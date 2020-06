In der Pauliner Marsch sind nun tagsüber die Lampen wieder alle aus. (PETRA STUBBE)

„Ende gut, alles gut“, so kurz und knapp ließe sich ein Fall von Energieverschwendung am Rundweg, entlang des Sportgartens in der Pauliner Marsch auf den Punkt bringen. Jens Tittmann, Sprecher des Umweltressorts, war eine Beschwerde unseres Lesers Hans Müller-Hirschmann auf den Schreibtisch geflattert. Der hatte seit Ende April bei verschiedenen Stellen angefragt, um herauszufinden, wer zuständig für den Missstand ist, den er wie folgt, skizziert. „Ich bin täglicher Spaziergänger in der Pauliner Marsch im Bereich Sportgarten und Jürgenshof. Seit mittlerweile fünf Wochen, versuche ich den Kontakt zum Betreiber der seit mindestens fünf Wochen in Dauerbeleuchtung stehenden Wegelaternen herauszufinden. Es sind mindestens zwölf Stück, die nicht mit LED-Leuchtmitteln bestückt sind“, schrieb Müller-Hirschmann am 5. Juni an den ­WESER-KURIER. „Ich finde dies einen untragbaren Zustand. Alle reden vom Energiesparen und am Sportgarten leuchten seit mindestens fünf Wochen zwölf Straßenlaternen ununterbrochen, Tag und Nacht“, empörte er sich.

Also wandte sich Müller-Hirschmann an den WESER-KURIER, ob sich dieser der Sache annehmen wolle, bevor noch länger unnötig Strom verbraucht werde. Denn keine der behördlichen Stellen konnte ihm etwas dazu sagen: Weder das Amt für Straßen und Verkehr, die SWB, der Umweltbetrieb Bremen, der Verein Sportgarten noch die Sparkasse Bremen als Besitzerin des Grundstückes. Ganz zum Schluss, am 3. Juni, kam Jens Tittmann ins Spiel und bewies seine Kompetenz als Problemlöser. Auf dem kurzen Dienstweg schloss sich der Sprecher von Umweltsenatorin Maike Schäfer (Grüne) mit dem Amt für Straßen und Verkehr und der SWB kurz. Man begab sich auf die Suche nach dem „Übeltäter“ ... Und siehe da, Problem erkannt, Problem gebannt.

Dämmerungsschalter war defekt

Der zugehörige Schaltkasten wurde ausfindig gemacht. Des Rätsels Lösung: Der Dämmerungsschalter funktionierte nicht mehr und wurde am Dienstag vergangener Woche ausgetauscht. Die SWB habe die Reparatur auf eigene Kosten durchgeführt, so Tittmann. Nun leuchten die Lampen am Sportgarten-Rundweg nur noch vorschriftsgemäß dann, wenn sie es auch wirklich sollen: Mit Einbruch der Dämmerung.

„Wir sind für solche Hinweise aus der Bevölkerung immer sehr dankbar, denn oft bekommen wir von derartigen Problemen gar nichts mit. Herr Müller-Hirschmann hat recht, unter umwelt- und energiepolitischen Gesichtspunkten war das überhaupt nicht akzeptabel“, so das Fazit von Tittmann. Er räumte allerdings im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER auch ein, dass es oft gar nicht so einfach sei, Zuständigkeiten festzustellen. In Wohngebieten sei es generell so, dass Straßen und Privatwege erschlossen werden. Und dafür würden die Eigentümer oder die Wohneigentümergemeinschaften haften.