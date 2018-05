Annika Paul und ihre Keramiken. Die Kunsthandwerkerin ist zum ersten Mal beim Markt in der Unteren Rathaushalle dabei. Diesmal wird auch auf dem Marktplatz ausgestellt. (dpa)

Die Künstlerkolonie in der Schweizer Straße verströmt mit ihren farbenfroh gestrichenen Häuschen fast schon skandinavischen Charme. Man kennt sich, schätzt sich, hilft einander, tauscht sich aus und arbeitet zusammen. Das sagt die Keramikerin Annika Paul, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Dennis das erste Häuschen in der Reihe mit Frauke Alber teilt: „Hier in Bremen fällt man in einen Schoß von Wohlwollen. Es ist einfach ein nettes Miteinander, und die Kolleginnen und Kollegen freuen sich füreinander. Bei diesen kooperativen Strukturen ist es mir leichter gefallen, mich selbstständig zu machen“, hat sie festgestellt. Bei der Keramikermeisterin Frauke Alber hat sie ihre Ausbildung und später auch ihre Gesellenprüfung zur Keramikerin absolviert.

Frauke Alber, die die bereits neunte Ausgabe von "Finden", einem von Fachleuten jurierten Markt für feines Handwerk und Design, gemeinsam mit Hans-Hermann Kober organisiert hat, ist gerade dabei, ihre Keramiken nach dem ersten Brand in eine milchig weiße Glasur zu tauchen. Danach werden Tassen, Schälchen oder auch Butterdosen zum zweiten Mal gebrannt, üppig mit einer Goldlasur verziert und dann erneut gebrannt. Nach dem zweiten Brand können sie, je nach Bedarf, dann noch mit dem Diamantschleifer geschliffen werden. Albers keramische Kunstwerke sind fein säuberlich aufgereiht in Regalen an der Wand zu bewundern.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit dem Markt nicht nur in der Unteren Rathaushalle zu Gast sind, sondern zum allerersten Mal auch auf dem Marktplatz präsent sein dürfen“, sagt die Mitorganisatorin. Der Markt für feines Handwerk und Design wird am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 18 Uhr veranstaltet. „Wir präsentieren eine gute Mischung aus allen Gewerken des hochwertigen Kunsthandwerks, beispielsweise tolle Teppiche, aber auch eine Vielzahl von Holz- und Metallarbeiten sowie Schmuck, um nur einiges zu nennen“, erläutert Frauke Alber.

Drei Ausbildungsbetriebe

Gerade schneien zwei Praktikantinnen in das Atelier. Die Nachfrage nach diesem haptischen, künstlerischen Beruf, der zu den ältesten überhaupt zählt, sei wieder sehr groß, weiß Annika Paul zu berichten. Gerade in der vergangenen Woche hatten Alber und Paul beim Zukunftstag sechs Schülerinnen und Schüler zu Gast. „Sie waren begeistert davon, dass sie selber etwas herstellen und es dann auch mit nach Hause nehmen durften“, erzählt Annika Paul, die nach der Entscheidung der Fach-Jury zum ersten Mal bei dem Markt „Finden!“ mit weiteren 50 kreativen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, alteingesessenen und neuen, jungen, dabei ist. „Ich habe wirklich Glück gehabt“, freut sie sich.

In Bremen gibt es drei Keramiker, die ausbilden. „Zwei Mädchen waren beim Zukunftstag so Feuer und Flamme, dass sie fest entschlossen sind, Keramikerinnen werden zu wollen“, sagt sie. Das kann die gelernte Krankenschwester gut verstehen: „Ich habe sowohl eine künstlerisch-handwerkliche als auch eine soziale Ader.“ Ihre erste Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte sie am Klinikum Bremen-Nord. Dann zog es sie nach Berlin, dort arbeitete sie elf Jahre in diesem Beruf und lernte ihren späteren Mann Dennis Paul kennen. Als der einem Ruf zum Professor für digitale Medien an die Hochschule für Künste in Bremen erhielt, folgte sie ihm in die Hansestadt. Und sie beschloss, dass die Zeit reif sei für einen beruflichen Neuanfang. Inspiriert durch eine Freundin ihrer Mutter, die auch Keramikerin ist, erkundigte sich Annika Paul bei Frauke Alber, ob sie vielleicht bei ihr ein Praktikum machen könne.

Aber die Keramikermeisterin war eigentlich auf der Suche nach einer Auszubildenden. Also mündete ein langes Praktikum in eine Ausbildung. „Obwohl es schon etwas mühsam war, das mit meinen beiden Kindern zu vereinbaren, wenn ich zusätzlich Kurse an der Berufsschule für das Keramikerhandwerk in Heide in Schleswig-Holstein absolvieren musste. Aber ich habe mir gesagt: Das müssen wir einfach hinkriegen!“, erzählt Annika Paul. Ihre Keramik ist im Vergleich zu dem goldverzierten Stil von Frauke Alber puristisch. Schwarz, cremeweiß und grau sind die Basisfarben, die sie miteinander kombiniert. In der Mitte des Atelierraumes steht ein großer, langer Tisch aus hellem Holz. Links davon befindet sich eine Töpferscheibe aus schwerem Metall, die in einer gelben Wanne steht. In der rechten Ecke steht der Brennofen.

„Ich hatte Glück, dass ich das sonst doch sehr teure Zubehör zu einem vergünstigten Preis bei der Freundin meiner Mutter kaufen konnte, als die ihr Atelier auflöste. Dass ich hier im Atelier einen eigenen Raum mieten konnte, war ein weiterer Glücksfall für mich“, erzählt die Keramikerin, die mit ihrem Mann Dennis einen eigenen Web-Shop einrichten will. „Dadurch erhoffen wir uns vermehrt internationale Kontakte und Austausch“, sagen die beiden, die auch an gemeinsamen Projekten tüfteln. Wie diesem: Es soll ein keramischer Stift werden, der in einen Plotter, eine Zeichenvorrichtung, eingespannt werden kann. Damit können dann Zeichnungen auf großen Blättern erstellt werden. Oder eine zerknüllte Keramik-Vase, die, ebenfalls in eine entsprechende Vorrichtung eingeschraubt, als Musikinstrument fungiert und unterschiedlich hohe und tiefe Töne erzeugen kann.

Noch harrt eine weitere, kreative Idee der Umsetzung: die Konstruktion einer keramischen Leuchte. Annika Paul hält ein durchsichtiges Porzellangefäß gegen eine Glühbirne. Ein warmes Licht erfüllt den Raum. „Aber jetzt müssen wir uns erst einmal um das Alltagsgeschäft kümmern, denn es ist ja Märkte-Zeit“, sagt Annika Paul. „Allerdings gibt es im Winter auch immer neue Markt-Formate, wie beispielsweise in der Hamburger Messe. Es ist schon wichtig, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen und ihnen die Hintergründe unserer Arbeit zu erläutern, dass da wirklich auf der Drehscheibe etwas Neues entsteht. Wenn die Kunden merken, dass ich mit Herzblut arbeite, dann gibt es den berühmten Aha-Effekt, gefolgt von der Bereitschaft, zu kaufen.“

Ihre Keramiken bestehen aus Porzellanmasse, die sie aus einem Pulver aus Quarz, Kaolin und Feldspat anmischt. Gerade experimentiert sie mit Metallsalzen, mit deren Hilfe sie den Rand ihrer Keramikgefäße kobaltblau oder grün färbt. „Die Kreativität ist beim Arbeiten ein Prozess", sagt Annika Paul. "Ich arbeite gern in Serien, aber Einzelstücke sind schon spannender, weil man da stärker experimentieren kann.“

Weitere Informationen

Kunsthandwerksmarkt: am 5. und 6. Mai von 11 bis 18 Uhr in der Unteren Rathaushalle und erstmals auch auf dem Marktplatz.