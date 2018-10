So will sich die FDP in Beiräten und Bürgerschaft für restriktive Regeln in den Bebauungsplänen einsetzen, damit sich die Geschäftswelt nicht noch mehr wandelt „vom inhabergeführten Einzelhandel hin zu einfachen gastronomischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Imbissen und Dönerbuden“, heißt es. Auch einer weiteren Verbreitung von Kiosken und Handyshops möchte die Partei einen Riegel vorschieben. Zudem sollen Wirtschaftsförderung und Branchenverbände die Einzelhändler mehr über die Verbindung von Einzel- und Internethandel beraten. Für die Interessengemeinschaft „Das Viertel“ (IGV) fordert die FDP eine bessere Förderung seitens der Stadt.

In Sachen Sicherheit und Sauberkeit fordert die FDP eine starke Polizeipräsenz und die Beibehaltung einer Taskforce „Bekämpfung Drogenhandel“ sowie extra Leerungen der Mülleimer vor und nach Ereignissen wie Fußballspielen und verkaufsoffenen Sonntagen. Gleichzeitig soll der Quartiersservice finanziell abgesichert werden. Damit das Viertel gut erreichbar ist, solle geprüft werden, ob weitere Fahrradstraßen nach dem Vorbild Humboldtstraße eingerichtet werden können. Ferner spricht sich die Partei gegen eine Asphaltierung von Neben- und Wohnstraßen aus. Zur Entspannung der Parksituation solle über Quartiersgaragen nachgedacht werden.