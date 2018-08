Es kommt Bewegung in die geplante Entwicklung des Neuen Hulsberg-Viertels. Denn durch den Neubau des Klinikums Mitte werden im Viereck zwischen St. Jürgen-Straße, Am Schwarzen Meer, Friedrich-Karl- sowie Bismarckstraße rund 14 Hektar Fläche frei, die bislang hauptsächlich von Krankenhauseinrichtungen belegt waren. Jahrelang wurde um die künftige Nutzung des Areals und die Rahmenbedingungen dafür gerungen. Hier sollen nun insgesamt rund 1170 Wohnungen entstehen, davon 350 als Sozialwohnungen. Das entspricht einer Quote von 30 Prozent.

Die Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG (GEG) bringt dafür jetzt das erste Grundstück des ehemaligen Krankenhausareals auf den Markt, seitdem der Bebauungsplan 2450 vor vier Wochen nun offiziell in Kraft getreten ist. Dabei handelt es sich um ein etwas in die Jahre gekommenes Wohnhaus am Rand des heutigen Klinik-Geländes, dass immerhin die klangvolle Adresse Sorgenfrei 1 beanspruchen darf.

Bislang nur ein Grundstück vergeben

Zuvor wurde – noch ohne den B-Plan – erst ein einziges Grundstück direkt an der St. Jürgen Straße an einen Investor vergeben, der dort ein Ärztehaus errichtet. Das ist jetzt bereits rund zwei Jahre her. Der dort nach einem Architektenwettbwerb für Mitte 2018 anvisierte Baubeginn wird aktuell aber weiterhin allein durch ein Baustellenschild verkündet. Von Bauarbeiten ist nichts zu sehen, wenngleich die Planer versichern, hier im Zeitplan zu sein, um im April 2020 den fünfgeschossigen Bau eröffnen zu können. Das Haus soll auf einer Nutzfläche von rund 6000 Quadratmetern bis zu zwölf Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen beherbergen. Belegt wird es in enger Abstimmung mit dem Bremer Krankenhausbetreiber Gesundheit Nord.

Das jetzt ausgeschriebene Grundstück ist dagegen wesentlich kleiner: Das Bestandsgebäude hat eine Wohnfläche von rund 230 Quadratmetern, darf aber durch einen Neubau ersetzt werden, der bis zu 430 Quadratmetern oberirdischer Bruttogeschossfläche bieten kann. Es gelten aber – wie bei allen Flächen des künftigen Hulsberg-Viertels – neben diesen Vorgaben des Bebauungsplans auch die Regelungen eines städtebaulichen Vertrags, der unter anderem vorsieht, dass bei allen Grundstücksverkäufen neben dem Preis auch konzeptionelle Überlegungen zur Grundstücksentwicklung eine Rolle spielen.

Im konkreten Falls heißt das: Das Grundstück „Sorgenfrei 1“ liegt in direkter Nachbarschaft zur denkmalgeschützten Pathologie. Dort wird in Zukunft eine Zufahrt in das Neue Hulsberg-Viertel entstehen. „Sorgenfrei 1“ wird also eine Entree-Situation des neuen Quartiers markieren. Die GEG erwartet deshalb von den Bietern städtebauliche Aussagen zur künftigen Grundstücksnutzung. "Einen Architektenwettbewerb verlangen wir zwar nicht nicht, aber wir wollen allen Kaufinteressenten deutlich machen, dass auch diese feine, kleine Adresse viel städtebauliches Gespür einfordert", kommentiert das Florian Kommer, Geschäftsführer der GEG.

Platz für Baugemeinschaften

Das nun zum Verkauf stehende kleine Grundstück markiert nach den Vorstellungen der GEG den Auftakt zu weiteren Bieterverfahren, die noch in diesem Jahr beginnen sollen. Vornehmlich Randgrundstücke stehen dabei im Fokus, denn erst wenn der Klinikneubau fertiggestellt ist, kann die Verwertung des Areals im großen Stil erfolgen. Die größte Fläche, die noch 2018 auf den Markt kommen soll, ist das sogenannte St. Jürgen Quartier, am südwestlichen Ende des Areals (siehe Grafik). Es umfasst das denkmalgeschützte Gebäude der heutigen Augen- und urologischen Klinik und vier weitere Baufelder neben und im rückwärtigen Bereich dieses Klinikgebäudes – unterm Strich sind das knapp drei der insgesamt 14 Hektar. Weitere Informationen zu diesem Verkaufsverfahren verspricht die GEG für das vierte Quartal 2018.

Noch im Spätsommer ist ein Verkaufsverfahren für rund 3000 Quadratmeter an der Friedrich-Karl Straße vorgesehen, wo sich bislang ein Kinder-und Familienzentrum von Kita Bremen befindet. Es sollte zum Start dieses Kindergartenjahres am 6. August bereits in ein neues Gebäude an der Bismarckstraße umgezogen sein. Aktuell verzögert sich das allerdings um eine Woche. Das Grundstück Friedrich-Karl richtet sich exklusiv an Baugemeinschaften; also Zusammenschlüsse von Privatpersonen, die gemeinschaftlich das Grundstück erwerben und bebauen wollen, verbunden mit dem Ziel, selbst dort zu wohnen. Das dafür eigens Flächen vorgesehen sind, ist durch den städtebaulichen Vertrag festgelegt.

Eine weitere, ebenfalls besondere Ausschreibung soll Ende dieses Jahres beginnen. Es geht dabei um das sogenannte Bettenhaus, das einem Käufer für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt für ein Jahr „an die Hand“ gegeben wird. In dieser Zeit kann der Interessent die Projektierung und Finanzierung organisieren. Auch über diese Möglichkeit wurde im Vorfeld lange diskutiert.