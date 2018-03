Insgesamt ging die Kriminalität im Bremer Viertel 2017 zurück - allerdings gab es mehr Körperverletzungsdelikte. (Archivbild) (Christina Kuhaupt)

Die gute Nachricht vorweg: Die Kriminalitätsraten im Viertel und in der Innenstadt sind rückläufig, während sich in vielen Bremer Revieren aus Personalmangel immer noch unbearbeitete Fälle türmen. Gleichwohl ist der Bereich S51, die Innenstadt, mit 59.876 Fällen insgesamt der Spitzenreiter in der Kriminalitätshäufigkeit der Stadt Bremen. Das liege an der besonders angespannten Lage rund um den Hauptbahnhof und an der Discomeile, sagte Axel Schröder, der Leiter des Einsatzbereiches Süd, auf einer Pressekonferenz.

Gemeinsam mit Andreas Falkenstein, Sachgebietsleiter Polizei-Kommissariat Süd, Michael Nägele als Revierleiter Innenstadt und Volkmar Sattler, Leiter des Reviers Neustadt, stellte Axel Schröder im Kommissariat am Flughafen die Kriminalstatistik der neuen Abteilung Mitte/Süd vor. Ende 2020 soll die Polizeireform vollständig umgesetzt und der Personalengpass beseitigt sein. "Dann sind wir hoffentlich da, wo wir hinwollen", sagte der Leiter des Einsatzbereiches Süd. "Aber es ist nun einmal so, dass wir die Polizeibeamten nicht von den Bäumen pflücken können."

Wie berichtet, sollen die beiden Polizeikommissariate Mitte und Süd zu einer Abteilung Mitte/Süd zusammengelegt werden. Das kann allerdings noch ein Weilchen dauern. "Noch hakt es an baulichen Maßnahmen", sagte Schröder, "Gebäude müssen saniert, neu angemietet oder dazugemietet werden. Wir hoffen aber, dass wir die Umorganisation möglichst schnell umsetzen können und werden zukünftig an der Struktur arbeiten, um zu einer Abteilung zusammenzuwachsen."

Nun zu den Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik. In der Abteilung Mitte/Süd sind im Jahr 2017 insgesamt 25.677 Straftaten registriert worden. Das entspricht einem Rückgang von 15 Prozent, absolut um etwa 4800 Fälle gegenüber dem Jahr 2016. Im Bereich Mitte sank die Zahl der Delikte von 16.853 Fällen im vorletzten Jahr auf 15.081 Fälle 2017. Zwar ist die Kriminalitätsrate nach Einschätzung der Polizei aufgrund polizeilicher Präsenz rückläufig.

Brennpunkte Discomeile und Viertel

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: mehr Körperverletzungsdelikte im Viertel und in der Innenstadt. "Brennpunkt ist insbesondere die Discomeile einschließlich dem Bahnhofsumfeld und anschließend das Viertel", erläuterte Michael Nägele, der Revierleiter Innenstadt. Dort gab es eine Steigerung von 9,4 Prozent der Delikte. Im Bereich der Brennpunkte Discomeile und der offenen Drogenszene am Ziegenmarkt und an der Helenstraße gehe ein Großteil der Gewaltkriminalität auf das Konto von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, heißt es in der polizeilichen Kriminalstatistik. Ein zusätzliches Problem an der Discomeile und an der Schlachte sei die Lärmbelästigung durch Fahrer, die mit ihren frisierten Wagen angeben. Mit Video-Überwachung und Laserkontrollen will die Polizei die Raser überführen.

Bei den Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz konnten 2017 im Bereich Steintor 738 Delikte aufgeklärt werden. 2016 waren es noch 437. Diese Ergebnisse sind nach Einschätzung der Bremer Polizei auch auf die regionale Eingreif- und Ermittlungsgruppe Straßendeal zurückzuführen. Der Taschendiebstahl und der Straßenraub gehen zurück. Dass es die niedrigsten Werte im Fünf-Jahresvergleich waren, sei ein Erfolg der polizeilichen Arbeit, sagte Axel Schröder. Im Bereich Mitte war ein Minus von 9,7 Prozent zu verzeichnen. In der Innenstadt und im Steintor ist die Zahl der Raubüberfälle um zehn Prozent zurückgegangen.

Die häufig jugendlichen Täter gehen nach Beobachtungen der Polizei dabei arbeitsteilig vor. "Sie konzentrieren sich auf Personen mit wenig Widerstandspotenzial, wie ältere Menschen oder alkoholisierte Passanten", sagte Revierleiter Nägele. Die Bereitschaftspolizei habe gemeinsam mit dem zivilen Einsatzdienst ab Ende 2016 zwei bis vier Mal im Monat verstärkt etwas dagegen unternommen. "Wir haben Razzien in Rückzugsräumen, Wettbüros, Spielotheken und Gaststätten rund um den Bahnhofsplatz, aber auch an den Brennpunkten im Steintor durchgeführt." Häufiger werden jetzt auch Shisha-Bars überprüft.

Vorverlegung der Sperrstunde

Angedacht werde jetzt auch eine Vorverlegung der Sperrstunde, sagte Nägele. Außerdem seien vermehrt und konsequent langfristige Platzverweise ausgesprochen worden, die auch rigoros durchgesetzt würden. Wer dagegen verstoße, werde in polizeilichen Gewahrsam genommen. So hätten allein 40 Verdächtige mit 125 Strafanzeigen erhalten. Außerdem sei die Videoüberwachung ausgebaut worden. In der Bahnhofstraße seien die Beschwerden der Anrainer danach massiv zurückgegangen.

Deutliche Rückgänge sind auch bei folgenden Delikten zu verzeichnen: Wohnungseinbruch, Fahrraddiebstahl und Einbruchdiebstahl in oder aus Kraftfahrzeugen. Bei Letzterem sind die Zahlen ebenfalls die niedrigsten, wenn man die vergangenen fünf Jahre betrachtet. Im Bereich Mitte war ein Rückgang von 46,5 Prozent zu verzeichnen. Einer der Gründe dafür ist nach Ansicht der Polizei, dass Wertgegenstände wie Laptops und Smartphones nicht mehr deutlich sichtbar in den Fahrzeugen liegen gelassen würden. Dazu komme, dass die Sicherungsmaßnahmen bei den Herstellern zugenommen, die Beschaffungskriminalität dagegen abgenommen habe.

Die erfassten Fälle von Fahrraddiebstahl sind im Bereich Mitte um 23 Prozent zurückgegangen. Gleiches gilt für Einbruchsdiebstahl in Wohnungen. Kein Grund für Axel Schröder und Andreas Falkenstein, Entwarnung zu geben: Die Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens sei nach wie vor ein Aufgabenschwerpunkt der Polizei. Der Kontrolldruck auf reisende Täter sei im Übrigen durch eine enge Kooperation der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Bremen/Oldenburg verstärkt worden.

Gerade was Wohnungseinbruchdiebstahl angehe, hätten die Aufklärungskampagnen der Polizei viel gebracht. Die ausdrückliche Bitte der Beamten: "Rufen Sie lieber einmal zu viel als zu wenig bei der Polizei an, wenn Sie glauben, etwas Verdächtiges beobachtet zu haben!" Der Rückgang sei aber auch auf bessere Sicherung von Fenstern und Türen zurückzuführen. Opfer von Wohnungseinbrüchen würden von Kontaktpolizisten zu Hause besucht und speziell beraten, wie sie ihr Verhalten ändern können, sagte Axel Schröder: "Uns geht es darum, Opfer und Nachbarn zu sensibilisieren."