Hans Martin Sänger wird wie gewohnt durch die Mischung aus Musik, gesprochenem Wort und darstellendem Spiel führen.

Neal Skye ist ein Multitalent, erfindet Spiele und hat sich als Musiker und Songwriter einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren hat er wieder zu einem seiner Jugendhobbys zurückgefunden: das Schreiben. Sein Debütroman „Der Niagara-Fall“ wurde im Herbst 2016 veröffentlicht, Anfang März erscheint „Sie ist dein Ruin“, das demnächst als Bremer Buchpremiere vorgestellt wird. In beiden Büchern löst der gealterte Privatdetektiv Niclas Richmond im Nordosten Amerikas Fälle, die ihn mehr und tiefer beschäftigen, als er es sich zunächst vorstellen kann. Neal Skye wird Auszüge aus seinen Romanen lesen.

Das Ensemble „Voice in fusion“ wurde vom bekannten Komponisten Gordon Hamilton aufgebaut, der inzwischen in seiner Heimat Australien einen nationalen Jugendchor dirigiert. Kamila Dunajska leitet jetzt den Chor, der mit anspruchsvollen, häufig selbst arrangierten Liedern, am liebsten aus den Bereichen Jazz und Swing, aufwartet. Im Programm sind aber auch Beatles-Hits wie „Can‘t buy me love“ oder Balladen in Englisch, Deutsch, Spanisch und sogar Plattdeutsch.

Der Zauberkünstler Markus Breugst, versiert sowohl als Tischzauberer als auch auf der Bühne, verblüfft durch ungewöhnliche Tricks. Seine unaufgeregte und mild-ironische Art, diese vorzuführen, hebe ihn von anderen Zauberern ab, betonen die Organisatoren.