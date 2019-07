Tilman Rothermel zeigt ein traditionelles Rollbild von Tamotsu Yamakawa. (PETRA STUBBE)

Hulsberg. Papier hat in Japan eine lange Tradition und wird weitaus vielfältiger eingesetzt als bei uns. Das handgeschöpfte Japanpapier – genannt Washi – eignet sich je nach Qualität für verschiedenste Anwendungen, zum Beispiel zur Anfertigung von Origami, Fächern, Schiebetüren und Raumteilern, Lampen oder sogar Kleidung.

Lange bevor in Europa die Technik der Papierherstellung entdeckt wurde, fertigte man bereits in Japan aus den langen Pflanzenfasern einheimischer Sträucher wie Papiermaulbeerbaum oder Seidelbast in vielen aufwendigen Einzelschritten den kostbaren Werkstoff. So ist die Stadt Echizen in der Präfektur Fukui seit vielen Jahrhunderten berühmt für das traditionelle Handwerk, auch wenn heute längst die maschinelle Herstellung möglich ist. Die Künstler Chiharu, Shunsuke Asakura und Tamotsu Yamakawa aus Japan beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Washi-Papier. Ihre Bilder und Objekte sind noch bis zum 29. Juli in der Galerie Am Schwarzen Meer zu sehen. In drei Performances geben sie außerdem am Sonnabend, 27. Juli, persönlich Einblicke in ihre Arbeit. Alle drei begreifen Kunst als ein wesentliches Mittel der Kommunikation und des gegenseitigen Verstehens. Die Finissage am Sonntag, 28. Juli, bietet die Gelegenheit einer Führung im Beisein der Künstler.

Aufwendige Handarbeit

„Washi wird in langwieriger Handarbeit in einigen wenigen Manufakturen hergestellt“, erklärt Tilman Rothermel. „Es kann fein, aber auch voluminös sein. In jedem Fall ist es ein sehr festes Material.“ Die japanische Kultur fasziniert den Bremer Galeristen und Künstler schon seit Langem. Einige Jahre lang arbeitete er mit einer Kalligrafie-Künstlerin aus ­Kyoto an einem gemeinsamen Projekt zum Thema „Baum“ – beide jeweils in ihrer Heimat. Das Ergebnis mündete in mehreren Ausstellungen in beiden Ländern. Im Februar 2017 war er an einer Gruppenausstellung in der Stadt Sabae in der Präfektur Fukui beteiligt. „Über alle Sprachschwierigkeiten hinweg haben sich daraus gute Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt“, sagt Rothermel. Nicht nur, dass seine Bilder zusätzlich in vier Einzelausstellungen zu sehen waren, zwölf Künstlerinnen und Künstler zeigten im Juli 2017 ihre Werke in seiner Galerie Am Schwarzen Meer. Darunter auch Tamotsu Yamakawa und Shunsuke Asakura, die jetzt mit neuen Arbeiten angereist sind.

„Tamotsu Yamakawa ist Professor für Malerei an der Kunstakademie in Kyoto“, weiß Rothermel zu berichten. „In den Anfängen waren seine Werke noch von einer realistischen Malweise geprägt. Über die Kalligrafie kam er dann schon vor vielen Jahren zu einer abstrakten Arbeitsweise. Er ist außerdem ein Experte der klassischen Sumi-Technik, der japanischen Tuschemalerei, die er modern interpretiert.“ Diese basiert auf den Einflüssen des Zen-Buddhismus und lebt von der Reduzierung auf das Wesentliche. Yamakawa arbeitet im Sinne eines abstrakten Expressionismus mit Sumi-Tusche auf Washi-Papier. Sein Ziel ist, wie er selbst sagt, den Raum in einem weiten Sinne zu entwickeln, ganz nach dem Vorbild japanischer Kalligrafie und den Haiku Kurzgedichten. Chiharu ist zum ersten Mal in Bremen. Sie ist mit Tamotsu Yamakawa verheiratet, nutzt als Künstlernamen aber allein ihren Vornamen. „Chiharu ist eine Meisterin des Kimonos und der Teezeremonie“, schwärmt Rothermel, der sie bereits in Kyoto näher kennenlernte. Es dauere über eine Stunde, sich einen Kimono anzulegen. Die wörtliche Übersetzung für das traditionelle Kleidungsstück laute übrigens „Anziehding“. In der Galerie Am Schwarzen Meer stellt sie ihre Landschaftsmalereien aus. Ihre abstrakten Bilder zeigen vor allem das Nishijin-Gebiet bei Kyoto, das sie auf Japanpapier mit Sumi-Tusche darstellt. „Sie interessiert vor allem die Abbildung von Wirklichkeiten in ihrer abstrakten Qualität. Einige ihrer Werke sind sehr stark abstrahiert, andere weniger, sodass sie sich zuordnen lassen.“

Dreidimensionale Objekte

Für Shunsuke Asakura ist es ebenfalls die zweite Ausstellung in der Hansestadt. Er studierte Bildhauerei und war bis zu seiner Pensionierung als Lehrer an einer Fachhochschule für Kunst in Fukui tätig. Seine dreidimensionalen Objekte aus Washi sind einfach und ausdrucksstark und erinnern an archaische Strukturen oder Pflanzensamen. „Asakura besitzt außerdem eine kleine Galerie, in der ich bereits ausgestellt habe“, erzählt Rothermel. Auch an den Besuch der Schule, an der Asakura bis vor Kurzem noch lehrte, erinnert er sich gern. „Überall hingen Bilder und standen Skulpturen herum. Es herrschte eine erstaunliche, künstlerisch-durchtränkte Atmosphäre.“

Bei allen Unterschieden eint alle drei die Vorliebe für die klassischen Materialien ihrer Kultur: Washi, Lack und Tusche. „Ihre Kunst ist weniger vom Willen gelenkt, sie konzentriert sich mehr auf die Möglichkeiten der Werkstoffe und der Situation“, erklärt Rothermel. „Das Papier ist der Ausgangspunkt für die meditative Auseinandersetzung mit dem Material.“ Einen hautnahen Einblick in die Arbeit der drei Künstler geben ihre Performances am 27. Juli. Chiharu bietet von 14 bis 17 Uhr einen Workshop für Kinder und Jugendliche an. Zum Einen möchte sie mit den Teilnehmern kleine Häuser aus Washi bauen, die mit nach Hause genommen werden können. Zum Anderen wird sie in die traditionelle Teezeremonie einführen. Von 18 bis 19.30 Uhr demonstriert Shunsuke Asakura seine Arbeitsweise. Und von 20 bis 21.30 Uhr lässt Tamotsu Yamakawa den Geist der Sumi-Malerei aufleben. Für die Performances ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, um eine Spende wird gebeten.@kulturhof-peterswerder.de.

Weitere Informationen

„Drei Wege mit Washi – Kunst auf und mit Japanpapier“ läuft bis zum 28. Juli in der Galerie Am Schwarzen Meer, Am Schwarzen Meer 119. Geöffnet dienstags bis sonntags von 16 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldung für die Performances per E-Mail an info@kulturhof-peterswerder.de.