet. Die Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht. Sie sind erhältlich per E-Mail an info@theaterkontor-bremen.de oder unter Telefon 70 65 82.