Noch nicht optimal geregelt ist in Bremen die Bestattung der sogenannten Sternenkinder. Zur künftigen Gestaltung der Friedhöfe gibt es verschiedene Ideen. (Frank Thomas Koch)

Unter der Überschrift „Sternenkind sucht WG auf dem Friedhof“ hat das Bestattungsinstitut Trauerraum im Viertel kürzlich zur Diskussion mit der grünen Fraktionsvorsitzenden Maike Schaefer über einen „lebendigeren Friedhof“ eingeladen. Trotz zeitgleicher Fußballkonkurrenz wenige Hundert Meter weiter und trotz des Themas Tod, Trauer und letzte Ruhestätte kamen 20 Gäste.

Es herrscht ein eklatanter Mangel an bunten Grabfeldern für Sternenkinder. Sternenkinder ist ehemals der Begriff für Totgeborene. Diese in Klinken tot zur Welt gekommenen Babys oder Föten werden im Einvernehmen mit den Eltern in Bremen durch die Kliniken an zentraler Stelle auf einem Friedhof anonym beigesetzt. Für kurz nach der Geburt verstorbene Kinder, die neuerdings ebenfalls als Sternenkinder bezeichnet werden, oder Kinder, die die Eltern selbst statt durch eine Klinik beisetzen wollen, halten die Umweltbetriebe im Gegensatz zu anderen Städten keine Kindergrabflächen bereit. Allerdings sind die Liegezeiten in anderen Städten mit teils fünf Jahren auf diesen Flächen sehr kurz. Maike Schaefer notiert sich den Wunsch nach einer Änderung, den auch andere in der Runde befürworten.

Schomburg und Maike Schaefer kennen sich seit fünf Jahren. Seit der Zeit, als Bremen erlaubte, die Asche Verstorbener nicht nur auf Friedhöfen zu bestatten, sondern auch in öffentlichen Anlagen oder privaten Gärten. Als studierte Biologin ist die 47-Jährige in ihrer Partei für die Umweltbetriebe zuständig, die die Bremer Friedhöfe verwalten. Maike Schaefer plädiert allgemein dafür, Friedhöfe zu individualisieren, mit Streuobstwiesen und Bienenstöcken auf den Gottesäckern hat sie kein Problem. Allerdings möchte sie heimatliches Grün statt exotischer Züchtungen auf Friedhöfen.

Schwieriges Genehmigungsverfahren

Als Bestatter kennt sich Schomburg auf Bremens Friedhöfen aus. Ihm missfällt, dass ein vierstelliger Betrag fällig wird, wenn Hinterbliebene die Asche auf einem Friedhof ausbringen möchten. Wollen sie die Asche eines Angehörigen, wie in Bremen erlaubt, beispielsweise am Weserufer ausbringen, gestalte sich das Genehmigungsverfahren schwierig. Als Bestattungsinstitut darf Trauerraum keine Anträge auf das Ausstreuen von Asche stellen, das müssen Angehörige immer selbst tun. Allerdings ist diese Bestattungsform bei Angehörigen mit etwa 20 Anträgen im Jahr, davon einige nicht genehmigungsfähig, bisher eine Nische. Politisch ist Bremen bundesweit bekannt für diese einzigartige Sonderstellung in Deutschland. Schwierig bleibt die Umbettung, wenn Angehörige in andere Landesteile ziehen und dem Verstorbenen eine neue Ruhestätte geben wollen.

Der jüdische Friedhof hat seine Erweiterung in Riensberg gefunden. Muslime können seit einiger Zeit in Osterholz im Leichentuch und gen Osten beigesetzt werden. Obdachlose ohne Angehörige finden eine Ruhestätte in Walle. Anonyme, halbanonyme und namentliche Beisetzungen in Sarg oder Urne gibt es auf vielen der gut ein Dutzend Bremer Friedhöfe. Besonders pflegeleicht sind die Urnenplätze in Osterholz, die an allen vier Ecken eines Quadrats einen Stapel von maximal acht Steinen haben auf dessen Rändern Namen, Jahreszahlen und Erinnerungen vermerkt werden können. Auch der Friedwald in der Bremer Schweiz wird gut angenommen. Was fehlt also?

„Ein Café mit Kuchen und Konzerten“, meint eine Dame. Kulturveranstaltungen, Konzerte, Bänke, Führungen, Kunst auf Friedhöfen, schnell entsteht eine Liste. Allerdings ist einiges einfach nicht bekannt wie Friedhofsführungen der Umweltbetriebe zur Natur oder die Führungen von Christine Renken mit Geschichten über längst Verstorbene, ebenso wie die gelegentlichen besonderen Konzerte in der Hauptkapelle in Osterholz. Die Kirchen bieten Gesprächszeiten auf Friedhöfen an. Mehr Bänke müssten her, das bleibt ein unwidersprochener Wunsch, gerade auch für Ältere, die nicht mehr so fit sind. Offene Konzerte und Kulturveranstaltungen kommen dagegen nicht so gut an.

Immer weniger Sargbestattungen

Bremen veranstaltet die Messe „Leben und Tod“ mit regelmäßigen Informationen und weiht am 22. Mai offiziell das neue Krematorium mit einem ausgeschmückten Trauerraum für Angehörige, der auch Musik zulässt, ein. Durch eine Glaswand geht der Blick auf den entschwindenden Sarg. Trotzdem bleiben Fragen wie die, was eigentlich kommt, wenn ein Friedhof geht. Immer weniger Sargbestattungen werden vorgenommen, immer weniger Flächen lassen die Tendenz zu freien Flächen auf Friedhöfen erkennen. Grüne Lunge oder Wohnbebauung, was kommt nach dem Friedhofsrasen?

Um Sterneneltern lange Anfahrten zu Kindergrabfeldern nicht zuzumuten, könnten die Umweltbetriebe verschiedene Flächen über das Stadtgebiet verteilt und eine variable Laufzeit anbieten. Den Liegeplatz eines Sternenkindes zu räumen, wenn das Geschwisterkind in die zweite Klasse kommt, wie teilweise in Berlin, gilt aber als unattraktiv.

Weitere Veranstaltungen: 15. Mai, 19.30 Uhr, Kommunikation in der Trauer und 19. Juni, 19.30 Uhr, Nachhaltige Bestattung.