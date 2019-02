Aus grobem Tau hat Joachim Fischer dieses Kreuz gefertigt. Er arbeitet gern mit maritimen und anderen Fundstücken an seiner Kunst mit christlicher Symbolik. (Roland Scheitz)

„Ich habe bisher viel mit Baustellenband gearbeitet, da hat sich mein Christsein aber nur am Rande bemerkbar gemacht“, sagt der Künstler Joachim Fischer, der lange Zeit wegen seiner karierten Schottenmütze samt rotem Bommel unter dem Namen „Bommel“ Fischer bekannt war. Die Mütze und den Namen hat er inzwischen abgelegt, die Kunst und der Glaube sind jedoch geblieben. Davon zeugt die Ausstellung „Knotenkreuze“, die bis zum 22. März im Kapitel 8, dem evangelischen Dokumentationszentrum an der Domsheide, zu sehen ist.

Ein circa ein Meter langer Stock, an dessen oberem Drittel ein grobes Stück Tau mittig angebunden ist: Mehr braucht es nicht, um das Symbol der Christenheit zu erschaffen. „Ich arbeite gerne mit Fundstücken“, erzählt Joachim Fischer. „Beides, sowohl Stab als auch Tau, habe ich im Wasser gefunden, das Kreuz ist quasi zum Nulltarif entstanden.“ Mit einem Webleinstek an den Stab befestigt, unterstreicht er dabei noch einmal die maritime Herkunft der Fundstücke. „Ich sehe bereits beim Finden, was es letzten Endes wird. Ich finde etwas und das muss mich ansprechen oder eben auch nicht. Was mich dabei anspricht, weiß ich aber selber nicht.“

Bereits Mitte der Siebzigerjahre hat Joachim Fischer seinen Bootsführerschein gemacht. Dort gab es Knotenkunde und bereits damals mochte er das Material. Später dann war seine Lebensgefährtin auf Bildungsurlaub auf dem Segelschiff „Verandering“, dem Schiff der evangelischen Jugend in Bremen. „Als sie zurück war, zeigte sie mir einige Knoten und da rührte sie in mir eine Saite an, die lange nicht mehr geklungen hat“, berichtet er. Inzwischen beschäftigt er sich seit zwei Jahren mit Kreuzen. „Und was dabei herausgekommen ist, ist hier zu sehen.“

Ein anderes Werk ist gerahmt und zeigt einen aus Bastelperlen gefertigten Menschen, der neben einem Hügel steht, auf dessen Gipfel ein Kreuz thront. Daneben scheint die rote Sonne – ebenfalls ein Fundstück: „Vielleicht ist es ein Untersetzer und der Horizont ein Bowdenzug. Manche Sachen geben einem Rätsel auf, was es mal gewesen sein könnte.“

Bei seinem erklärten Lieblingswerk jedoch ist alles klar: Während im oberen Teil des Rahmens ein aus Seilen gefertigtes Kreuz hängt, befindet sich im unteren Teil eine verrostete Harke: Ein Zinken fehlt, einige sind verbogen, „doch da steckt eine Geschichte drin“, sagt Joachim Fischer, der die Harke mit Geschichte genau so gefunden hat. Denn eigentlich hat die Harke zwölf Zacken, nun sind es nur noch elf: Judas Ischariot, der die Jüngerschar verlassen hat. Und die vier abseits stehenden Zinken: „Die stehen etwas aufrechter, das sind die vier Evangelisten.“

Etwa 20 verschiedene Kreuzarten hat Joachim Fischer bereits geschaffen, eines dieser Kreuze, das größte, ist kunstvoll geflochten und hängt, geschmückt mit einem türkischen Bund, an der Wand: „Dieses dicke Seil ist aus Hanf und ist von Roland-Kleidung, einem Laden, der in der Sögestraße dichtgemacht hat. Das war ein Teil der Dekoration“, erzählt Joachim Fischer. Und sein größter Wunsch hat auch mit dicken Seilen zu tun: „Ich möchte gerne ausgediente Glockenseile zu Kreuzen verarbeiten, damit diese Seile dann in der Gemeinde als Kreuze weiter existieren. Vielleicht kann ich das einmal realisieren.“

Die Kunst ist das Eine, der Glaube das Andere – für Joachim Fischer gilt das so nicht: „Der Glaube an Jesus Christus ist das Wichtigste für mich, und mit den Kreuzen kann ich das zeigen. Das Kreuz ist das wichtigste christliche Symbol, noch mehr als der Fisch.“ Der irdische Tod sei nicht das Ende. „Die Kreuze, die ich mache, haben keinen Korpus“, erklärt er den Umstand, dass die Figur Jesu keinem seiner Werke anhängt. „Das heißt, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Das Kreuz ist ein Hoffnungssymbol.“ Und wenn Jesus wiederkommt, sei das Kreuz als Zeichen nicht mehr vonnöten.

Das Kreuz sei ja eher ein dunkles Symbol, etwa für die Kreuzzüge oder auch für die Verfolgung der Juden, sagt Pastor Hans-Jürgen Jung vom Kapitel 8. „Doch Joachim Fischer geht positiv damit um. Die moderne Interpretation Fischers ist Versöhnung.“ Das Kreuz sei ein Hoffnungszeichen, betonen beide. „Und kein Siegeszeichen nach Kaiser Konstantin.“

Auch viele kleine Kreuze sind in der Ausstellung zu sehen, gewissermaßen die kleinen Geschwister des großen Kreuzes aus Hanf. Auch sie sind geflochten und mit dem türkischen Bund versehen. Am Sonnabend, 9. März, zeigt Joachim Fischer, wie solche Knotenkreuze hergestellt werden. „Mir geht es dann darum, die Technik zu vermitteln und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Knotenkreuze“ des Künstlers Joachim Fischer ist bis zum 22. März im Kapitel 8, Domsheide 8, zu sehen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, und am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Workshop wird am Sonnabend, 9. März, von 11 bis 14 Uhr ebenfalls im Kapitel 8 veranstaltet. Es muss nichts mitgebracht werden, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch unter Telefon 33 78 220 erforderlich. Weitere Informationen über die Arbeit Joachim Fischers sind auf http://www.knotenkreuze.de/ zu finden.