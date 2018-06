Neu: "Fries before Guys". (Roland Scheitz)

Ostertor/Altstadt. Die City ist immer wieder gut für neue Überraschungen. Immer gibt es etwas Neues zu entdecken. Beispielsweise wie, nach Aussage von Ahmad Seir, einem von zwei Inhabern, Bremens einziges afghanisches Restaurant. Seir, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt, ist unglaublich freundlich und zugewandt. In seiner Heimatstadt Kabul führte er schon einmal ein Restaurant. „Das hat mich auf die Idee gebracht, auch in Bremen eines zu eröffnen“, sagt Ahmad Seir, der das „Kabul“ mit seinem Compagnon Hakim Hotaki seit zwei Monaten führt. Lange Jahre wurde in der Violenstraße 15 italienisches Essen serviert, danach versuchte ein vietnamesisches Restaurant hier für kurze Zeit sein Glück. Nun also das „Kabul“: Bei einem gut gekühlten Ayran, der in einem gläsernen Behälter auf der Theke frisch mit Dill und kleinen Gurkenstückchen gemixt wird (eine herrliche Erfrischung bei dem frühsommerlichen Wetter!) kann der Gast Impressionen aus der afghanischen Hauptstadt auf sich wirken lassen. Viele, fröhliche Gesichter lächeln einem von Fotos entgegen. Aber auch die architektonischen Sehenswürdigkeiten Kabuls sind auf den Bildern zu sehen. In einer mit Glasperlenschnüren abgetrennten Ecke gibt es eine bunt gepolsterte Sitzecke mit kleinen Tischen. Zur Mittagszeit steht von 12.30 bis 15.30 Uhr ein reichhaltiges Büffet bereit, das pro Person 7,50 Euro kostet. Das Beste kommt zum Schluss: Der Kabuli-Pudding, verfeinert mit den Aromen von Rosenwasser und Vanille und mit kandidierten Nüssen dekoriert, ist eine süße Sünde. Die raffiniert gewürzten Tendüre Hähnchenkeulen sind so zart, dass sie förmlich auf der Zunge zergehen. Ähnliches gilt für die Lamm-Hackbällchen, zu denen das mit Rosinen und Karottenstreifen dekorierte Qabili-Pilaw hervorragend passt. Auf der regulären Karte finden sich zudem afghanische Spezialitäten wie Teigtaschen mit Hackfleisch und Minzsauce.

Im Schaufenster des Pop-up Stores „Ecoture eco & fairtrade fashion“, den Sonja Stellmann seit geraumer Zeit im Citylab, Ansgaritor 4, betreibt, ist unter anderem ein marineblaues T-Shirt mit der Aufschrift „Think!“ zu sehen. Der Pop-up Store ist eine Dependance des „Ecoture“-Ladens, den Sonja Stellmann 2015 in Vegesack eröffnete. „Think!“: Die Aufschrift des T-Sirts ist Programm. Der Inhaberin der Boutique ist es wichtig, dass ihre Kundinnen über ihr Kleidungs-Konsumverhalten nachdenken. „Die Mode-Branche ist eine der schmutzigsten Industrien der Welt. Dafür sind längst nicht nur die Modediscounter verantwortlich, sondern auch namhafte Markenartikler“, betont Stellmann, die Mode sozusagen von der Pike auf in einem Bremer Textilunternehmen gelernt hat. Eingestürzte Textilfabriken in der Dritten Welt, lungenkranke, ausgebeutete Arbeiterinnen und verfärbte, giftige Flüsse waren für die Betriebswirtin irgendwann Grund genug: Angeregt von der Kampagne für saubere Kleidung kündigte sie vor zehn Jahren ihren Job und stellte auch ihre Kleidung um. „Mit ‚Ecoture‘ will ich zeigen, dass öko auch in chic geht. Ein Anteil von 35 Prozent neuer Designer aus aller Welt zeigt, dass dieser Markt zunehmend wächst“, betont die Mode-Expertin. Und so finden sich bei „Ecoture“ beispielsweise seidige Tencel Tencel-Stoffe aus Eukalyptusholz, Modal-Qualitäten oder ökologische, atmungsaktive Viskose, die sich auf der Haut wie Seide anfühlt - für glanzvolle Abendmode in ansprechendem Design, die so gar nichts mit dem landläufigen Öko-Klischee gemein haben. Faire und ökologische Mode, die zudem in Europa produziert wird.

Der Pommes-Stand, den Susanne und Rudi Robrahn auf dem Freimarkt betreiben, ist Kult. Und so rissen die Nachfragen der Stammkunden einfach nicht ab, die diesen Genuss das ganze Jahr über haben wollten. Können sie nun. Denn seit zwei Monaten hat die Markthalle Acht, Domshof 8 - 12, eine neue Attraktion: Das „Fries Guys“. Die aus frischen Kartoffeln ebenso frisch hergestellten Pommes Frites haben eindeutig das Zeug zum Suchtpotenzial. Der Zulauf der Frittenfans ist enorm. Jan Erik Hasemann und Ute Robrahn haben an ihrem Stand alle Hände voll zu tun. Das Motto, das auf einer Schiefertafel steht, scheint zu stimmen: „Die besten Partys finden immer in der Küche statt“. Und die knusprig frittierten Kartoffelstifte sind eben beileibe nicht nur in der klassischen Variante mit Mayo und Ketchup zu haben. Der Clou sind vielmehr die vielen verschiedenen Soßen, die von der Chefin frisch hergestellt werden. Die Pommes-Fans haben die Qual der Wahl: Sollen es nun scharfe Chili-Cheese-Fries mit Chili con carne, Cheddar cheese und Jalapenos sein? Oder doch lieber Bacon-Cheese-Fries mit knusprigem Bacon. Aber es gibt die Lieblings-Kartoffel-Art der Deutschen auch im Montreal-Style, mit Champignon-Rahmsauce und Mozzarella. Die Mexican Street Fries kommen mit grüner Guacamole, Sauerrahm und frischem Tomatensalat daher. Wer mag, kann auch die Süßkartoffel-Fritten probieren. Je nach Größe sind Portionen, die in schwarzen Körbchen und Servietten mit Zeitungsseiten-Print serviert werden, für drei, vier oder sechs Euro zu haben.

Mit einigen Tagen bringt „La Gitana“ noch mehr Flair und Farbe ins Fedelhören. Unter diesem Label entwirft Gitana Schilowitsch Damenmode, die vom Design bis zur letzten Ziernaht in Bremen entsteht, und preislich dennoch mit Massen-Markenware konkurrieren kann. Markenzeichen ihrer Röcke, Tops, Etui- oder Wickelkleider sind fließende, körperschmeichelnde Schnitte mit verspielten Details. Die hochwertigen Stoffe stammen ausschließlich aus Europa, zum größten Teil aus italienischen Webereien. Bei „La Gitana“ gibt es aber viel mehr als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Zum Konzept gehört, dass sich jedes Modell auf Wunsch individualisieren lässt. Die Kundinnen können sich aus einer großen Auswahl außergewöhnlicher Stoffe ihr Lieblingsdesign aussuchen und sich innerhalb von Tagen ein Unikat auf den Leib schneidern lassen.

Gitana Schilowitsch hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Fast zwanzig Jahre lang führte sie eine Maß- und Änderungsschneiderei - den kleinen „Fingerhut“ an der Findorffer Hemmstraße - bis sie 2011 erstmals mir einer eigenen kleinen Kollektion an die Öffentlichkeit ging. Ihre feminine und gleichzeitig alltagstaugliche und komfortable Mode kam sofort gut an: Auch, weil es immer mehr Kundinnen gebe, die auf die faire Herkunft ihrer Kleidung achteten, sagt die Designerin. Da „La Gitana“ mittlerweile eine Fangemeinde weit über die Stadtgrenzen hinaus besitze, habe sie bereits seit längerem nach großzügigeren und zentral gelegeneren Räumen für Atelier und Boutique gesucht, erzählt Schilowitsch. Sie hatte Glück: „Das Fedelhören mit seiner kreativen Nachbarschaft aus Kunst, Mode und Design passt perfekt.“

Weitere Informationen

Das Restaurant Kabul, Violenstraße 15, Telefon 20 07 71 08 hat montags bis donnerstags von 12.30 bis 21.30 Uhr, freitags und sonnabends von 12.30 bis 22.30 Uhr und sonntags von 16.30 bis 21.30 Uhr geöffnet.