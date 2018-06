Führen in der Kulturkirche ein Gedenkkonzert zu Ehren Martin Luther Kings auf: Rudolf Schmücker und Clemens-C. Löschmann (links) (Scheitz)

Altstadt. Es war das Jahr bedeutender gesellschaftlicher Umbrüche: 1968 brachen nicht nur die Studentenunruhen in Deutschland und Frankreich los. Im gleichen Jahr wurden zwei Hoffnungsträger der US-amerikanischen Politik ermordet: Martin Luther King, die Galionsfigur der Bürgerrechtsbewegung, des Civil Rights Movement, und der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy. Schon fünf Jahre zuvor war sein älterer Bruder US-Präsident John F. Kennedy in Dallas erschossen worden. Politikanalysten haben darauf hingewiesen, dass das Jahr 1968 von Zeitgenossen vielleicht noch schlimmer als die jetzige Trump-Ära empfunden wurde, noch restriktiver und rückwärtsgewandter.

Martin Luther King träumte mit offenen Augen von einer besseren, gewaltfreien Zukunft, in der es keinen Anlass mehr für Rassenunruhen geben würde. Die Strahlkraft seiner berühmten Rede „I still have a dream“ wirkt bis heute nach. Anlass genug für den Bremer Tenor Clemens-C. Löschmann, das von ihm konzipierte Gedenkkonzert für Martin Luther King eben nach dieser Rede zu benennen: „I still have a dream“. „Martin Luther King besaß ein unglaubliches Charisma und eine Courage, die auf seinem Glaubensfundament basierte und er wirkte, trotz aller Repressalien, denen er ausgesetzt war, völlig angstfrei. Er war völlig selbstlos. Eitelkeiten hatten bei ihm keinen Platz, er wollte nur der Sache dienen“, resümiert er.

Besonderer Abend

Das Klassik-Jazz-Cross-Over-Konzert, das am Sonnabend 16. Juni, um 18 Uhr, in der Kulturkirche St. Stephani, Stephanikirchhof, 8 aufgeführt wird, ist in jeglicher Hinsicht ein ganz besonderer Abend, an dem Duke Ellingtons „A Concert of Sacred Music“ und Charles Mingus‘ „Mingus Ah - Um“ auf Gioacchino Rossinis „Petite Messe Solennelle“ treffen. Besonders berührend dürfte es werden, wenn die Belcanto- und die Jazz-Messe zum Abschluss ineinander verschränkt werden. Immerhin jährt sich ja 2018 auch der Todestag des bedeutenden Maestro des Belcanto zum 150. Mal. Die kleine heilige Messe, die Rossini 1863 in Paris komponierte, bezeichnete der „Schwan von Pesaro“ selbstironisch als kleine Alterssünde. Sie klingt allerdings so innig und mitreißend wie seine schönste Oper. Ähnliches wird ja auch dem Requiem von Giuseppe Verdi nachgesagt. Und auch Ellingtons „A Concert of Sacred Music“ ist ein Alterswerk, in dem er zum ersten Mal überhaupt Farbe für die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung bekannte.

Ausschlaggebend sei ein offener Brief von Charles Mingus gewesen, den er an die Jazz-Ikone Ellington schrieb, mit der Aufforderung Position zu beziehen. Das habe die Vaterfigur des Jazz zuvor vermieden, weil er sowohl bei Schwarzen als auch bei Weißen anerkannt gewesen wäre, so Löschmann. Der Komponist, Kontrabassist und Bandleader Charles Mingus war schon früh im Civil Rights Movement aktiv. Der 1899 geborene Duke Ellington zog 1965 nach, als er für die Einweihung der Grace Cathedral in San Francisco den Auftrag zu „A Concert of ­Sacred Music“ bekam und darin deutlich lesbar Stellung bezog. Stefan Rahnfeld kam vor acht Jahren auf die Idee, für Ellingtons Werk, das lediglich auf Jazz-Improvisationen beruhte, im Auftrag der Bremischen Landeskirche eine Partitur erstellen zu ­lassen. Rudolf Schmücker aus dem Viertel, der als Komponist, Pianist und Arrangeur von Rang seit zehn Jahren die Big Band Walle & Friends leitet, die diesen außergewöhnlichen Konzertabend mitgestalten werden, übernahm diese diffizile Aufgabe, indem er die Musik vom Tonträger transkribierte.

Das gesamte Projekt, an dem viele, renommierte Künstler wie etwa die herausragende Jazz-Sängerin Romy Camerun und „der einfach fabelhafte Steptänzer Nikolai Kemeny“, so Clemens C. Löschmann, mitwirken, finanziell abzusichern, sei schon eine Herausforderung gewesen, räumt der international gefragte Oratoriensänger ein, in dessen Händen die künstlerische Gesamtleitung liegt. Durch Vermittlung der Grünen-Politikerin Helga Trüpel, stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses im Europäischen Parlamentes, die auch als Schirmherrin des Konzert-Projektes fungiert und konnte Löschmann mit Marco Fuchs, dem Geschäftsführer des Raumfahrtunternehmens OHB, einen großen Sponsoren gewinnen. Und auch Trüpel steuerte Geld aus dem EU-Etat bei.

„Wir freuen uns zudem sehr, dass wir wieder bei Tim Günther in der Kulturkirche St. Stephani zu Gast sein dürfen. Hier konnten wir im letzten Jahr ja schon den Abend ‚Von fremden Menschen und Ländern‘ aufführen“, freut sich Löschmann. Mit seinen Mitstreitern ist er von der Idee überzeugt, dass es möglich ist, in unserer zerrissenen Welt durch Kultur ein Stück weit Frieden zu schaffen: „Ich empfinde es als katastrophales Signal, dass US-Präsident Donald Trump aus der UNESCO ausgetreten ist“. Premiere hatte das außergewöhnliche Konzert-Projekt vor einigen Wochen in Emden. Die Ausstellung zum Wirken Martin Luther Kings, die Kinder an der Malschule der Kunsthalle Emden erarbeitet haben, wird am Tag der Konzertaufführung auch in der Kulturkirche zu sehen sein.

Die Leitung des 1805 gegründeten Oratorienchores Emder Singvereins hat Löschmann zu Jahresbeginn übernommen. Rund zehn Jahre hat er als Dozent an der Hochschule für Künste Bremen gearbeitet. Passionierten Operngängern ist er von seinem Engagement am Theater Bremen noch bestens bekannt. Unvergessen ist bis heute seine Verkörperung der Titelpartie von Sidney Corbetts zeitgenössischer Oper „Noach“ vor 16 Jahren. Seine vielfältigen Erfahrungen nicht nur als Gesangspädagoge, gibt er seit kurzem in dem von ihm neugegründeten Löschmann Institute weiter, in Körper- und Präsentations-Training, aber auch in Stimmbildung. Und natürlich gibt er auch Gesangsstunden.

Weitere Informationen

Das Klassik-Jazz-Cross-Over-Konzert „I still have a dream“ ist am Sonnabend, 16. Juni um 18 Uhr in der Kulturkirche St. ­Stephani, Stephanikirchhof 8, zu erleben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.