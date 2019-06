Ingeborg Jahn und Wilfried Gribat-Jahn vom Kleingartenverein „Gute Ernte“ mit einem vielfältigen Stück Erde. (PETRA STUBBE)

Die Schönheit dieses Gartens entsteht aus Blütenfülle, die ein vielfaches Ineinander bildet, ein Wogen und Wiegen der Farben. Da ist nur wenig Abgezirkeltes und strikt Begrenztes. Wilder Majoran, die gelben Korbblüten der Färberkamille, Weinraute und Muskateller-Salbei stehen bewusst nicht in militärischer Ordnung, sondern in leiser Durchdringung, fast wie in der freien Natur.

Doch am Anfang war der Sand: „Als wir den Garten im Jahre 2006 übernommen haben, stand hier nur ein Kaisen-Haus auf einer freien Fläche, und der Boden war noch völlig kahl“, sagt Ingeborg Jahn. Sie hat mit Ehemann Wilfried Gribat-Jahn im Kleingartenverein „Gute Ernte“ aus diesem Nichts ein Naturparadies gemacht.

Anfangs legte das Ehepaar auf dem sandigen Boden Minibeete von nur 80 mal 40 Zentimetern an, später wurden die Beete größer. Heute hat jedes Beet seine Eigenart, für die sich Ingeborg Jahn Namen ausgedacht hat wie zum Beispiel „Kräuter im Halbschatten“ oder „Rundum Stauden und feucht.“

Ein Beet ist ein Acker im Kleinformat, doch Ingeborg Jahn und Wilfried Gribat-Jahn verstoßen bewusst gegen das Prinzip Monokultur: Neben den Reihen mit Kartoffelpflanzen erheben sich die Blüten von Klatschmohn in leuchtendem Rot und die blauvioletten Verbenen – die Grenzen von Blumen- und Gemüsebeet sind aufgehoben. „Es ist geworden, wie es geworden ist“, sagt Ingeborg Jahn, „den Mohn haben wir aussamen lassen, und er ist in das Kartoffelbeet eingewandert.“

Nackter Sand für Wildbienen

So sehr die Blütenwellen sich durchdringen, der Garten hat auch mehrere offene Bereiche, auf denen bewusst keine Pflanzen gedeihen. „Dort nisten viele Wildbienen im Boden“, sagt Ingeborg Jahn, „weil wir den Sandboden bewusst frei von Pflanzen gelassen haben. Inzwischen ist das Areal jedoch weitgehend zugewachsen, ich werde ihn in Kürze wieder frei machen, um den Insekten neue Nistgelegenheiten zu bieten.“ Auf ein Insektenhotel verzichten Ingeborg Jahn und Wilfried Gribat-Jahn bewusst, denn sie wissen: Das Gros der Wildbienen siedelt nicht in den Bohrlöchern im Holz, in den Hohlräumen von Schilf oder im Mark von Holunder, die ein typisches Insektenhotel bietet, sondern im nackten Sand oder Lehm. „Auch der Gartenrotschwanz liebt es, auf solchen kahlen Böden nach Insekten zu jagen“, sagt Wilfried Gribat-Jahn.

„Um viele Wildbienen in den Garten zu locken, muss eine ausreichende Menge geeigneter Blüten da sein“, weiß Ingeborg Jahn, „doch daraus ergibt sich auch ein Dilemma: Man kann nicht allen Arten alles bieten, denn die Fläche eines Kleingartens ist nun einmal eng begrenzt.“ So müsse man sich entscheiden, welche Pflanzen man fördern oder klein halten will. „Ich beobachte genau, wie sich der Garten entwickelt und lerne dabei sehr viel. Ich lasse vieles zu, lenke aber auch“, sagt sie. Ihr Leitmotiv lässt sich unter dem Motto „lernen, lassen, lenken“ zusammenfassen, wobei zum Lernen auch das Lesen von Gartenfachbüchern gehört. Das Standardwerk „Der Biogarten“ von Marie-Luise Kreuter war für Ingeborg Jahn schon in den 1980er-Jahren eine Art Bibel. Das Buch lehrt das naturgemäße Gärtnern, bei dem gesundes Obst und Gemüse heranwächst, die Umwelt intakt und vielfältig bleibt, und das Kreislaufgeschehen der Natur bewusst eingehalten wird: „In unserem Garten kommt nichts rein und nichts raus“, sagt Ingeborg Jahn, und zeigt auf den großen Komposthaufen, der aus den pflanzlichen Abfällen im Garten entsteht, die sich langsam zersetzen, deren Nährstoffe wieder dem Boden zugeführt und von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden.

Neben Salbei, Fingerhut und Knotiger Braunwurz wachsen Karthäusernelke, Apothekerrose und Römischer Ampfer. Ingeborg Jahn hat auch begonnen, sich die wissenschaftlichen Namen zu merken und befasst sich mit den Lebensstrategien der Pflanzen: Die sogenannten „Ruderalstrategen“ unter ihnen seien auf offenem Boden zuerst da, berichtet Jahn. Sie produzierten enorm viele Samen, aber haben nur eine kurze Lebenszeit. Wenn sich die Vegetation eines Standorts weiter entwickele, kommen andere Arten zum Zuge, die besonders konkurrenzstark sind, weil sie zum Beispiel anderen Pflanzen mit Hemmstoffen das Leben schwer machen oder sich mit spezifischen Giftstoffen gegen Insektenfraß verteidigen können.

Die „Stressstrategen“ schließlich, so weiß Ingeborg Jahn zu berichten, beschränken sich auf bestimmte Bereiche des Gartens: Sie können zum Beispiel extreme Trockenheit oder Staunässe vertragen. „Wenn man viel über Gärten und die Pflanzenwelt liest und immer wieder aus der eigenen Anschauung lernt, entstehen sehr spezifische innere Bilder“, sagt Ingeborg Jahn, „und zugleich tauchen Ideen auf, was man Neues machen könnte. Ich habe zum Beispiel versucht, den Natternkopf zu pflanzen, der eine hervorragende Blüte für Insekten bietet, doch bisher hat das leider nicht geklappt.“ Zum Lernen und Lesen gehört auch das Reflektieren: „Was habe ich gemacht? Das frage ich mich ständig, wenn ich im Garten etwas verändere“, sagt sie. Und durch den Arbeitskreis „Bienen und Blüten“ beim BUND in Bremen habe sie auch gelernt, dass zum Garten die Insektenwelt dazugehört und dass man bestimmte Arten wie die Glockenblumen-Scherenbiene gezielt fördern kann. Allerdings leben im Garten auch Tiere, die weniger segensreich wirken: Vor den Wühlmäusen schützen die Hochbeete, doch die Mäuse machen sich auch über die feineren Wurzeln der Apfelbäume, Sauerkirsche und Quitte her. Einige Beete umgibt eine metallische Umfriedung mit abgeknickter Kante: Sie hält die Nacktschnecken fern.

„Zu einem Naturgarten, wie wir ihn betreiben, gehört auch viel Geduld, man muss warten können“, sagt Wilfried Gribat-Jahn. „Und das gilt auch für die sogenannten Schädlinge – meistens werden sie nach einiger Zeit von Nützlingen wie Marienkäfern oder Florfliegen klein gehalten. Da braucht man kein Gift einzusetzen.“

Zu den Besuchern im Rahmen der „Bremer Woche des Gartens“ gehört auch Marianne Erben, die im Viertel einen Garten betreibt. Sie ist von der Idee der ersten Bremer Gartenwoche begeistert: „Vor zwei Jahren haben wir Ähnliches in unserem Kleingartenverein ,Kornblume‘ gemacht. Mich interessiert das gärtnerische Tun anderer Leute“, sagt sie, „deshalb habe ich in der Bremer Woche des Gartens andere Gartenbetreiber besucht. Ich möchte persönlich erfahren, wie andere etwas machen und von ihnen lernen.“