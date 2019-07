Die Papierarbeiten der Künstlerin Chava Pressburger, die aufgrund ihres hohen Alters nicht bei der Eröffnung dabei sein konnte. Pressburgers Markenzeichen ist es, dass sie für ihre Collagen selbst das Papier herstellt. (Roland Scheitz)

Eine Frage hat Chava Pressburger ihr ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen: „Warum er, warum nicht ich?“ Weshalb war er es, der in den Gaskammern von Auschwitz einen qualvollen Tod sterben musste? Petr, der mit vielen Talenten beschenkte, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten? Immer wieder werde sie in Albträumen von den Schrecken der Vergangenheit heimgesucht, berichtet sie. Es seien Albträume, die ihr den Hals zuschnürten. „Petr war mein begabterer und stärkerer Bruder, den ich bewunderte, der immer mein Vorbild war, mir den Weg wies.“ „Die Welt wäre mit den Millionen von Seelen, die nicht mehr da sind, reicher und anders“, hat Chava Pressburger einmal gesagt.

Heute lebt die Künstlerin in Omer, am Rande der Negev-Wüste. Aus Eva wurde in Israel Chava. Geboren wurden sie als Eva Ginzová, ihr Bruder als Petr Ginz in Prag, in eine wohl situierte, großbürgerliche Familie, in der sowohl der christliche als auch der jüdische Glaube gelebt wurde. Eine der Impressionen aus Papier von Chava Pressburger, die bis 24. August in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, zu sehen sind, zeigt Eva und Petr als fröhliche, unbeschwerte Kinder. Einer der ausgestellten Zyklen trägt denn auch den Titel: „Mein Bruder und ich“. Wie von Herbstblättern umrankt, hat die Künstlerin eine alte Fotografie mit von ihr selbst geschöpftem Papier collagiert.

Der Intellekt der Eltern wie die Künstlerin berichtet potenzierte sich in der Hochbegabung Petrs. Er schrieb Gedichte, Essays, ja sogar einen Roman, er malte und fertigte fantastische Zeichnungen an. Wie die Mondlandschaft, die der israelische Astronaut Ilan Ramon 2003 mit an Bord der Raumfähre „Columbia“ nahm, um an die Opfer der Shoah zu erinnern. Doch die „Columbia“ zerschellte im Anflug auf die Erde. Durch dieses Unglück rückte auch die Mondzeichnung Petrs in den Fokus der Öffentlichkeit. Auf dem Dachboden eines Prager Hauses fand sich das Tagebuch des 16-Jährigen, das seine Schwester Chava 2006 herausgab und das ein anrührendes Dokument der Shoah ist. Die Beschäftigung mit den schönen Künsten gab Petr Halt im Grauen der Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz. Genauso wie die klassische Musik und die von ihr ausgelösten Emotionen eine große Bedeutung für das Leben von Chava Pressburger und ihr künstlerisches Schaffen hat. Wenn die Welt einmal wieder jede Möglichkeit des Ausdrucks erstickt, dann „höre ich Klänge und sehe Visionen, die das Wunder des Lebens lauter preisen als irgendwelche Worte“, sagt Pressburger.

Der sinnlose Tod von Petr Ginz steht stellvertretend für die barbarische Auslöschung der jüdischen Intelligenzija durch die Nazis. Mit einem der letzten Züge wurde er Ende 1944 nach Auschwitz deportiert und, kurz vor der Befreiung am 27. Januar 1945, ermordet. In ihren einführenden Worten zitierte die Kunsthistorikerin Kerstin Thompson, die gemeinsam mit Helge Barach Burwitz für die Organisation in der Villa Ichon zuständig ist, die Künstlerin: „Ich möchte nicht zu viel reden, ich bevorzuge es zuzuhören, in meinen Gedanken vertieft und in meiner Abgeschiedenheit lebend, eingehüllt in der Stille und in Erinnerung an die vergangenen Dinge.“ In diesen Worten spiegele sich das Wesen von Pressburgers Papierarbeiten, sagte Thompson.

Kuratorin Ilka Wonschik vor den Papierarbeiten Chava Pressburgers. (Roland Scheitz)

Pressburger brauche nicht viele Worte zu machen, sie spreche durch ihre Kunstwerke. In ihnen formiere sich ein stiller, aber umso eindringlicherer Widerstand gegen eine zunehmende Entmenschlichung dieser Welt, die von Terror und blindwütigem Hass zerrissen sei. „In ihren Werken erschafft sie sehr persönliche Gegenbilder und damit eine Distanz zum visuellen Überbietungskampf des Grauens“, ist auf einer Infotafel der Ausstellung zu lesen.

Wie ein Requiem auf Petr Ginz wirkten die melancholischen Lieder, die Edna Eversmeier, hervorragende Sängerin und Violinistin der Ottersberger Klezmer-Formation Cladatje interpretierte, indem sie mit ihrer Geige durch den goldenen Saal der Villa Ichon wandelte. Am Ende wünschte sie den Anwesenden mit ihrer warmen, tief timbrierten Stimme „den tiefen Frieden der blitzenden Sterne“. Die Grüße aus Bremen gingen am Abend der Vernissage an die Künstlerin nach Israel, die wegen ihres hohen Alters nicht die Reise in die Hansestadt antreten konnte. Der Kunsthistorikerin Ilka Wonschik ist die (Wieder)-Entdeckung von Pressburgers Oeuvre zu verdanken. Sie brachte die Ausstellung, die zuvor schon in Bonn, Köln und Leipzig zu sehen war, nach Bremen und bedankte sich besonders bei Helge Barach Burwitz und Kerstin Thompson für „die inspirierende, herzliche Zusammenarbeit“.

Im Zuge der Recherchen für ihr Buch „Es war wohl ein anderer Stern, auf dem wir lebten: Künstlerinnen in Theresienstadt“ stieß die Kuratorin auch auf Chava Pressburger, die als 14-Jährige nach Theresienstadt deportiert wurde. In einer Collage kontrastiert sie ihr einst glückliches Familienleben mit den Opfern der Shoah. „Ihre Kunst hat mich tief berührt“, betont die Kunsthistorikerin. Pressburgers Markenzeichen ist es, dass sie für ihre Collagen selbst das Papier herstellt. Ihre Kunst beginnt als kontemplativer Akt mit einem Spaziergang in die Natur der Negev-Wüste, auf dem sie bestimmte Pflanzen sammelt, die sich für die Papierherstellung eignen. Diese werden getrocknet, zerrieben und gekocht. Die so entstandene Pulpe wird dann mit großer Kraftanstrengung zu Papier verarbeitet.

In Pressburgers „Garten der Erinnerung“ gibt es aber auch eine Hommage an ihre Tante Herma und ihren Onkel Karel Levitus, die 1942 im Konzentrationslager Maly Trostinec ermordet wurden. Auch in diesen Werken sei zu beobachten, dass der künstlerische von dem zeitgeschichtlichen Prozess überschattet wird: „Die Farbnuancen verändern sich von hell nach dunkel, vom Licht in die Finsternis, wodurch die klare Struktur wieder zerstört wird und unbeantwortete Fragen zurückbleiben“, erläuterte die Kuratorin die raffinierten, zuweilen rätselhaften und abstrakten Gebilde. „Art Journalism“ nennt Chava Pressburger die Werke, in denen sie still ihren Protest formuliert. In „Narben in unserem Leben“ schaut etwa die frühere US-Außenministerin Condoleeza Rice auf drohend schwarzem Grund zu einem Flugzeug empor. Auf einem anderen Werk ist ein vereinzelter blutbefleckter Arm zu sehen, der unvermittelt aus der Dunkelheit auftaucht. Oder es taucht nach einer Explosion ein Taliban-Kämpfer aus einem Panzer auf. Zu den Narben in Chava Pressburgers Leben gehört offenbar auch der Terroranschlag auf die New Yorker Twin-­Towers.

Die Ausstellung ist bis zum 24. August in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, zu sehen und zwar montags bis sonnabends von 11 bis 13 Uhr und montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr.