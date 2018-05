Östliche Vorstadt. Für viel Diskussionsbedarf sorgte auf der jüngsten Fachausschuss-Sitzung Bau, Wohnen und Öffentlicher Raum des Beirates Östliche Vorstadt der Antrag der Gaststätte "Istanbul Ocakbasi" vor dem Steintor 49. Und es war erneut Stefan Schafheitlin von der Initiative "Leben im Viertel", der sich zu Wort meldete und beklagte, dass seit Jahren bei immer mehr Lokalitäten im Viertel die Sperrzeit ausgesetzt werde: "Eine Genehmigung zieht die andere nach sich." Und es stelle sich doch sehr die Frage, ob die Begleiterscheinungen wie Lärm und Dreck in einem Wohnviertel sozialverträglich seien. In gewohnt zugespitzter Manier warf Schafheitlin den Politikern, "die nichts dagegen unternehmen würden", ein "unmögliches Verhalten" vor. Er fordert seitens des Beirates ein klares Veto.

Die Ausschussmitglieder wiesen darauf hin, dass das Bauordnungsamt für dieses Thema zuständig sei. Außerdem sei die Aussicht auf Erfolg bei der Durchsetzung der Sperrstunde ein weiteres Kriterium. "Es ist doch die Frage, was passiert, wenn wir den Antrag ablehnen", warf Harald Klussmeier von den Grünen ein. Sein Fraktionskollege Jens Schabacher gab zu bedenken, welches Konzept dahinter stünde, wenn es im Viertel immer mehr Kneipen ohne Sperrstunde gebe. Schließlich beschlossen die Ausschuss-Mitglieder, in diesem Fall den Antrag auf Aussetzung der Sperrzeit negativ zu bescheiden. Außerdem wurde der Antrag der Linken im Ausschuss behandelt, die Sozialwohnungs-Quote, die im Bremer Modell zur Schaffung von Sozialwohnungen beim Verkauf kommunaler Grundstücke und bei der Schaffung neuen Baurechts festgelegt ist von 20 Wohneinheiten auf zehn Wohneinheiten abzusenken.

Thema auf der Ausschuss-Sitzung war aber auch die Namensgebung von Straßen und Plätzen im Neuen Hulsberg-Viertel. "Wir müssen da proaktiv werden. Denn das ist als Beirat Östliche Vorstadt unser Recht, insofern können wir durchaus Florian Kommer als Geschäftsführer der Grundstückentwicklung Klinikum Bremen Mitte in die Pflicht nehmen", sagte die stellvertretende Ortsamtsleiterin Manuela Jagemann. Die grüne Stadtteilpolitikerin Irmgard Lindenthal hatte erst in der letzten Beiratssitzung angeregt, bei der Benennung von Straßen und Plätzen in Bremen verstärkt Frauen zu berücksichtigen, die sich um die Gesellschaft verdient gemacht haben.

"Frauennamen gibt es wahrlich genug!", betonte denn auch Manuela Jagemann. So verfüge etwa Romina Schmitter vom Bremer Frauenmuseum über eine ganze Liste verdienter Frauen. Dietmar Mützelburg plädierte dafür, weniger auf Benennung nach Personen zu setzen. "Zu dem Gelände des Klinikums Bremen-Mitte gibt es beispielsweise noch alte Flurnamen von 1850", regte der Grünen-Politiker an. Auch eine Benennung von Straßen und Plätzen nach medizinischen Heilpflanzen fände er charmant und traf bei den Ausschuss-Mitgliedern durchaus auf Gegenliebe. Manuela Jagemann regte an, für die Namensfindung im Neuen Hulsberg-Viertel ein Brainstorming zu veranstalten.