Sebastian Tröger in der Galereie Kramer vor seinem Manifest der Liebe und der Kunst. (fotos: Walter Gerbracht)

Sie erinnern an archäologische Fundstücke, diese geformten Glasscheiben, die grob gemalte Gesichter oder roh geformte Vasen zeigen. Doch sie sind auf der Rückseite mit Acrylfarben bemalt, und ihre frischen, leuchtenden Farben weisen sie als moderne Kunstwerke aus.

„Die Menschheit im Affengriff“ heißt die Ausstellung von Sebastian Tröger in der Galerie Kramer, Vor dem Steintor 46, und der Titel muss erläutert werden: Affen können, im Gegensatz zum Menschen, ihren Daumen nicht opponieren, und sind damit nicht zu dem pinzettenartigen Zusammenspiel mit den Fingern fähig wie Menschen – diese Fähigkeit aber ist Voraussetzung für feines handwerkliches Geschick wie zum Beispiel Zeichnen oder Malen.

„Sebastian Tröger interessiert weniger, was und wie etwas dargestellt ist, als das Warum“, sagt Galeristin Elke Kramer, die in ihren Räumen großflächige Werke an den Wänden und auf dem Boden sowie kleinere Skulpturen und Ölbilder des Künstlers präsentiert. Mit der Frage, warum etwas dargestellt ist, verbindet sich die Frage nach der Bedeutung eines Objekts, der Sebastian Tröger immer wieder nachgeht: Eine riesige Scheibe aus PVC nimmt eine große Fläche auf dem Fußboden ein. In der Mitte steht der Künstler als Homunkulus, um ihn herum sind Kreise aus Figuren und Symbolen angeordnet: Silhouetten von nackten Jägern mit Pfeilen in den Händen, die an steinzeitliche Höhlenmalereien erinnern, Gift- und Heilpflanzen und religiöse Symbole aus aller Welt – alles ist Anspielung auf Werte, die sich mit schlichten Darstellungen aus der Hand des Menschen in bedeutungsvolle Zeichen verwandelt haben.

„Die große Scheibe ist auch eine Anspielung auf Lessings Ringparabel“, sagt Sebastian Tröger, „in der ein Zeichen für religiöse Toleranz gesetzt werden soll.“ Denn in der Kreisform kommt zusammen, was der Menschheit in ihrer Vielfältigkeit wichtig ist, die Form erinnert an mittelalterliche Landkarten, als man die Erde noch für eine Scheibe hielt, und der umfassende „Welten-Raum“, den die zahlreichen Symbole umspannen, erinnert an Darstellungen Gottes, bei denen er die Welt in Händen hält wie einen Präsentierteller.

Tagebuch in Bildern

An der Wand hängen 120 Tusche-Zeichnungen lückenlos aneinander. „Ich habe mich von der Website ,contemporary art daily' inspirieren lassen“, sagt Sebastian Tröger, „auf der jeden Tag ein anderes zeitgenössisches Kunstwerk präsentiert wird – und ich habe darauf mit jeweils einer eigenen Zeichnung reagiert.“ Daraus ergibt sich eine Art Tagebuch in Bildern, gefüllt mit Menschengesichtern, Gorillas, Hunden, Schädeln oder Spinnennetzen, mit dem Pinsel in zügiger, spritziger Manier aufgetragen. Feinste Linien und große dunkle Flecken schaffen kontrastvolle Skizzen – fixierte Spontaneität, die stets zwischen abstrakt und figürlich changiert. „Ich trage den Konflikt zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit praktisch in jedem meiner Bilder aus“, sagt Sebastian Tröger, der 1986 in Erlangen geboren wurde und heute in Nürnberg lebt und arbeitet. Inzwischen ist er Lehrbeauftragter für Medienkunst Sound an der Akademie der Bildenden Künste (AdBK) in Nürnberg und schafft dort auch immer wieder enge Verbindungen zwischen Akustischem und Visuellem.

Sebastian Tröger sieht die Rolle der Kunst für die Gesellschaft als extrem wichtig an: „Kunst ist ein Abbild dessen, wie Gesellschaft funktionieren sollte, indem sie Offenheit und Toleranz vorführt“, sagt der Künstler, „und sie macht vor, wie wichtig es ist, immer wieder Dinge auszuprobieren.“ Wenn es überhaupt Regeln in der Kunst gebe, "dann die, gegen Regeln verstoßen zu dürfen, spielerisch mit der Welt umzugehen, aber auch, scheitern zu dürfen“, sagt er. „Freilich muss man genauso wie in der Musik zunächst das Handwerk beherrschen, dann aber darf man auch improvisieren.“ Diese Offenheit lebt Tröger in seiner Kunst vor, und dazu gehört auch, sich von vielen anderen Künstlern und ihren Werken inspirieren zu lassen, von van Gogh bis zu zeitgenössischen Skulpturen oder Gemälden.

Noch kurz vor der Ausstellung hat Sebastian Tröger zwei Bilder gemalt, deren Farbe noch frisch ist. Dicke Schlieren und Schichten formen die Affenhand, auf dem Bild daneben stehen Adam und Eva auf dem Kopf. Oft direkt Farbe aus der Tube pressend, hält sich Sebastian Tröger nicht mit technischen Raffinessen auf, die er zwar beherrsche, aber hinter sich gelassen habe, wie Galeristin Elke Kramer bemerkt. Jede Darstellung ist ihm ein Spiel, eine Anspielung, verweist auf etwas, was in der Kunstgeschichte bereits dargestellt ist, aber eben nicht so, wie es mit den Händen eines Menschen-Künstlers erscheint, der seinen Daumen opponieren kann. Alles, was er gestaltet, gibt es bereits, nur eben nicht auf die Art, wie es ein Künstler in Offenheit und Freiheit neu erschafft.