Frischer als direkt auf dem Erzeugerfeld selbst gepflückt gibt's die roten Beeren nicht. (Roland Weihrauch/dpa)

Pflücken lassen oder nicht pflücken lassen? Diese Frage trieb Hajo Kaemena mit Beginn der Corona-Krise im März und April noch um. Doch mittlerweile steht für den Landwirt des gleichnamigen Hofs in Oberneuland fest: Die 35 Jahre währende Tradition, zehn Hektar seines Landes als großes Erdbeerfeld zum Selbstpflücken freizugeben, wird auch in Corona-Zeiten weitergeführt – allerdings unter Auflagen.

Einweiser verteilen die Gäste, Hin- und Rückweg zum und vom Feld sind verschieden, beim Abwiegen und Bezahlen ist ein Mundschutz angeraten, und die Kräfte in den Kassenhäuschen bedienen die Kunden hinter schützenden Plexiglasscheiben. „Beim Abstandhalten baue ich ein wenig auf die Vernunft der Kunden, die diese Regel mittlerweile verinnerlicht haben dürften“, sagt Hajo Kaemena. Auf den Einsatz von Desinfektionsmittel verzichte er. „Ich wüsste nicht wofür?“

Erntehelfer wohnen in Einzelzimmern

Der Spielplatz, der normalerweise ein kleines Paradies für Kinder sei, die weniger Ausdauer beim Pflücken haben, soll in diesem Jahr nicht aufgebaut werden. Kaemena hatte zuvor stets am Rand einen Streifen Acker mit Kettcars, Traktoren und Strohballen bereitgestellt. „In Stoßzeiten haben sich da bis zu 50 Kinder getummelt. Abstand halten ist dann schwer. Da will ich zurzeit lieber nichts riskieren“, begründet Kaemena, warum er den Spaß ausfallen lässt.

Auch um seine 16 Erntehelfer, junge Frauen und Männer aus Polen, hat er sich gesorgt, sagt er. In den Wohncontainern wären sie sonst in Doppelzimmern untergebracht, nun bewohne jeder von ihnen ein Einzelzimmer. Der Platz reichte nicht aus, so habe er fünf der Helfer in Mietwohnungen in Osterholz einquartieren müssen.

„Doch Corona ist dieses Jahr das kleinere Problem“, meint der Landwirt mit Blick auf die andauernde Trockenheit. Ab fünf Uhr morgens würden die Wassersprenger auf Hochtouren laufen – zehn Stunden lang. Alle vier Stunden wird ein neues Areal bewässert. 400 000 Liter Wasser pro Tag sickere auf diese Weise in die Erde. Denn können die Früchte, die biologisch gesehen keine Beeren, sondern Sammelnussfrüchte sind, bei der Wärme gut reifen. Doch für die Größe der Früchte sei der Wassergehalt entscheidend, erläutert Kaemena. „Besonders in den letzten Wochen vor der Ernte, beim Endspurt, ist Wasser wichtig.“

Das Stroh sorgt dafür, dass die Erdbeeren trocken liegen. (Petra Stubbe)

Dieses Jahr sei ein anstrengendes Erdbeerjahr gewesen, zieht der Landwirt Bilanz. Angefangen von der Schwierigkeit, Helfer aus Polen zu bekommen, bis hin zum viel zu späten Unkrautjäten, nachdem sie dann doch kommen durften. Auch die frostigen Temperaturen um die Eisheiligen herum hätten allen Mithelfern Energie abverlangt. Viele Meter schützendes Vlies konnte zwei, drei Minusgrade wettmachen. Zum Unkraut ziehen musste es stets wieder abgezogen werden. „Das Unkraut ist nun trotzdem dreimal so hoch gewachsen wie sonst“, sagt Kaemena und weist mit ausgestrecktem Arm auf viele gebückte Rücken, die im Hintergrund auf dem Feld zu sehen sind.

Die Arbeiter, die andernorts für Supermarkt-Lieferanten auf Feldern pflücken, musste Kaemena zunächst umschulen. Die drei Sorten, die auf seinem Feld wachsen, sind nach Aroma und Geschmack ausgewählt, nicht nach Festigkeit und Haltbarkeit. Vorsichtiges Abpflücken und Ablegen in den Körben seien ein Muss, damit sie nicht matschig in den Verkauf kommen. Die Frühsorte „Daroyal“, dunkelrote, pralle Erdbeeren, landet im Straßenverkauf.

Am Rande liegen noch die Fließballen und Steine: Da die Eisheiligen so kalt waren, mussten die empfindlichen Erdbeeren abgedeckt werden. (Petra Stubbe)

Frisch gepflückt werden Kaemena zufolge die Stände in Oberneuland und den Nachbarstadtteilen beliefert. Die Vorfreude auf Erdbeeren verwandele sich manchmal in Ungeduld. „Das wird von Jahr zu Jahr unentspannter“, beklagt sich Kaemena. Vor allem ältere Kunden würden ungehalten, wenn nicht immer Ware vorhanden sei. Seine Angestellten müssten dann sogar mit Beleidigungen rechnen, erzählt er. Ihn ärgert das Anspruchsdenken: „Ich habe ein natürliches Produkt. Entweder es wächst, oder es ist nichts da.“

Wann genau der Startschuss für die beiden anderen Sorten, für die Erdbeeren für Selbstpflücker, fällt, vermag er nicht zu sagen. Auf die Frage, wie diese denn heißen, kann sich Kaemena ein Grinsen nicht verkneifen. „Die eine Sorte heißt Polka“, sagt er und druckst dann ein wenig. „Die andere Korona“, sagt und hebt sofort den Zeigefinger. „Aber mit ,K‘.“

Das werde jedoch keine Selbstpflücker abschrecken, ist sich Kaemena sicher. Weit mehr als 3000 Leute hätten sich bereits über den hofeigenen Onlinedienst angemeldet, damit sie rechtzeitig zur Öffnung des Feldes informiert werden. Das Telefon stehe nicht still, und obwohl der Weg zum Hof im Gustav-Brandes-Weg mit Schildern nahezu „gepflastert“ ist, dass die Saison erst Mitte Juni startet, gebe es immer wieder Übereifrige, die mit Vorliebe in der Mittagszeit an Kaemenas Haustür klingeln, um zu fragen, wann es denn nun endlich losgehen kann.

Der Landwirt bemüht sich, die Situation mit Humor zu nehmen. In wenigen Tagen sei es soweit. Ein genaues Datum vermag er nicht zu nennen, schließlich hänge das von Temperatur und Niederschlag in den kommenden Tagen ab. Geerntet werden kann dann etwa drei bis fünf Wochen lang, täglich von 8 bis 19 Uhr, außer sonntags. ­Nachbarn hatten sich vor vielen Jahren über den großen Andrang beschwert, seither ist dieser Tag ein Ruhetag. Für Kaemena, dessen Feierabend manchmal erst um 21.30 Uhr beginnt und dessen Wecker erbarmungslos um 5 Uhr klingelt, ist das kein Grund zum Ärgern. Sein Feld gibt 40 Tonnen Erdbeeren her. Am Ende sei immer alles leergepflückt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen gibt es online unter www.hof-kaemena.de und unter Telefon 25 44 76. Die Erdbeerfelder sind ab der Gabelung Oberneulander Landstraße/Gustav-Brandes-Weg ausgeschildert. Von der Bushaltestelle „An den Wühren“ (Linie 33, am nördlichen Ende der Apfelallee) sind es noch etwa

1000 Meter bis zum Hof.